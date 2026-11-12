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Domácí

Všimli si podivných zásilek banánů. Čeští celníci pomohli rozkrýt obří pašování kokainu

ČTK
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Severočeští celníci stáli na počátku odhalení rozsáhlého pašování kokainu do Evropy. Kauza vyvrcholila toto úterý domovními prohlídkami a zatčením desítek lidí ve Švýcarsku, Německu i dalších státech. Novinářům to ve čtvrtek v nizozemském Haagu řekl český národní člen Eurojustu Lukáš Starý. Šlo o dodávky kokainu v objemu tun.

Matějská pouť - razie
Ilustrační foto. Foto: Jakub Plíhal
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Právě agentura EU pro justiční spolupráci v trestních věcech několik let koordinovala rozkrývání mezinárodní kauzy ve společném vyšetřovacím týmu.

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Celníci z Ústí nad Labem si podle Starého všimli v roce 2021 podezřelých rozsáhlých zásilek banánů do Česka. Případ začalo následně dozorovat ústecké krajské státní zastupitelství.

Eurojust se do kauzy vložil o dva roky později. Inicioval setkání zástupců Česka a Švýcarska, kde se podle vyšetřovatelů nacházelo nejvíce lidí zapojených do této organizované skupiny. Následně se k vyšetřovacímu týmu přidali i Němci.

"Zjistilo se, že se jedná o dodávky kokainu do Evropy přes belgické Antverpy v objemu tun," uvedl Starý. "Zejména na začátku bylo zapojení Česka stěžejní. Nebýt celníků ze severu Čech, nebyl by případ rozpracován," dodal.

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Efektivní mezinárodní spolupráce pak umožnila případ rozšířit. Délka přeshraničního vyšetřování, které trvalo pět let, měla podle státního zástupce smysl. Podařilo se díky ní odhalit nejen "bezvýznamné pěšáky", ale i zdroj trestné činnosti, což je u drogových kauz podstatné.

Zločinecká organizace podle vyšetřovatelů zřídila řadu firem registrovaných ve Švýcarsku a v Nizozemsku, které se vydávaly za legální obchodní a dovozní podniky. Kryly tak dovážení drog na lodích z Jižní Ameriky. Následně praly peníze získané trestnou činností, používaly šifrovanou komunikaci. Naposledy se takto letos v srpnu podařilo zadržet v Antverpách zásilku, která obsahovala přes 850 kilogramů kokainu.

Při úterní razii se uskutečnilo 84 prohlídek. Sedm z nich provedli celníci v Česku, podařilo se jim zajistit hotovost milion eur (zhruba 24,4 milionu korun) a 850 tisíc českých korun. K majetku zajištěnému v dalších státech patří přes 2,3 milionu švýcarských franků (přibližně 61 milionů korun), kryptoměna a 15 zbraní.

Dva ze 44 zadržených lidí působili v ČR. Podle Starého jsou to bratři tureckého původu, přičemž jednoho zadržela policie v Řecku a druhého v Polsku. Nyní se řeší jejich vydání k trestnímu řízení do Švýcarska.

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Podle Eurojustu se drogy dostávají přes oceán do Evropy stále nejčastěji v lodích. Objevují se ale už i letecké závozy prostřednictvím fiktivních cestovních kanceláří a rovněž i případy pašování v podmořských ponorkách.

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