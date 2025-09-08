Domácí

Nové vysokorychlostní lokomotivy budou jezdit v Česku. Vypadají podobně jako "staré"

Jaroslav Synčák Jaroslav Synčák
před 1 hodinou
"Všechny nás sleduje tygřím okem," zpívá skupina Survivor v písni Eye of the Tiger, kterou lidé znají z filmu Rocky se Sylvesterem Stallonem. V pondělí ji České dráhy využily při představování nového stroje - lokomotivy Vectron, která dosahuje maximální rychlosti 230 km/h. Padesátka nových lokomotiv v Česku svého maxima zatím nevyužije, dopravce s nimi ale bude jezdit do zahraničí.
Lokomotiva Siemens Vectron schopná jet rychlostí až 230 km/h. Praha, 8. září 2025.
Lokomotiva Siemens Vectron schopná jet rychlostí až 230 km/h. Praha, 8. září 2025. | Foto: Jaroslav Synčák

"Věříme, že touto lokomotivou se stáváme plnohodnotným evropským dopravcem," prohlásil v pondělí generální ředitel Českých drah Michal Krapinec těsně před tím, než v depu Praha-Jih sundal z nejnovější evropské lokomotivy plachtu. "Tahle lokomotiva má schopnost jet rychlostí 230 kilometrů za hodinu a jsme první dopravce, který ji má," vysvětluje.

Související

Praha má po 40 letech nové nádraží. Vlaky zajíždějí přímo do budovy

Bubny nádraží praha

V Česku ovšem takovou rychlost lokomotiva hned tak nevyužije. Kromě krátkého úseku na koridoru do Českých Budějovic - kde jsou vozidla s naklápěcí skříní schopná jet až 200 km/h, což v tuzemsku dosud mohlo pouze slavné Pendolino - platí v Česku nejvyšší povolená rychlost 160 km/h.

Vysokorychlostní tratě jsou stále jen hudbou budoucnosti, i když se jejich výstavba pomalu blíží.

Dráhy si od stroje za přibližně 120 milionů slibují, že svůj maximální potenciál do té doby využije alespoň v zahraničí. Po schválení pro provoz v Německu, Rakousku či Dánsku by od prosince měly jezdit na linkách mezi Prahou, Berlínem a Hamburgem (a dále do Kodaně) či mezi Prahou, Grazem a Villachem na brzo otevřené Koralmbahn v Rakousku.

Video: Jaroslav Synčák

"Jsou to České dráhy a Česká republika, která udává tempo mezinárodní dopravy. Když mluvím s šéfy rakouských a maďarských státních drah, tak nás vlastně prosí, jestli by k nim naše ComfortJety a Siemensy nemohly jezdit častěji," řekl dále Krapinec. "Jsme opravdu světoví," doplnil.

Stovky Vectronů v regionu

Lokomotiv Vectron národnímu dopravci v Siemensu vyrobili už několik desítek a po Česku a přilehlých zemích se jich prohánějí stovky. V průběhu příštího roku by ČD měly mít Vectronů všech typů dohromady 111, těchto vysokorychlostních celkem 50.

V čem je tedy tato verze, která na první pohled - kromě speciálního antigraffiti polepu - vypadá stejně jako ty ostatní, jiná?

Stanoviště strojvedoucího nové lokomotivy Siemens Vectron, která je schopná jet rychlostí až 230 km/h. Praha, 8. září 2025.
Stanoviště strojvedoucího nové lokomotivy Siemens Vectron, která je schopná jet rychlostí až 230 km/h. Praha, 8. září 2025. | Foto: Jaroslav Synčák

Rozdílů je podle Romana Kokšala, výkonného ředitele Siemens Mobility Česká republika, kromě maximální rychlosti hned několik: jiný software, sběrač, upravený podvozek, aerodynamičtější kryty, úpravy podvozku a zpřevodování. A také pluh.

"Vzduch musí lokomotiva podle norem rozrážet tak, aby to neohrozilo lidi na nástupištích," vysvětluje Kokšal s tím, že na vývoji pracovali i Češi.

Díky novému pluhu nový typ lokomotiv "neodhodí" lidi, kteří čekají na nástupištích. Lokomotiva Siemens Vectron schopná jet rychlostí až 230 km/h. Praha, 8. září 2025.
Díky novému pluhu nový typ lokomotiv "neodhodí" lidi, kteří čekají na nástupištích. Lokomotiva Siemens Vectron schopná jet rychlostí až 230 km/h. Praha, 8. září 2025. | Foto: Jaroslav Synčák

To, jestli cestující, kteří čekají na nástupišti, nový pluh míň ofoukne, mohou lidé posoudit už od poloviny září. Tehdy ČD Vectrony nové generace "vypustí" na tuzemské dálkové linky, například na linku R18 Slovácký expres mezi Prahou a Starým Městem u Uherského Hradiště.

Od prosince by nové lokomotivy měly stát v čele netrakčních jednotek ComfortJet či Railjet, se kterými se vydají do zmíněného zahraničí.

