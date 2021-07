Žalobce: Bývalý poslanec zneužil alkoholismu kamaráda, aby ho obral o 10 milionů

Exposlance KDU-ČSL a později politika TOP 09 Pavla Severu čeká druhé soudní kolo. Zodpovídá se z toho, že dle žaloby chtěl falešnými směnkami připravit svého známého o 10 milionů korun. První instance politika očistila. Aktuálně.cz získalo odvolání státního zástupce, podle něhož je velmi nepravděpodobné, že by Severa ve své finanční situaci mohl proti směnkám vydat tolik peněz. Ten vinu odmítá.

Pavel Severa a podnikatel Zdeněk Švec byli přátelé skoro dvacet let. V průběhu svého vztahu se stali i sousedy, domy měli vedle sebe. Po roce 2000 však začal mít Švec problémy s alkoholem, jenž devastoval jeho zdraví. Podle žalobce jeho těžkého období Severa zneužil. Nedlouho před Švecovou smrtí roku 2013 mu dal Severa podepsat čtveřici směnek, podle nichž mu dlužil 10 milionů korun.

Státní zástupce tvrdil, že směnky byly falešné. Někdejší poslanec a sekretář TOP 09 podnikateli takové peníze nikdy nepůjčil, aby je mohl chtít zpátky. Listiny podle žalobce navíc podstrčil Švecovi v nejtěžších fázích jeho závislosti, kdy měl problémy s rozpoznáním skutečnosti. Státní zástupce argumentoval, že směnky se neobjevily v účetnictví Švecových firem a neseděla ani data jejich vydání. Žalobce však svou verzi neprokázal.

"Skutečnost, že takové půjčky nebyly zahrnuty do účetnictví společností poškozeného, neprokazuje jejich neexistenci, neboť poškozený mohl tyto finanční prostředky použít jako fyzická osoba. (…). Jak vyplývá ze svědeckých výpovědí (…), značná část těchto půjček nebyla nijak jištěna, jednalo se o ústní dohodu," stojí ve zprošťujícím rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové z letošního února, jejž má Aktuálně.cz k dispozici.

Najednou vydané směnky

Soudce Jan Šlosar přijal i Severovo vysvětlení, proč vydané směnky časově neodpovídaly. Na jedné z nich bylo datum, když byl Severa v zahraničí. U jiné se rekreoval na horách. Podle svých slov dal půjčkám formální podobu až ve chvíli, když se začaly hromadit a bylo v nich třeba mít přehled. Data na ně pak vypsal podle vlastního uvážení, když se se Švecem zrovna sešel.

Ve prospěch Severy upozornil soudce na další skutečnosti. Sám Švec platnost směnek nerozporoval. V případě jedné za 6,5 milionu korun dal dokonce pokyn k jejímu zaúčtování. Na základě znaleckých posudků soudce Šlosar dospěl také k závěru, že navzdory těžké závislosti na alkoholu Švec o všechny své rozpoznávací schopnosti nepřišel.

"Syndrom závislosti na alkoholu progredoval, poškozený trpěl sekundární epilepsií. V roce 2013 se množily stavy snížených až vymizelých schopností rozpoznávacích a ovládacích, avšak nelze uzavřít, že by poškozený nepřetržitě nebyl schopen k právním úkonům - podpisu směnek," zněl další argument, na jehož základě rozhodl soudce o zproštění obžaloby z podvodu.

Žalobce: Severa neměl na půjčky peníze

Státní zástupce Jiří Viesner se proti rozsudku odvolal. V první řadě zpochybňuje, že by Severa mohl svého přítele vůbec založit. "Je zcela jednoznačné, že finanční příjmy obžalovaného v období let 2001-2010, kdy měl poskytovat finanční půjčky zemřelému Ing. Zdeňku Švecovi, nedosahovaly v rámci tzv. rodinných příjmů takové částky, aby jím byly reálně předmětné půjčky činěny," píše v odvolání, jež Aktuálně.cz získalo.

Severa transakce ani nezanesl do čestných prohlášeních o majetku, které musí poslanci vyplňovat. Naopak podle stejných listin si sám musel půjčit čtyři miliony korun na vzdělání své dcery. V této situaci, pokud skutečně poskytl tehdejší poslanec svému kamarádovi peníze, by mu každý měsíc posílal částku 90 tisíc korun.

Sekretář TOP 09 od lidovců Pavel Severa (* 1965) byl poslancem od června 1992 do června 2010. V druhé půlce 90. let také působil coby zastupitel v Litomyšli, kde se narodil. Valnou většinu své politické kariéry spojil s KDU-ČSL, jejímž členem byl od roku 1992. Po vzniku TOP 09 založené bývalým lidoveckým šéfem Miroslavem Kalouskem v roce 2009 se přidal k těm někdejším členům KDU-ČSL, kteří stranu se svým někdejším předsedou opustili a přidali se k TOP 09. V letech 2010 až 2018 byl Severa generálním sekretářem TOP 09.

"Obžalovaný neprokázal, že by kdy vůbec poskytl Ing. Švecovi nějakou půjčku tím, že by předložil výpisy z účtů či jakýkoliv doklad o půjčce, doklad o výběru z účtu, doklad o předání peněz, přičemž na jiné půjčky, byť marginální, má vždy doklad - viz doklad na půjčku svědkyni (…)," píše pak v odvolání proti rozsudku advokát Rudolf Skoupý, který zastupuje jednu ze Švecových firem.

Takový podvod je nemyslitelný, hájí se exposlanec

Státní zástupce Viesner otočil proti soudu část jeho vlastní argumentace. Napadl tu pasáž verdiktu, podle níž Švec platnost směnek nepopíral. "Analogicky lze však z daného stavu dovodit, že Ing. Zdeněk Švec za svého života neměl žádnou povědomost o existenci těchto směnek, a tedy lze i důvodně předpokládat, že je podepsal ve stavu hraničícím s vymizením jeho rozpoznávacích schopností," píše žalobce.

Pozastavil se i nad tím, že údajné půjčky Severa v průběhu deseti let nijak nevymáhal. Řekl si o ně najednou, když už měl Švec velké zdravotní problémy. "Lze tedy důvodně předpokládat, že v daném období nemohly a ani neexistovaly žádné pohledávky ze strany obžalovaného za Zdeňkem Švecem, vůči nimž by měly jako tzv. záruka existovat předmětné směnky," uzavřel žalobce Viesner.

Kauzu by měl rozetnout Vrchní soud v Praze. Spis k případu obdržel v květnu, termín jednání zatím nenařídil. Sám Severa trvá na své nevině. "Je nemyslitelné, že bych Zdeňka Švece přinutil podepsat nedůvodné směnky a on by pak proti nim nic neudělal, nikomu o mém nátlaku neřekl, neporadil se s právníkem, rodinou, nenapsal mi jediný dopis nebo výzvu, nepodal na mě trestní oznámení," uvedl.