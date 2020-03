Sexuální asistenti se neujali, znevýhodněné klientky vyhledávají spíše ženy

Nabízet sexuální asistenci nejen mužům s tělesným postižením, ale nově i ženám se loni rozhodla organizace Freya, jež se sexuální asistencí zabývá. Odborně vyškolila dva muže. Jak se však po roce ukázalo, zájem žen o jejich služby je takřka nulový. Může za to nedůvěra, ale také rozdílné potřeby znevýhodněných žen, vysvětluje si to organizace.

Sexuální asistence je služba, během které jsou proškolení asistenti nápomocni znevýhodněným lidem - především těm s tělesným postižením, ale pomáhají také například seniorům při práci s vlastní sexualitou či vztahy. Jednotlivé hodiny asistence mohou mít nejrůznější podoby - od vzdělávání v oblasti erotiky až po koitus.

Donedávna tyto služby v Česku nabízely pouze ženy. Organizace Freya, jež asistenci poskytuje, však loni ve víře, že pomůže také ženám, úplně poprvé vyškolila dva muže. Za celý rok od jejich vyškolení však o službu mužského asistenta projevila zájem pouze jediná klientka.

"Je to překvapivé, jelikož když jsme muže neměli, padalo na ně velké množství dotazů - kdy budou nebo proč nejsou. A když je máme, zájem je téměř nulový," uvedla pro Aktuálně.cz výkonná ředitelka organizace Freya Lucie Šídová.

Důvodů, proč ženy nemají o asistenci zájem, je dle Šídové několik. "Ptali jsme se žen, proč o mužskou asistenci nemají zájem. A dle těchto zjištění to může být způsobeno například tím, že potřebují více vztahy a něco jiného, než sexuální asistence nabízí. Dále také mohou panovat mýty, že muž, který nabízí asistenci, musí být nějakým způsobem divný," uvedla.

Výběr asistentů je přitom ze strany organizace velmi přísný. Každý musí prokázat, že má jasně vytyčené sexuální hranice a nebude si na klientech nic kompenzovat. Dokázat musí ale také třeba to, že je finančně nezávislý.

Jeden z asistentů se do projektu přihlásil například z osobní motivace. "Mám osobní zkušenost se soužitím s partnerkou se zdravotním postižením, takže jsem se pohyboval ve skupině lidí s postižením," vysvětlil pro Aktuálně.cz už dříve asistent Daniel.

Podle sexuologa Jaroslava Zvěřiny nezájem žen o nabízenou službu jen kopíruje běžný stav ve společnosti. "Důvod, proč sexuální asistenci ženy nevyužívají, je obecný. Prostituci také využívají muži a ne ženy. Nevím o tom, že by byli muži, kteří by se mohli živit poskytováním sexuálních služeb ženám. V případě sexuální asistence je to totéž," řekl pro Aktuálně.cz Zvěřina.

Ženy chtějí rady od žen

Když už ženy asistenci vyhledají, většinou to není za účelem sexuálního uspokojení na dané schůzce. Mnohem častěji chtějí podle Šídové vzdělávání například v tom, jaké sexuální pomůcky používat a jak být v sexuálním uspokojování soběstačnější. K řešení takových záležitostí jsou pro ně příhodnější jiné ženy. Cítí v jejich společnosti méně studu a větší bezpečí a empatii pro probírání takto intimních záležitostí. "Setkali jsme se ale i s tím, že klientky měly špatné zkušenosti s muži, a proto chtěly pracovat se ženou," uvedla Šídová.

Sexuální asistence však dokáže pomoci i s navazováním vztahů, ke kterým klientky tíhnou více než k jednorázovému uspokojení. "Ukazuje se, že u některých klientek, ale i klientů je vybudování si sebelásky ke svému tělu motivující pro otevření se novým vztahům, často se tak stane už po první schůzce s asistentkou," dodala ředitelka organizace.