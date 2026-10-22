„Pauza? Ať si vezme menopauzu,“ urážel Ševčík poslankyni. Naštval i Babiše, Macinka si přisadil

Středeční výrok poslance SPD Miroslava Ševčíka o menopauze, který zazněl po žádosti předsedkyně poslanců STAN Michaely Šebelové o pauzu na jednání frakce, odmítl kromě opozice i premiér Andrej Babiš (ANO).
Při čtvrtečních odpoledních interpelacích v této souvislosti uvedl, že se mu nelíbí hulvátství ani ve sněmovně, ani nikde jinde. Zdůraznil ovšem, že i on bývá terčem ostrých výpadů a invektiv ze strany opozice a že by mělo být měřeno všem stejně.
Ševčíkovi, který možnost vystoupit ve sněmovně zatím nevyužil, chtěl dát Babiš svůj čas při interpelacích, pravidla jednání dolní komory to ale neumožňují.
„Samozřejmě s tím nesouhlasím. Určitě se mi to nelíbí, hulvátství ve Sněmovně ani nikde jinde,“ řekl Babiš, kterému opozice naopak vytýká mimo jiné osočování politických oponentů. Například o bývalém ministru financí Zbyňku Stanjurovi (ODS) i dnes mluvil Babiš jako o zločinci.
„Každý si dělá svou image a je to jako jejich věc. Možná se to někomu líbí, mně se to nelíbí,“ uvedl premiér ke kritizovaným výrokům. „My nejsme jejich rodiče,“ dodal k zodpovědnosti za koaliční partnery.
Ševčík: „Nikoho jsem nenapadl, menopauza není vulgární“
Ševčíkovi chtěl dát slovo místo sebe v rámci času pro odpověď na dotaz předsedkyně pirátských poslanců Olgy Richterové, zda poslance SPD vyzve k omluvě, to však pravidla jednání sněmovny neumožňovala. Ševčík bude mít možnost vyjádřit se později, konstatoval Jan Skopeček (ODS) jako předsedající schůze.
Ševčík při dřívějším jednání dolní komory možnost vystoupit a ke kauze se vyjádřit nevyužil. Novinářům řekl, že jde o velmi nafouknutou kauzu. „Nikoho jsem nenapadl. Slovo menopauza není sprosté ani vulgární, vztahuje se pouze k opakování pauzy a opakování pauzy tam (na plénu) bylo opakovaně vyhlášeno,“ uvedl. Zopakoval, že jeho slova nemířila k Šebelové ani nikomu jinému.
Macinka: „Snad nebude psychicky indisponovaná“
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) uvedl, že o incidentu původně nevěděl. Na otázku, zda by se měl Ševčík Šebelové omluvit, odpověděl, že je to věc mezi nimi. Následně ironicky poznamenal, že doufá, že výrok u Šebelové nevyvolá „psychickou indispozici“, která by omezila její působení ve sněmovně.
K incidentu došlo v závěru středeční schůze sněmovny. Podle předsedy STAN Víta Rakušana Ševčík hrubě pokřikoval na šéfku poslanců STAN Michaelu Šebelovou. Když pak Rakušan s dalšími kolegy žádal i prostřednictvím předsedy SPD Tomia Okamury o omluvu, dočkali se podle něj řevu a urážek.
Šebelová podle Rakušana požádala ve 23:16 o pauzu. „Zjevně ‚unavený‘ poslanec Ševčík na ni začal pokřikovat, ‚ať si vezme menopauzu‘. Když mu šla po skončení jednání tohle chování vytknout, zvyšoval na ni hlas. Šel jsem se jí s dalšími kolegy přirozeně zastat a požadoval jsem od poslance Ševčíka, aby se paní Šebelové omluvil,“ popsal událost předseda STAN.
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