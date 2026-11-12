Všimli si podivných zásilek banánů. Čeští celníci pomohli rozkrýt obří pašování kokainu

Severočeští celníci stáli na počátku odhalení rozsáhlého pašování kokainu do Evropy. Kauza vyvrcholila toto úterý domovními prohlídkami a zatčením desítek lidí ve Švýcarsku, Německu i dalších státech. Novinářům to ve čtvrtek v nizozemském Haagu řekl český národní člen Eurojustu Lukáš Starý. Šlo o dodávky kokainu v objemu tun.
Právě agentura EU pro justiční spolupráci v trestních věcech několik let koordinovala rozkrývání mezinárodní kauzy ve společném vyšetřovacím týmu.
Celníci z Ústí nad Labem si podle Starého všimli v roce 2021 podezřelých rozsáhlých zásilek banánů do Česka. Případ začalo následně dozorovat ústecké krajské státní zastupitelství.
Eurojust se do kauzy vložil o dva roky později. Inicioval setkání zástupců Česka a Švýcarska, kde se podle vyšetřovatelů nacházelo nejvíce lidí zapojených do této organizované skupiny. Následně se k vyšetřovacímu týmu přidali i Němci.
"Zjistilo se, že se jedná o dodávky kokainu do Evropy přes belgické Antverpy v objemu tun," uvedl Starý. "Zejména na začátku bylo zapojení Česka stěžejní. Nebýt celníků ze severu Čech, nebyl by případ rozpracován," dodal.
Efektivní mezinárodní spolupráce pak umožnila případ rozšířit. Délka přeshraničního vyšetřování, které trvalo pět let, měla podle státního zástupce smysl. Podařilo se díky ní odhalit nejen "bezvýznamné pěšáky", ale i zdroj trestné činnosti, což je u drogových kauz podstatné.
Zločinecká organizace podle vyšetřovatelů zřídila řadu firem registrovaných ve Švýcarsku a v Nizozemsku, které se vydávaly za legální obchodní a dovozní podniky. Kryly tak dovážení drog na lodích z Jižní Ameriky. Následně praly peníze získané trestnou činností, používaly šifrovanou komunikaci. Naposledy se takto letos v srpnu podařilo zadržet v Antverpách zásilku, která obsahovala přes 850 kilogramů kokainu.
Při úterní razii se uskutečnilo 84 prohlídek. Sedm z nich provedli celníci v Česku, podařilo se jim zajistit hotovost milion eur (zhruba 24,4 milionu korun) a 850 tisíc českých korun. K majetku zajištěnému v dalších státech patří přes 2,3 milionu švýcarských franků (přibližně 61 milionů korun), kryptoměna a 15 zbraní.
Dva ze 44 zadržených lidí působili v ČR. Podle Starého jsou to bratři tureckého původu, přičemž jednoho zadržela policie v Řecku a druhého v Polsku. Nyní se řeší jejich vydání k trestnímu řízení do Švýcarska.
Podle Eurojustu se drogy dostávají přes oceán do Evropy stále nejčastěji v lodích. Objevují se ale už i letecké závozy prostřednictvím fiktivních cestovních kanceláří a rovněž i případy pašování v podmořských ponorkách.
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