Mikuláš Minář ze spolku Milion chvilek pro demokracii i nadále trvá na požadavku, aby vláda zákon, který ruší poplatky za Český rozhlas a Českou televizi, stáhla. Což premiér Andrej Babiš (ANO) odmítá. „Rozhodně nebudeme stahovat kalhoty před brodem – síla je na naší straně,“ říká Minář pro Aktuálně.cz.
Mikuláš Minář odmítá, že by spor o poplatky za ČT a ČRo mířil do patové situace. „Nejsem přesvědčený o tom, že jediná varianta spočívá v tom, že vláda zákon, který schválila v prvním čtení, nestáhne. Pořád je ve hře, že ten zákon z projednávání v této podobě stáhne.“
Těmito slovy pro Aktuálně.cz reaguje na poznámku, že se v danou chvíli spor jeví tak, že nikdo nechce ustoupit. A týká se to nejen vlády Andreje Babiše, která zákon protlačila ve sněmovně v prvním čtení před třemi týdny v noci z pátku na sobotu, a Milionu chvilek pro demokracii, ale i iniciativy Veřejnoprávně, kterou tvoří zaměstnanci ČT a ČRo.
„Za nás se nic významného nezměnilo. Naše odpovědi by tedy byly stejné jako při našem posledním rozhovoru. Zatím vše trvá: naše požadavky na stažení zákona, otevření odborné veřejné debaty. Zatím nevidíme důvod k debatě o ústupcích,“ uvedla Pavla Kubálková z iniciativy Veřejnoprávně z ČT v úterý pro Aktuálně.cz.
„Vláda chce změnit financování zákonem, o kterém přímo v důvodové zprávě píše, že jeho rizikem je vyšší závislost médií veřejné služby na státu. I proto jsme přesvědčeni o tom, že jediným řešením je stažení tohoto návrhu, zahájení odborné veřejné debaty a příprava nového zákona,“ řekly už dříve pro Aktuálně.cz její kolegyně zástupkyně Eliška Záleská z ČT a Lucie Pávová z ČRo.
„Zástupci koalice se sice na veřejnosti prsí, my ale interně víme, že dost panikaří – a budou zvažovat cokoli. Takže: dokud bude ten zákon na stole, my požadujeme jeho stažení. Zákon, který leží ve sněmovně, rozhodně odmítáme,“ uvedl pak ve středu Minář v rozhovoru pro Aktuálně.cz.
Pokud jde o další požadavky Milionu chvilek směrem k vládě, vyjádří se k nim 2. prosince ve Švandově divadle. „Chystáme mnoho dalších kroků a máme i představu o tom, co je a co není přijatelné, pokud jde o nějaké vládní kompromisy. A rozhodně chceme dialog a rozhodně nechceme mlčení,“ zdůrazňuje Minář.
Mikuláš Minář v neděli během demonstrace na Letné, na kterou dorazilo podle některých odhadů až 400 tisíc lidí, vyslovil čtyři požadavky směrované vládě Andreje Babiše. Týkaly zákona o ČT a ČRo, zástupců SPD ve vládě nebo v čele dolní komory, Babišův kabinet vybízí také k dialogu a jinému stylu vládnutí.
Pokud jde o výzvu k dialogu, Milion chvilek zve zástupce vlády na 2. prosince do Švandova divadla s tím, že tam za občanskou společnost dorazí experti, kteří by s ministry mohli mluvit na konkrétní témata.
Koncept akce zní takto: „Setkání, kde se u jednoho stolu potkávají občané, odborníci a zástupci vlády (pokud pozvání přijmou), s cílem otevřeně probrat jedno konkrétní téma v duchu motta: Chceme mluvit, ne křičet, a proto jsme vládě připravili židli.“
Hned první reakce premiéra a předsedy hnutí Andreje Babiše ale jasně ukázaly, kudy se ubírají jeho úvahy a jak míní reagovat na protestní akci, které se zúčastnil dost možná rekordní počet lidí v novodobých dějinách České republiky. „Nebudu je zvažovat,“ řekl Babiš k požadavkům spolku.
Televizní a rozhlasové poplatky podle něj vláda zruší, protože to má smysl a kabinet plní svůj program. „Mění se systém financování, nikdo nechce veřejnoprávní média ovládat, nikdo jim nechce určovat, co mají říkat a dělat, nikdo je nechce zestátnit. Děláme to proto, že ten systém je už zastaralý,“ dodal premiér.
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