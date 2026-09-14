Síkela? To radši Maďary nebo Slováky. Babiš obchází „svého“ eurokomisaře

Byť mluvčí vlády odmítá, že by kabinet Andreje Babiše (ANO) záměrně přehlížel Jozefa Síkelu a kooperoval spíš s maďarským a slovenským eurokomisařem, diplomatické zdroje deníku Aktuálně.cz mluví jasně. Faktem navíc je, že dodnes se český premiér se Síkelou nesetkal. „Je to další hrubá chyba Andreje Babiše,“ soudí bývalý ministr zahraničí.
Ve čtvrtek ráno se v pražské Strakově akademii odehrálo velmi vřelé setkání. Na jednání s premiérem Andrejem Babišem a ministrem průmyslu Karlem Havlíčkem (oba ANO) dorazil Maroš Šefčovič (SMER), současný slovenský zástupce v Evropské komisi.
„Moc rád jsem dnes na úřadu vlády přijal evropského komisaře Maroše Šefčoviče. Probrali jsme obchod, bezpečnost i to, jak znovu nastartovat evropskou ekonomiku,“ rozplýval se na sociálních sítích Babiš. „Evropa musí být silná, konkurenceschopná a nesmí házet firmám klacky pod nohy. Díky za příjemné a otevřené setkání,“ klaněl se český premiér dále.
Pokud by člověk začal pátrat, kdy se takto Andrej Babiš naposledy setkal s českým eurokomisařem pro mezinárodní partnerství Jozefem Síkelou (za STAN), nedohledá se. Žádná taková schůzka totiž dosud neproběhla. A to už přitom Babišův kabinet vládne devět měsíců.
„Žádost od Síkely Babiš neobdržel“
Nejde přitom o to, že by současná česká vláda obecně omezila komunikaci s Evropskou komisí. Jak si reportér deníku Aktuálně.cz ověřil u několika seniorních pracovníků v diplomacii, Praha si pouze našla nové kanály. Kromě slovenského „eurokomisariátu“ jde i o ten maďarský.
K nim má Andrej Babiš blízko i proto, že je do Bruselu dosadili jeho souputníci - tedy slovenský premiér Robert Fico (SMER) a bývalý maďarský ministerský předseda Viktor Orbán (Fidesz).
„Jejich vyslance, tedy Šefčoviče a Olivéra Várhelyiho, vnímá český premiér jako daleko přirozenější spojence než Síkelu, jehož do Bruselu před dvěma roky vyslala vláda Petra Fialy,“ popisuje pod podmínkou anonymity jeden z úředníků ministerstva zahraničí.
Někteří koaliční poslanci, které novinář v minulých dnech oslovil, vidí zádrhel ještě někde jinde. Kvůli tomu, že Babiš dosud podle evropských orgánů uspokojivě nevyřešil svůj střet zájmů a vazby s holdingem Agrofert navždy neosekal, bere současný premiér „pohrobky“ Fialovy vlády v evropských strukturách jako ty, kdo na něj „donášejí“.
Reportér deníku Aktuálně.cz se s dotazy obrátil i na Andreje Babiše. Ten však neodpověděl.
„Premiér Babiš od svého nástupu přijal na úřadu vlády devět eurokomisařů. Komunikace s komisariátem pana Síkely probíhá na úřednické úrovni, a to z úrovně některých resortů, ale i státní tajemnice pro evropské záležitosti. Žádost o oficiální přijetí úřad vlády dosud od eurokomisaře Síkely neobdržel, přestože je obvyklé, že tak komisaři sami činí,“ reagovala pak Karla Mráčková, mluvčí Vlády ČR.
„Vaše zdroje nedaly správnou informaci“
„Vaše tvrzení, že by se tedy komunikovalo především s maďarským a slovenským komisariáty, je nepravdivé a vaše zdroje vám nedaly správnou informaci,“ odmítá Mráčková zjištění deníku Aktuálně.cz, podle něhož má česká vláda mluvit hlavně s lidmi okolo Šefčoviče a Varhélyiho.
Na dotaz Aktuálně.cz nicméně stejně jako Babiš nereagoval ani sám Jozef Síkela. Už v červenci ale Hospodářským novinám jasně naznačil, že kooperace nefunguje. „Vztahy s českými vládními představiteli nemám prakticky žádné a vlastně je ve většině případů ani nechci mít,“ uvedl tehdy.
Bývalý ministr zahraničí a nynější poslanec Jan Lipavský (za ODS) okomentoval situaci poměrně stručně: „Je to další hrubá chyba Andreje Babiše.“
Vít Rakušan, bývalý ministr vnitra a šéf Starostů, připomíná, že eurokomisaři „oficiálně nemají působit v žádném národním dresu, ale samozřejmě neformální vliv v rámci Evropské komise si každý stát prostřednictvím svého eurokomisaře buduje.“
A jak tedy Rakušan vnímá nesoulad mezi Prahou a jejím zástupcem v Evropské komisi?
„Že k aktuálnímu českému eurokomisaři, který je nominantem předchozí vlády, a jeho kabinetu nemá vláda Andreje Babiše politicky ani lidsky blízko, to asi není překvapivé. Osobní animozity by ale za normálních okolností neměly být překážkou standardní, věcné komunikaci mezi českou vládou a českým eurokomisařem,“ dodal bývalý český šéfdiplomat.
Ministr dopravy Síkelu potkal
A byť vládní mluvčí Karla Mráčková tvrdí, že čeští ministři a jejich resorty komunikují s kabinety evropských komisařů „naprosto pravidelně“, se Síkelou, jenž má v Evropské komisi na starosti mezinárodní partnerství, očividně tahle linka nefunguje.
Výjimkou je ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD). Ten má stejně jako Jozef Síkela rodinné kořeny na Slovensku. Oba muži spolu jednali na začátku června – a to díky dopravní konferenci, která se konala v Černínském paláci na pražských Hradčanech.
„S panem eurokomisařem Síkelou jsme se potkali na Africa Smart Mobility Forum, kde jsme společně řešili možnosti většího zapojení českých firem do dopravních a infrastrukturních projektů v Africe,“ potvrzuje Bednárik.
„Právě doprava je přitom jednou z důležitých oblastí evropské iniciativy Global Gateway, kterou má Jozef Síkela jako eurokomisař pro mezinárodní partnerství ve své gesci,“ doplnil ministr dopravy.
Plynovody? Další rozbuška
Současná realita navíc napovídá, že vztah mezi Babišovou vládou a Jozefem Síkelou se v dohledné době rozhodně nezmění. Je to totiž jen pár dnů, co státní správce přenosové soustavy ČEPS oznámil, že podává trestní oznámení. To se má týkat okolností, za jakých ČEPS v roce 2023 na příkaz tehdejší vlády Petra Fialy (ODS) koupil provozovatele plynovodů Net4Gas.
Ministrem průmyslu a obchodu byl tehdy právě Jozef Síkela. Obchod ohajoval potřebou získat stabilní firmu pro přepravu plynu, který má hrát důležitou roli při dekarbonizaci tuzemské energetiky.
„Výsledky auditu investice do firmy Net4Gas vláda Andreje Babiše ohlašovala ještě předtím, než si ho zadala. Podobně oznamovala také navazující kroky ještě dříve, než byl audit hotový. Já jeho výsledky nemám k dispozici,“ prohlásil před pár dny sám Síkela ve vysílání České televize.
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