Anonymní uživatel na síti X zveřejnil seznam „kolaborantů k likvidaci“, v němž figurují i známí politici či komentátoři. Vyvolal kritiku i obavy. Aktuálně.cz proto oslovilo trestního advokáta Tomáše Sokola, aby vysvětlil, zda autor překročil hranici zákona. Ten radí opatrnost – rozhodující je podle něj především to, co autor výrazem „likvidace“ skutečně myslel.
Seznam nemusí podle advokáta Sokola naplňovat znaky trestného činu. Anonymní autor do něj zařadil konkrétní lidi, mezi nimi například europoslance Ivana Davida (SPD), Ondřeje Dostála (zvoleného za Stačilo!), bývalou novinářku Angeliku Bazalovou nebo někdejšího poslance KSČM Jana Klána.
Právě označení „k likvidaci“ zní jako jasná výhrůžka smrtí. Sokol ale upozorňuje, že z pohledu práva je nutné číst celý kontext. Autor totiž dle něj seznam na síti X popsal vysvětlením, že k „totální likvidaci kolaborantských prasat“ má sloužit „hromadné nahlašování“.
Právě slovo nahlašování považuje za důležité. „Z uvedené citace je zřejmé, že k oné likvidaci má sloužit nahlašování, což rozhodně nelze označit za jednání, které by mohlo ohrozit život nebo zdraví nahlášených,“ řekl Aktuálně.cz advokát.
Podle něj je proto pravděpodobnost, že by případ skončil trestním stíháním a odsouzením autora, minimální.
Minimální pravděpodobnost
„O tom, zda byl spáchán trestný čin, může rozhodnout pouze příslušný soud. Z mého pohledu lze pouze posuzovat pravděpodobnost, že ve věci bude zahájeno trestní stíhání pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu, poté bude podána obžaloba a následně bude pachatel, bude-li vypátrán, odsouzen. Podle mne je pravděpodobnost toho vývoje minimální,“ napsal Sokol.
Podle něj by mohlo jít o nebezpečné vyhrožování. To však není totéž jako samotná výhrůžka. Paragraf 353 trestního zákoníku totiž postihuje až takové vyhrožování smrtí, vážným ublížením na zdraví či jinou závažnou újmou, které může u dotyčného vyvolat důvodnou obavu.
„Nemyslím si, že by seznam osob označených jako ‚Kolaboranti k likvidaci‘ doplněný dodatkem, podle něhož má k totální likvidaci sloužit nahlašování, byl způsobilý vyvolat důvodnou obavu z usmrcení nebo způsobení těžké újmy na zdraví nebo jiné těžké újmy,“ vysvětlil advokát.
Vyhrožování nebo pomluva?
Důležité by podle Sokola bylo také to, zda autor myslel označení vážně, nebo šlo o nadsázku.
„Zda jde o vážně míněnou výzvu, nebo o nadsázku či o recesi, by snad mohlo hrát roli, pokud by nápis byl interpretován jako nebezpečné vyhrožování. Pak by již úmysl autora příspěvku zřejmě mohl mít význam při posuzování stupně škodlivosti jeho jednání,“ uvedl trestní advokát.
Teoreticky podle něj nelze zcela vyloučit podezření z pomluvy. Ta by prý připadala v úvahu v případě, že by autor o některém ze zařazených lidí šířil nepravdivý údaj, který by mohl výrazně poškodit jeho pověst nebo vážnost u ostatních.
„O pomluvu by ale mohlo jít jen v případě, kdyby jako kolaborant byla označena osoba, u níž by toto označení bylo nepravdivé,“ napsal Sokol. Samotné označení za kolaboranta podle něj automaticky ale trestným činem není.
Strach o život
Seznam vyvolal reakce mimo jiné mezi lidmi, jejichž profily se na něm objevily. Bývalá novinářka Angelika Bazalová se veřejně ptala, zda se věcí bude zabývat policie, případně zda se alespoň sejdou šéfredaktoři, aby vyjádřili protest. Ozval se také Daniel Vávra, který se ptal, zda podobný obsah dostane na sociálních sítích omezení dosahu.
Sokol zároveň upozorňuje, že případné trestní prověřování nemusí čekat na oznámení některého z lidí na seznamu. Policie má podle trestního řádu povinnost jednat i na základě vlastního vyhodnocení.
„Policejní orgán je povinen na základě vlastních poznatků, trestních oznámení i podnětů jiných osob a orgánů, na jejichž podkladě lze učinit závěr o podezření ze spáchání trestného činu, učinit všechna potřebná šetření a opatření k odhalení skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin,“ připomněl advokát.
Redakce Aktuálně.cz v této souvislosti oslovila policii s dotazy, zda o seznamu ví, zda se jím zabývá a jak podobné případy prověřuje. Do vydání článku ale neodpověděla.
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