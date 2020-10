Dodnes nemám čich, jsem stále unavený. Patnáct příběhů lidí, kteří prodělali covid

"Už to nikdy nechci zažít" nebo "byla to jen obyčejná chřipka". I tak odlišně popisují své zkušenosti lidé, kteří si nákazou koronavirem prošli. Na každého nemoc působí jinak, avšak každý má příběh, který stojí za to znát. Kde se nakazili? Jaký měla jejich nemoc průběh a jak dlouho trvala? A jak se s nemocí vypořádávají dnes? Aktuálně.cz nabízí pohled patnácti Čechů.

Foto: Aktuálně.cz, Shutterstock.com Jakub, 31 let Jakub se nakazil 27. srpna ve fitness centru od kamaráda. "Ten to chytil od přítelkyně, která se nakazila někde v baru. Dál už to stopovat nešlo," říká. V jeho případě covid-19 začal jako obyčejná chřipka, kašlem a únavou. Denně spal čtrnáct hodin. Jenže pak zmizela chuť a přidala se bolest svalů a pokožky. "Bylo dost nepříjemné se i opřít na židli. Cítil jsem, že mě bolí i kůže na hlavě. To vše v prvním týdnu nemoci. V druhém se přidala neskutečná bolest kloubů, kdy jsem se bolestí budil ze spaní," popisuje Jakub. Na konci druhého týdne se symptomy začaly uklidňovat. Jenže celá řada z nich dosud tak docela nezmizela. "Pořád nejsem stoprocentní. Připadám si, že mi plíce běží na dvě třetiny. Člověk se zadýchá, i když jde ze schodů. Snažím se zase začít běhat, ale je to porod," říká Jakub. Největší ránou pro něj ale byla ztráta chuti, která se začala postupně vracet až měsíc po konci karantény a vrátila se podle Jakubových slov jen asi na devadesát procent. Na covidu-19 ho prý nejvíc překvapilo, jak rychle se šíří. Během jediného víkendu, mezi tím, kdy se nakazil a než získal pozitivní test, totiž sám nakazil svoje blízké. "Celý víkend jsem byl přenašečem, aniž bych věděl, že jsem nakažen, a nakazil jsem další čtyři lidi při venkovním popíjení a konverzaci," říká. Pro úplnost dodává, že během toho nikdo neměl nasazené roušky. Na jeho případě je zajímavé, že spolu s ním nemoc prodělala i jeho přítelkyně. "Měla stejný kašel a únavu, navíc ale měla extrémní bolest hlavy. Takovou, že se mi tu několikrát rozplakala. S výjimkou téhle nepříjemnosti ale měla lehčí průběh a nemá ani žádné přetrvávající následky," uzavírá Jakub.