Sezona splouvání Teplé Vltavy v pátek nezačne, je málo vody

Kvůli nedostatku vody nezačne v pátek sezona splouvání Teplé Vltavy. Výška hladiny řeky, která vede šumavským národním parkem, je na historickém minimu. Ve čtvrtek ráno byla řeka na stanici Soumarský Most na Prachaticku na úrovni 42,5 centimetru. Minimum pro splouvání je stanoveno na 50 centimetrů. ČTK to řekl mluvčí národního parku Šumava Jan Dvořák.
Oficiálně začíná sezona na Teplé Vltavě 1. května a trvá do konce října. „Pokud vydatněji nezaprší, tak je ohrožena velká část sezony splouvání. V historii měření nebyla hladina řeky takto nízko. Ve středu klesla dokonce na 39,3 centimetru, což je nejméně za dobu měření,“ uvedl Dvořák.
Mluvčí pochybuje, že by se v květnu hladina dostala na potřebnou výšku. „Pokud bude pršet pár dní, tak se nic zásadního nezmění. Jestli chceme, aby se Teplá Vltava naplnila nad 50 centimetrů, bavíme se o několikatýdenním dešti,“ řekl Dvořák.
Úsek Teplé Vltavy mezi Soumarským Mostem a Pěknou, podléhající přísnějšímu režimu ochrany, je dlouhý 16 kilometrů. V minulosti sjížděli vodáci řeku bez omezení. Regulaci zavedl návštěvní řád národního parku kvůli tomu, že nadměrný provoz lodí může ovlivnit populaci perlorodky.
Pokud je výška hladiny na Soumarském Mostě nad 50 centimetrů, smí v květnu vodáci na řeku vyjet o víkendech a svátcích. Od června do konce října se Teplá Vltava splouvá denně. Pokud je stav vody do 61 centimetrů, musí lodě doprovázet průvodce. Při výšce hladiny 50 až 61 centimetrů smí vyjet denně maximálně 63 lodí. Pokud je vody víc, může denně na řeku 180 plavidel.
Loni přitom byla sezona historicky nejhorší. Hladina se na minimální výšce 50 centimetrů objevila pouze ve 32 dnech z celkových 165 dní vodácké sezony. Na vodu se tak dostalo pouze 251 lodí, o 3000 méně než předloni. „Ale na konci dubna byla loni výška řeky kolem 50 centimetrů. Letos jsme skoro o deset centimetrů níže. Je otázka, co se bude dít dál,“ řekl Dvořák.
Cena za splouvání je stejná jako v minulých letech. Při on-line rezervaci je poplatek 600 korun za loď, kdo přijede bez předchozí registrace, uhradí 700 Kč. Pokud se v daný den nesplouvá a zájemci uhradili poplatek předem, rezervační systém jim jej vrátí.
