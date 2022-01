Sníh přilákal o víkendu hodně lyžařů, provoz lanovek ale komplikoval silný vítr

S částečnými omezeními byly o víkendu v provozu lyžařské areály v Karlovarském kraji. Sněhové podmínky měly areály výborné, na sjezdovky vyrazily zástupy lyžařů. Provoz ale částečně komplikoval vítr, který sice byl v regionu slabší než jinde, ale přece jen si vyžádal zastavení některých lanovek. V Krkonoších lanovky stály.

Největší areál v Krušných horách, Klínovec, v neděli kvůli silnému větru zastavil provoz lanovky Prima Express. Mimo provoz byla celá část na Neklidu. "V provozu jsou lanovky Suzuki, Dámská, Cinestar Expres i vlek F pod Zámečkem," uvedli provozovatelé areálu na svém webu.

"Za tuto sobotu a neděli dohromady přijelo zhruba 6700 lyžařů s tím, že nižší návštěvnost dnes můžeme přisoudit počasí, kdy jsme dnes čelili silnému nárazovému větru. Pro porovnání návštěvnost minulého víkendu byla za sobotu a neděli asi 9500 lyžařů," uvedla v neděli mluvčí areálu Hana Hoffmanová.

V provozu bylo osm sjezdovek, které nabízejí asi deset kilometrů upravených tratí. Sněhu je i díky sněžení v posledních dnech dost, na tratích leží asi 60 až 70 centimetrů sněhu. V okolí Božím Daru ale byly v provozu i menší areály, jako je Novako nebo areál Fichtelberg.

Horší to měli kvůli větru ve skiareálu Plešivec. Tam se rozhodli v neděli provoz úplně zrušit. Vítr tam v nárazech dosahoval podle provozovatelů rychlosti přes 100 km/h. V provozu tak byl jen dětský park.

O víkendu ale byly otevřené i menší areály. Například na Bublavě bylo dostatek sněhu a i přes trochu sychravé počasí sem v sobotu přijelo hodně návštěvníků z Německa. V neděli pak byl provoz částečně omezený kvůli dětským závodům. Lyžovalo se také v Perninku a v lyžařském areálu v Aši, který leží níže než areály v Krušných horách.

Lanovka na Sněžku

Silný vítr zastavil i lanovky v Krkonoších: ve Špindlerově Mlýně, na Černé hoře a kabinovou lanovku na Sněžku. Horská služba nedoporučuje hřebenové túry. Na nesolených silnicích v Krkonoších a v Orlických horách leží vrstva ujetého a místy zledovatělého sněhu.

U lanovky na Sněžku se mimo provoz ocitly spodní i horní úsek. Provoz lanovky na Sněžku je možný do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině. Ve Špindlerově Mlýně vlekaři spustili pouze lanovku Labská a vlek Harmony. "Ostatní lanovky v areálu jsou stále mimo provoz z důvodu silného větru," uvedl špindlerovský skiareál.

V Deštném v Orlických horách vítr zastavil obě lanovky, v provozu zůstal kotvový vlek v areálu Marta I. Kvůli počasí tu vlekaři zrušili i nedělní večerní lyžování. "V pondělí by měl být areál opět kompletně v provozu," uvedli. Ve skiareálu Buková hora v Orlických horách v Pardubickém kraji vlekaři kvůli silnému větru zastavili lanovku Třebovská.

V Dolní Moravě na Orlickoústecku v resortu Sněžník zůstaly v provozu lanová dráha Slon a vlek Ondráš. Mimo provoz byly kvůli větru hlavní lanovka Sněžník nebo vlek Slamník. Vítr vyřadil z provozu i obě bobové dráhy a mimo provoz byla i vyhlídková Stezka v oblacích.

Na Vysočině některé areály zavřely

Na Vysočině lyžovaly o víkendu ve skiareálech stovky lidí. Některá střediska jako Křemešník nebo Luka nad Jihlavou měla dnes kvůli silnému větru zavřeno. V areálu Čeřínek na Jihlavsku spadl strom na auto jedné z lyžařek, nikomu se ale nic nestalo. V některých areálech klesly počty lidí oproti minulému víkendu, zřejmě i kvůli koronavirovým karanténám. ČTK to řekli zástupci středisek.

Na jihlavské sjezdovce Šacberk lyžovaly stovky lyžařů. "Podmínky jsme udrželi skvělé, máme více než půl metru sněhu. Lyžaři jsou a vítr nám zkomplikoval provoz doslova jenom drobným výpadkem v řádu minut. Naše kotva není tak citlivá, takže vítr jsme ustáli bez újmy. Návštěvnost pěkná, v sobotu stovky lyžařů, dnes nižší jednotky stovek. Normálně se lyžovalo, jeli jsme bez přerušení," řekl ČTK za areál Šacberk Pavel Havlíček.

Na novoměstském Harusově kopci byly za víkend stovky lidí. Na sjezdovce leží v průměru kolem půl metru technického sněhu v kombinaci s přírodním. "Lyžařské podmínky výborné. Návštěvnost v sobotu průměrná, dnes podprůměrná. Máme areál schovaný za kopcem, nám tam vůbec nefoukalo. Lyžaři si užili lyžování bez front a bez větru. Lanovka jede bez omezení," řekl za Ski Harusák Karel Klapač.

Kolem půl metru sněhu leží na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí na Žďársku. Přes víkend tam dorazily stovky lidí. Oproti předchozím sobotám ubylo lyžařů asi o 20 až 30 procent. "A dnes ráno nám nešla půlhodiny elektřina, neděle je bída, je vítr, lidé nepřišli. Myslím si, že se začínají projevovat karantény, protože už nám na příští týden odřekla jedna škola, že nemají učitele, že jsou v karanténě a nepřijedou. Máme vysněžený hlavní svah, tréninkovou sjezdovku, jedou dětské vleky, lyžařská škola i půjčovna," řekl Jiří Pálka z tamního lyžařského klubu.

V areálu Luka nad Jihlavou lyžovaly v sobotu stovky lidí, desítky na Křemešníku u Pelhřimova. Provozovatelé dnes kvůli větru nechali oba areály zavřené. "Návštěvnost byla v sobotu nižší, protože počasí nebylo optimální, dnes jsme vyhodnotili situaci jako provozu nebezpečnou, takže jsme oba dva areály raději zavřeli. Úbytek lyžařů byl za sobotu o padesát procent oproti minulému víkendu, který byl takový podařený, pohodový, kdy lidé měli chuť lyžovat. Tento víkend jednoznačně ovlivnilo to brutální větrné počasí," řekla za areály Magda Vaňková.

Stovky lidí zamířily v sobotu na sjezdovku Čeřínek na Jihlavsku. Dnes otevřela až v 11:15, protože předtím nešla elektřina. "Sobota úplně parádní, lidé spokojení, nebyly fronty, ale vleky měly plnou kapacitu, pro nás ideální. Dnes to bylo horší, návštěvnost je desetinová oproti včerejšku (sobotě). Je málo lidí, do toho tady padají stromy. Na jedno auto spadl strom, ale naštěstí se nikomu nic nestalo, odnesly to jen plechy," řekl za areál Jindřich Kameník.

Vleky jezdí také ve Vysoké u Havlíčkova Brodu, na Kadlečáku u Světlé nad Sázavou. V provozu je i horní část sjezdovky Jalovec u Číchova na Třebíčsku. Na Vysočině je od druhé poloviny tohoto měsíce otevřených 12 sjezdovek. Tratě pro běžkaře se dají najít na Žďársku a Jihlavsku. V Jihlavě je volně přístupný uměle zasněžený okruh v Českém mlýně.