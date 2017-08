O cenzuru nešlo, běžný uživatel by změnu nepoznal, říká analytik Šlerka o rozhodnutí Seznamu

před 18 minutami

Bez analýz a pevné metodologie je sestavování dezinformačních seznamů podle analytika Josefa Šlerky jen věštěním z kávové sedliny. Úmysl Seznamu vypínat reklamu dezinformačním serverům považoval za dobrý, ale při sebemenší chybě by firma mohla být osočena z nekalé soutěže. O cenzurování odlišných názorů by se ale podle Šlerky nejednalo. "Budeme slovo cenzura tak dlouho vyprazdňovat, že až cenzura skutečně přijde, nebudeme ji umět pojmenovat," varuje v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Jak hodnotíte rozhodnutí Seznamu zrušit plánované změny obchodních podmínek?

Myslím, že musíme nejdřív pochopit, jaké je postavení Seznamu. Na jedné straně je v pozici vyhledávače, tedy toho, kdo lidi na stránky přivádí. Na straně druhé je v pozici provozovatele Skliku, tedy platformy, která propojuje inzerenty a weby, a konečně na straně třetí je Seznam sám producentem zpravodajského obsahu. Je to mediální firma s velkou mediální mocí a její pozice je komplikovaná. Každá restrikce, kterou zavádí, má najednou spoustu aspektů. Navíc i to, že nějaké nezavede, má svou moc. Paradoxně vlastně Sklik má tu moc nejslabší, protože sice odstřihne někomu příjem, ale na trhu je dost dalších alternativ.

A co by mělo silnější dopad?

Rozhodně penalizování vybraných webů ve výsledcích hledání, na které se chystá právě teď Google. Když lidé nepřicházejí, tak klesají příjmy z reklamy rovnou. Nicméně pokud můžeme věřit službám třetích stran, tak řada vysloveně dezinformačních webů jako je Aeronet získává značnou část přístupů nikoli z vyhledávačů, ale mimo ně, a to především ze sociálních sítí.

Proč myslíte, že plán zrušili a obchodní podmínky měnit nebudou? Jak mohlo dojít k tomu, že několik různých zdrojů přímo z firmy informaci o změně pravidel potvrdilo, někteří provozovatelé webů dokonce dostali mail o ukončení spolupráce, ale představenstvo a majitel údajně o dopadech změn nevěděli?

Zcela evidentně nebyl dobře informován hlavně vlastník a zakladatel firmy, alespoň to tak lze vyčíst z jeho tweetů, v nichž zrušení oznámil. (Ivo Lukačovič minulý týden svůj původní účet, na kterém byly zmíněné tweety, smazal, pozn. red.) Podle mne největší problém viděl nakonec v tom, jak od sebe přesně a jasně odlišit weby, které úmyslně šíří lži a svůj příjem staví na tom, a weby, které jsou silně názorově založené. Seznamu chyběla pevná a jasná metodologie, jak takový seznam vytvářet a jak se hádat o to, zda tam někdo ještě patří nebo ne. Mimochodem, protože Seznam se na trhu etabluje i jako přímý producent zpravodajství, při sebemenší chybě ve vypínání reklamy a podobných zásazích by toto jednání mohlo být chápáno jako nekalá konkurence.

Kdyby firma svůj záměr uskutečnila, co by to pro ni znamenalo? Mohl by Seznam přijít o uživatele? Nebo naopak?

Nemyslím si, že by to mělo nějaké fatální následky pro Seznam jako takový. Myslím, že většinový uživatel Seznamu by změnu ani nezaregistroval.

Co by tedy pomohlo více, než odříznutí od příjmu z reklamy?

A jsme zpět u té metodologie. Chápu snahu Seznamu se chovat odpovědně ke společnosti a postavit se proti webům, které postavily svůj obchodní model na šíření hoaxů: Můžete vydělávat, ale ne u nás. Ostatně Seznam dnes jde v řadě pravidel nad zákonný rámec. Kupříkladu si u něj neobjednáte reklamu na výživové doplňky à la "zázračně zhubnete". A stejně chápu jeho zatím poslední rozhodnutí.

Ideální by bylo, kdyby u nás vznikla podobná iniciativa, jakou je slovenský web Konšpirátori.sk, která by svými argumenty uměla přesvědčit velké inzerenty, aby nepomáhali živit weby vydělávající na lžích. S jasnou metodologií, jasnými argumenty, a nikoli se vzletnými frázemi, které pravidla Seznamu trochu připomínala. Je to práce pro mediální, datovou a marketingovou komunitu. Druhou věcí, která by pomohla čistě věcně, by bylo začlenění informací o on-line světě do pravidelné zprávy o stavu extremismu, kterou vydává ministerstvo vnitra. Bez analýz a metodologie je každé takové sestavování seznamů jen věštěním z kávové sedliny.

Poté, co se informace o plánované změně obchodních podmínek Skliku dostala na veřejnost, našly se i tací, kteří za toto rozhodnutí Seznam ostře kritizovali. Také Ivo Lukačovič na svůj Twitter napsal, že se podle něj jednalo o cenzuru. Je možné, že by na základě těchto podmínek skutečně mohlo dojít k omezení svobody médií a slova?

Máme ve zvyku metat silnými slovy o cenzuře a pomalu, ale jistě to slovo zcela vyprázdnit. Tohle cenzura nebyla a ani se jí vzdáleně nepodobala. Budeme to slovo tak dlouho vyprazdňovat, že až cenzura skutečně přijde, nebudeme ji umět pojmenovat.

Jaký signál vysílá celá záležitost, ať už novinářům, nebo čtenářům? Co znamená tato aféra pro boj s dezinformacemi?

Myslím, že celé dění kolem Seznamu otevřelo velmi důležité téma, a za to bychom mu měli poděkovat. V demokracii by se budoucnost měla rodit v soupeření různých názorů s různou vahou a mocí. Nechť tedy debata započne a udivíme, k čemu se nakonec dobereme.