Rychlá spojení

Ve stejný den se pak začala stavět i infrastruktura v Česku, po kterém by v budoucnu mohly vysokorychlostní vlaky jezdit. V Chropyni na Přerovsku totiž Správa železnic začala modernizaci železniční trati mezi Přerovem a Kojetínem, která se zdvojkolejní a na některých částech na ní budou moci vlaky jezdit rychlostí až 200 km/h.

Ke konci dekády by pak měly začít vznikat i tratě na vyšší rychlost, které český resort dopravy označuje jako takzvaná Rychlá spojení. Ty by měly Českou republiku propojit se všemi sousedními zeměmi a zároveň zkrátit dojezdové vzdálenosti mezi největšími městy v rámci země.

Generální ředitel Českých drah Michal Krapinec (vlevo) a CEO Siemens Mobility Česká republika Roman Kokšal (vpravo).
Generální ředitel Českých drah Michal Krapinec (vlevo) a CEO Siemens Mobility Česká republika Roman Kokšal (vpravo). | Foto: Jaroslav Synčák
 
Mohlo by vás zajímat

Česko označilo běloruského diplomata za nežádoucí osobu, musí opustit zemi

Česko označilo běloruského diplomata za nežádoucí osobu, musí opustit zemi

O krok blíže. Podzemní nádraží na Letišti Václava Havla získalo pravomocné povolení

O krok blíže. Podzemní nádraží na Letišti Václava Havla získalo pravomocné povolení

Politická šikana: Voliči ANO mají dva vesmíry a Babiš to ví. K Ukrajině je cynický

Politická šikana: Voliči ANO mají dva vesmíry a Babiš to ví. K Ukrajině je cynický
41:13

V Beskydech se převrátil autobus se studenty, zraněných jsou desítky

V Beskydech se převrátil autobus se studenty, zraněných jsou desítky
domácí Aktuálně.cz Obsah České dráhy vlak Siemens railjet ekonomika Doprava

Právě se děje

před 1 minutou
Daniel Craig a mrtvý kněz. První záběry z filmu Na nože: Probuzení mrtvého muže

Daniel Craig a mrtvý kněz. První záběry z filmu Na nože: Probuzení mrtvého muže

Očekávaná krimi bude na Netflixu k vidění od 12. prosince 2025. Podívejte se na fotografie a teaser trailer hvězdně obsazeného filmu.
před 1 minutou

Když se do práce jezdilo parníkem. V Praze vzniklo muzeum na palubě historické lodi

Když se do práce jezdilo parníkem. V Praze vzniklo muzeum na palubě historické lodi
Prohlédnout si 18 fotografií
Vyšehrad díky své historické autentičnosti a charakteristickému parnímu pohonu představuje unikátní klenot mezi plavidly.
Výstava na palubě nabízí expozici věnovanou historii lodní dopravy i pohled do její budoucnosti.
před 2 minutami

Radikální změna stylu. Renault Clio teď nepřehlédnete, pořád má normální motory

Radikální změna stylu. Renault Clio teď nepřehlédnete, pořád má normální motory
Prohlédnout si 26 fotografií
Renault ukázal na mnichovském autosalonu šestou generaci Clia, která prošla výraznou designovou proměnou.
Především přední část je výrazně ostřeji řezaná, což ještě na prvních fotkách umocňuje výbava Esprit Alpine.
Aktualizováno před 7 minutami
Česko označilo běloruského diplomata za nežádoucí osobu, musí opustit zemi

Česko označilo běloruského diplomata za nežádoucí osobu, musí opustit zemi

Česká republika označila běloruského diplomata pracujícího pro tajnou službu za personu non grata, tedy nežádoucí osobu.
před 11 minutami
O krok blíže. Podzemní nádraží na Letišti Václava Havla získalo pravomocné povolení

O krok blíže. Podzemní nádraží na Letišti Václava Havla získalo pravomocné povolení

Podzemní železnice na Letišti Václava Havla získaly klíčové povolení. Jedná se o povolení záměru, což je důležitý krok směrem k samotné stavbě.
před 16 minutami
Autobus - Haaland 1:0. Hvězdný kanonýr utrpěl bizarní zranění, kouč si ale oddechl

Autobus - Haaland 1:0. Hvězdný kanonýr utrpěl bizarní zranění, kouč si ale oddechl

Fotbalistu Manchesteru City trefila dvířka zavazadlového prostoru a rozsekla mu ret.
před 47 minutami
Politická šikana: Voliči ANO mají dva vesmíry a Babiš to ví. K Ukrajině je cynický
41:13

Politická šikana: Voliči ANO mají dva vesmíry a Babiš to ví. K Ukrajině je cynický

Zatímco Babiš mistrně pracuje s náladou voličů, Macinka se Šlachtou zažili rozvodové řízení v přímém přenosu. Poslechněte si podcast Politická šikana.
Další zprávy