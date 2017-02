Silný vítr komplikuje dopravu na silnicích i železnicích. Padají stromy

před 37 minutami

Silný vítr komplikuje železniční dopravu po celé České republice, nejvíce v jižních Čechách. Provoz je kvůli popadaným stromům přerušen asi na šesti regionálních tratích. Vyplývá to z informací webu Českých drah. Popadané stromy leží i na silnicích. Varování meteorologů před velmi silným větrem platí v Čechách do 10:00, na Moravě do 13:00. V Jihočeském kraji nejezdí kvůli popadaným stromům například vlaky na regionálních tratích mezi stanicemi Vimperk a Volary, Bělčice a Blatná nebo Majdalena a Suchdol nad Lužnicí. V Plzeňském kraji je zastavena doprava mezi Přešticemi a Chlumčany u Dobřan.