Šichtařová se vdala. Přitvrdila v kritice vlády a řekla, zda vystoupí z vládní strany

Známá ekonomka a do nedávna také poslankyně Markéta Šichtařová udělala další významnou změnu ve svém životě. Krátce po rozvodu se kromě rezignace na poslanecký mandát rozhodla znovu vyrazit k oltáři.
Byl to běžný rozhovor pro televizní stanici. Pro někoho kontroverzní ekonomka už ale během debaty tento týden použila v titulku nové jméno. Markéta Radhi Šichtařová. „Ano, vdala jsem se,“ řekla deníku Aktuálně.
Novým manželem se stal Jakub Radhi, se kterým spolupracovala už dřív v rámci své společnosti Next Finance a který pracoval i jako její poslanecký asistent.
Šichtařová už před časem zveřejnila fotku, na které je s Radhim v objetí. Bylo to na konci roku, když oznamovala, že je definitivně rozvedená s otcem svých sedmi dětí, ekonomem a nyní poslancem za stranu Motoristé sobě Vladimírem Pikorou. A už tehdy naznačila, že svobodná nezůstane.
„Ode dneška po 4,5 letech snahy konečně rozvedená. Ne na dlouho,“ napsala k fotce, kterou zveřejnila pět dní před loňskými Vánocemi.
Šichtařová rezignovala na svůj poslanecký mandát druhý březnový týden. Teď tvrdí, že bude nadále veřejně vystupovat a komentovat ekonomické dění.
Podle posledního rozhovoru, který v duelu s ekonomem Štěpánem Křečkem absolvovala na stanici CNN Prima News, se zdá, že ekonomka zostřila svou kritiku vládní koalice.
Řekla například, že monitorování marží na benzinových pumpách je k ničemu. Kritizovala, že koalice nesníží spotřební daň, podle ní jde o populismus a záměr „vytáhnout z lidí víc peněz“.
„Rozdíl mezi koalicí a opozicí se, jak se ukazuje, stírá, takže si sice nadávají, ale chovají se úplně stejně,“ prohlásila Šichtařová ve zmíněném rozhovoru.
Vláda si z vyšších cen pohonných hmot „mastí kapsy“ na spotřební dani a na dani z přidané hodnoty, zaznělo z úst Šichtařové.
„Budu dál komentovat ekonomiku,“ řekla deníku Aktuálně.cz. „Nejsem politik, nikomu se nemusím zodpovídat,“ reagovala na dotaz, co na její ostrá slova a kritiku směrem k vládě říká Libor Vondráček, předseda Svobodných, jejichž členkou Šichtařová stále je.
Ze strany prý vystupovat nehodlá. „Proč bych to dělala. Nikdy jsem neřekla, že chci vystoupit,“ upozornila.
Předseda Svobodných Libor Vondráček řekl, že Šichtařovou chápe a její kritice rozumí, nicméně podle něj je třeba vycházet z reality, jaké mají Svobodní zastoupení ve sněmovně.
„Věřím, že kdyby ten dotaz padl, tak i Markéta řekne, že ta současná vláda je lepší než ta minulá,“ řekl Vondráček deníku Aktuálně.cz. Podle něj ekonomka nebude vystupovat ze strany. Jen nechá doběhnout své členství, které je u této strany vždy na rok, a pak už nezaplatí členský příspěvek. Tím její členství zanikne.
Ze sněmovny Šichtařová odešla, protože jí vadily časté obstrukce a promrhaný čas, kdy se podle ní neřešily skutečné problémy. Jako důvod uvedla mimo jiného i to, že sněmovna nestopla schvalování nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie o jednotném trhu digitálních služeb. „U cenzury asistovat nebudu,“ komentovala přípravu nové legislativy.
Ekonomka také čelila kritice, že nepracuje v žádném sněmovním výboru a že zaměstnává Radhiho, tehdy ještě coby svého partnera, jako poslaneckého asistenta. Podle ní ale lze pracovat pouze s někým, komu lze stoprocentně důvěřovat. Svůj čerstvý sňatek víc komentovat nechtěla s tím, že jde o její soukromou věc.
ŽIVĚ Další noc útoků: Írán pálil na Izrael, ten udeřil v Bejrútu. Ropa se vrátila nad sto dolarů
Írán v noci na úterý pokračoval v ostřelování Izraele v odvetě za pokračující americko-izraelské údery z předchozích dnů. Izraelská armáda hlásí, že íránské rakety mířily do několika oblastí, ve městě Haifa zasáhla kazetová munice obytný dům, o mrtvých či raněných nejsou zprávy, napsal web Times of Israel. Izrael pak podnikl sedm vzdušných útoků na jižní předměstí Bejrútu, uvedla agentura AFP.
ŽIVĚ Sněmovna je opět kompletní, Šichtařovou nahradil Nerušil
Sněmovna je po úterý opět kompletní. Poslanecký slib složil předseda pražské SPD Josef Nerušil, který v dolní komoře nahradil Markétu Šichtařovou (SPD/Svobodní). Šichtařová zdůvodnila rezignaci tím, že dolní komora podpořila v úvodním kole návrh zákona, jenž je podle ní výraznou hrozbou pro svobodu slova. Jde o pátou výměnu v poslaneckých lavicích v tomto volebním období.
ŽIVĚ Zelenskyj: Američané se soustředili na Írán, ale i válka proti Ukrajině musí skončit
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si v pondělí posteskl, že Spojené státy se především soustředí na válku proti Íránu, zatímco na Floridě skončily dvoudenní rozhovory mezi vyjednávači z Kyjeva a Washingtonu týkající se ukončení války Ruska proti Ukrajině, upozornila agentura AFP.
Jako z Armageddonu. Vědci chystají přistání na asteroidu, který prosviští kolem Země
V dubnu roku 2029 – v pátek třináctého – se odehraje kosmické divadlo, jaké lidstvo zažívá jen jednou za několik tisíc let. K Zemi se mimořádně přiblíží asteroid Apophis a spolu s ním i flotila sond, vědeckých přístrojů, a dokonce i malé přistávací moduly. Průlet bude viditelný pouhým okem i nás a poprvé v historii se o přistání na asteroidu pokusí také soukromá společnost.
Žháři z Pardubic vyhrožují zbrojařům, policie mezitím tři podezřelé dopadla
Čtyři dny poté, co se přihlásila k útoku a zapálení zbrojní firmy Archer-LPP v Pardubicích, se údajná podzemní skupina ozvala znovu. V úterním e-mailu redakci Aktuálně.cz informuje o ultimátu, které dává zbrojovce. Pokud prý do 20. dubna firma LPP Holding nesplní požadavky, začnou útočníci zveřejňovat údajně citlivé dokumenty, které v pátek ukradli. Policie pak oznámila, že zadržela tři podezřelé.