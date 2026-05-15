Ševčík označil potomky Wintona a Lustiga za kolaboranty. Pak tvrdil, že to myslel jinak

Poslanec za SPD Miroslav Ševčík ve čtvrtečních Událostech, komentářích na ČT pobouřil svými výroky. Během debaty o sudetoněmeckém sjezdu v Brně nejprve souhlasil s označením potomků Nicholase Wintona či Arnošta Lustiga za „kolaboranty“. Následně ale otočil. Ve vysílání pak křičel o „postfašistech“ a „sudetolančmaftu“.
Debata v televizi se udála jen několik hodin poté, co Poslanecká sněmovna z podnětu SPD přijala usnesení proti konání sjezdu sudetských Němců v Česku. Hlasy ANO, SPD a Motoristů vyzvala organizátory, aby od akce plánované na konec příštího týdne ustoupili. ODS, STAN, Piráti, KDU-ČSL a TOP 09 se jednání na protest nezúčastnili.
Právě napětí kolem mimořádné schůze se následně přeneslo i do večerní diskuse na ČT. Moderátorka Tereza Řezníčková během debaty připomněla, kdo všechno plánovaný sjezd podporuje.
„Tu akci podporuje Eva Lustigová, dcera Arnošta Lustiga, který si prošel několika koncentračními tábory. Podporuje tu akci a přijede na ni syn Nicholase Wintona a taky Wintonovy děti, které byly zachráněny Nicholasem Wintonem za druhé světové války. Podpořila to rodina Tugendhatova, to znamená potomci rodiny, která uprchla před nacistickými zvěrstvy. Tito lidé jsou tedy taky vlastizrádci, kolaboranti?“ ptala se moderátorka s odkazem na Ševčíkův rozhovor pro Parlamentní listy, kde podle ní označuje všechny podporovatele sjezdu za kolaboranty a vlastizrádce.
Ševčík odpověděl: „No samozřejmě.” A pokračoval.
„Jestliže jim nedochází to, že tady ta postfašistická skupina lidí pořádá provokativně sjezd v České republice,“ uvedl. Po opětovné dotazu, jestli to myslí vážně, couvl a řekl, že mluvil o landsmanšaftu.
„Nezlobte se na mě, ale to není sjezd nějakého zájmového spolku. Je to sjezd spolku, který byl založen a dlouhá léta přímo řízen nacistickými zločinci,“ řekl Ševčík.
V další části debaty pak začal hlasitě útočit i na jeho představitele. „Já reprezentuju tyto občany, vlastence, Moraváky, Slezany a Čechy a nikdy si nenecháme, nikdy, nikdy, nikdy si nenecháme tady poroučet nějakým Posseltem, který šéfuje tady tomuhle podivnému sudetolančmaftu,“ křičel ve vysílání Ševčík.
Sudetoněmecký sjezd se má v Brně uskutečnit příští týden. Ševčíkova slova velmi popudila opozici.
„Lidi, kteří tady 4 roky plácají něco o míru a pochopení vůči Vladimíru Putinovi (…), jsou schopni za kolaboranty označit děti a vnoučata těch, kteří trpěli za nacismu jen proto, že ty děti chápou, že po 81 letech je aplikace kolektivní viny na jiné děti a vnoučata nesmyslná. Tohle nikdy nepochopím, to nejde,“ napsala na síti X poslankyně STAN Barbora Urbanová.
