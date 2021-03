Obžaloba: Bývalý pražský imám se chtěl přidat k teroristům, do Sýrie vyslal bojovníka

Bývalý pražský imám Samer Shehadeh se bude u soudu zodpovídat z terorismu. Chtěl se v Sýrii přidat k teroristické organizaci, která bojovala proti tamější vládě. Svému známému pak umožnil se k teroristům připojit. Vyplývá to z obžaloby, kterou deník Aktuálně.cz získal. Shehadeh už si v minulosti za podobné zločiny vyslechl pravomocný trest deseti let vězení.

Bývalý pražský imám Samer Shehadeh přichází s policejním doprovodem do soudní síně pražského městského soudu. | Foto: ČTK

Samer Shehadeh stál několik let v čele Muslimské obce v Praze, do roku 2014 byl imámem, nejvyšším představeným, v pražské mešitě. V současnosti si odpykává desetiletý trest ve věznici ve Valdicích. Svému bratrovi a jeho manželce pomohl odcestovat do Sýrie, kde se dali k teroristické organizaci an-Nusrá. Současně je podporoval finančně.

Není to však jediný teroristický delikt, kterého se měl dopustit. Vrchní státní zastupitelství ho letos v lednu obžalovalo z financování terorismu a teroristického útoku. Oba skutky spáchal ještě předtím, než začal podporovat bratra a švagrovou. Aktuálně.cz přináší detaily případu, jak je popsal státní zástupce. Obžalobu má redakce k dispozici.

Ve středu 16. prosince 2015 se krátce před půl třetí odpoledne vzneslo z vídeňského letiště letadlo Turkish Airlines, které mířilo do Istanbulu. Na jeho palubě seděl i Samer Shehadeh. Chtěl zasáhnout do probíhající války v Sýrii. V ozbrojeném konfliktu proti tamější vládě se hodlal přidat na stranu teroristické organizace Džabhat an-Nusrá li-Ahli aš-Šám (Fronta podpory pro lid Levanty). V Istanbulu se měla spolupráce domluvit.

"Kde se na základě předchozí dohody, na blíže nezjištěném místě, setkal s dosud neustanovenými představiteli této organizace, kterým předal přesně nezjištěnou finanční částku, kterou vybral na území České a Slovenské republiky mezi muslimskou komunitou, s tím, aby byla použita na léčení zraněných bojovníků organizace - mudžahedínů, přičemž byl rozhodnutý se k nim přidat," stojí v obžalobě.

Verbování bojovníků

V Istanbulu strávil Shehadeh čtyři dny. Aktivním bojovníkem an-Nusrá se nakonec nestal, zabránila mu v tom jeho zraková vada. Představitelé organizace ho však pověřili jiným úkolem. Měl pro ni v Česku a na Slovensku v rámci muslimské komunity pořádat sbírky, jejichž výtěžek by posílal teroristům na léčení jejich zraněných bojovníků. To ale nebylo všechno.

"A dále, že na území České a Slovenské republiky bude z muslimské komunity získávat další zájemce o vstup do řad shora uvedené teroristické organizace," píše státní zástupce. V obžalobě uvádí, že an-Nusrá, později zvaná Haját Tahrír aš-Šám (Shromáždění pro osvobození Levanty), je salafisticko-džihádistické uskupení, jehož cílem je svrhnout syrskou vládu a nastolit v zemi extremistické islámské právo šaría.

Toto jednání vyhodnotil žalobce jako financování terorismu, za které v případě uznání viny hrozí až 12 let za mřížemi. Vedle toho se Shehadeh bude zodpovídat i z teroristického útoku. Ten podle státního zástupce spočíval v systematické podpoře blízkého známého Mohameda Hassana Hamida Hilala. Hilal vystupoval i pod jmény Abu Anas, Abu Hamza či Abu Málek as-Súdání.

Shehadehův rekrut padl v boji

Shehadehův spojenec žil na Slovensku. Obdobně jako bývalý pražský imám se chystal vypravit do Sýrie, aby se zařadil mezi bojovníky an-Nusrá. "Schvaloval jeho jednání, zjišťoval informace od představitelů této organizace, zajišťoval mu kontakty na její členy, poskytl mu blíže nezjištěnou finanční částku na jeho výbavu," popisuje Shehadehovu úlohu státní zástupce v obžalobě, na jejíž podání upozornily Hospodářské noviny.

Halil se vydal stejným směrem jako Shehadeh. 21. května 2016 odletěl z Vídně od Istanbulu. Hranice do Sýrie překročil o tři dny později. Pomohl mu v tom převaděč, na kterého měl kontakt od Shehadeha. "Aktivně se zapojil do činnosti teroristické organizace an-Nusrá (…), kde absolvoval výcvik zacházení se zbraněmi, výbušninami a v taktice boje," popisuje Hilalův osud v Sýrii státní zástupce.

Svůj výcvik Halil uplatnil v přímých bojích proti syrské armádě. Stal se velitelem takzvané jednotky inghimásí. Tvořili ji útočníci v první linii, kteří v rámci taktiky způsobit nepříteli co největší ztráty volili i sebevražedné útoky. Střetů se syrskou armádou se Halil účastnil několik měsíců. Válku nakonec nepřežil, 4. dubna 2017 padl při bojích u vesnice Mardes.

V krajním případě až doživotí

"Finančně podporoval teroristickou skupinu a úmyslně jinému usnadnil - zejména opatřením prostředků, radou a utvrzováním v předsevzetí - provést v úmyslu závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo a protiprávně přinutit vládu, aby něco trpěla, útok ohrožující život nebo zdraví člověka s cílem způsobit smrt nebo těžkou újmu na zdraví, a spáchat takový čin jako člen organizované skupiny," shrnuje Shehadehovy skutky žalobce.

Za druhý čin hrozí bývalému pražskému imámovi 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Tím může být i doživotí. Hlavní líčení začne u Městského soudu v Praze 20. dubna. Zatím je pro něj vyhrazený jediný den. "Nedokážu odhadnout, kolik jednacích dní si hlavní líčení vyžádá. Lze však předpokládat, že to bude více než zatím nařízený jeden den," sdělil Aktuálně.cz mluvčí instance Adam Wenig.

"Účast obžalovaného u hlavního líčení považuji za vhodnou, už jen z toho důvodu, že v přípravném řízení nevypovídal, nikoliv však za nezbytnou," sdělil Aktuálně.cz k blížícímu se procesu státní zástupce Marek Bodlák, který Shehadeha obžaloval. Bývalý imám má možnost požádat, aby hlavní líčení proběhlo bez něj.

Předchozího procesu se však účastnil, během něj se přiznal. Pomoc bratrovi a švagrové ale Shehadeh za zločiny nepovažoval, stejně tak podle něj není an-Nusrá teroristická organizace. "Jsem na to patřičně hrdý, nemám se za co stydět. Syrská vláda není islámem považována za legitimní," řekl u soudu s tím, že je povinností každého muslima bojovat za právo šaría ve své zemi.