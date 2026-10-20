Setkání, happeningy, videa. Juchelkův úřad řeší dotační mašinerii za desítky milionů

Desítky milionů korun určených na pomoc lidem v bytové nouzi a podporu bydlení, ze kterých potřební neviděli ani korunu. Tak lze ve zkratce podle ministerstva práce a sociálních věcí popsat podezřelou dotační mašinerii, kde obrovský balík peněz získala jediná neziskovka. Ta označuje obvinění za nesmyslná a říká, že ministerstvo dostalo přesně to, co si v dotačních výzvách „objednalo“.
Vše se točí kolem organizace Platforma pro sociální bydlení a peněz, které přes ní měly proudit na boj s bytovou nouzí. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) v souvislosti s kauzou už v červnu podalo trestní oznámení. Teď se do celého případu vložil i resort práce a sociálních věcí (MPSV) a odkrývá podle svého tvrzení podezřelé detaily, které chce předat policii.
Úředníci obou resortů si tak vypracovali podrobnější analýzu několika projektů, na které Platforma získala jenom přes resort práce dotace v celkové výši přesahující 70 milionů korun. Další peníze pak šly přes MMR.
Ministerstvo ale práce tvrdí, že drtivou většinu peněz z dotací spolkly náklady na pracovníky, poradce, experty, PR, komunikaci, ubytování, stravné a cestovní náklady pro spolupracovníky Platformy.
„Přitom u těchto projektů je přímá finanční podpora domácností v bytové nouzi podle předložených rozpočtů prakticky nulová,“ konstatuje mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Slavík.
Podpora domácností byla nulová, tvrdí resort
„Dokonce i tam, kde jsou lidé v bytové nouzi označeni jako primární cílová skupina, směřují peníze převážně na personál, metodiky a systémovou práci,“ namítá. A kritizuje také to, že organizace získávala peníze i na propagaci práce samotného ministerstva, za něž lobbovala u zákonodárců.
Ministerstvo práce pod vedením Aleše Juchelky (ANO) nyní tvrdí, že zmíněná neziskovka měla v žádostech o dotace neobvykle vysokou úspěšnost.
Organizovaná skupina
Důvodem svižného čerpání dotací byl mimo jiné fakt, že došlo k vytvoření organizované skupiny, která zajistila personální propojení Platformy a obou ministerstev, vyplývá z výtek MPSV, jež se ve svých tvrzeních částečně prolíná se zmíněným trestním oznámením, které podal resort místního rozvoje pod vedením Zuzany Mrázové (ANO).
Jinými slovy vznikla vysoce funkční mašinerie, kde lidé z Platformy buď přešli pracovat na ministerstvo anebo pracovali jak pro stát, tak také pro Platformu a pro její Fond dostupného bydlení, který má za peníze dárců kupovat byty a pronajímat je sociálně slabým lidem.
Na dvou židlích
Tento postup se má týkat hned několik jmen. Vít Lesák do roku 2022 šéfoval Platformě, poté ale nastoupil jako vedoucí odboru politiky ministerstva pro místní rozvoj. Platformu ale zcela neopustil, až do roku 2025 působil v její kontrolní komisi.
Anna Hájková zase vystupovala jako expertka a členka správní rady Platformy pro sociální bydlení a zároveň pracovala pro oddělení koncepce dostupného bydlení resortu pro místní rozvoj.
Expert na ukončování bezdomovectví a spoluzakladatel Platformy Štěpán Ribka pro změnu působil jako externí poradce a analytik pro MMR a MPSV, kde připravoval podklady pro zákon o podpoře v bydlení.
Propojení zmíněné trojice už v současné době zkoumá policie. Juchelkův úřad teď ale mluví o dalších lidech z Platformy, kteří podle něj byli navázaní i na politické strany nebo hnutí. Pomyslné máslo na hlavě přitom mají i samotná ministerstva. Byly to totiž právě tyto úřady, které kritizované přidělování peněz ve finále schválily.
Ministerstva dotace sama vypsala a schválila
„Pokud nyní ministerstva zpochybňují smysl nebo potřebnost aktivit, na jejichž realizaci sama vypsala dotační výzvy, je namístě ptát se také na důvody, proč byly tyto výzvy původně nastaveny právě tímto způsobem,“ říká ředitelka Platformy pro sociální bydlení Barbora Bírová.
Platforma pro sociální bydlení vznikla v roce 2013 jako iniciativa, která měla sdružovat odborníky pro pomoc s řešením bytové nouze a přispět ke vzniku klíčového zákona o podpoře bydlení. Právě za minulé vlády Petra Fialy (ODS) se přitom organizaci začalo mimořádně dařit získávat dotace.
„Za výzvy a také projekty, které byly schvalovány, je plně zodpovědná minulá vláda a úředníci,“ reaguje za MPSV mluvčí Jakub Slavík na námitku, že Platforma plnila projekt, který si MPSV „objednalo“. „Je podstatné zmínit, že členové a sympatizanti Platformy aktivně působili i na obou ministerstvech a seděli i v komisích, které pak projekty, ve kterých byla i Platforma, schvalovali,“ pokračuje.
Podle ředitelky neziskovky ovšem samotná skutečnost, že byl Vít Lesák v minulosti vedl Platformu a následně pracoval na ministerstvu, není důkazem, že Platforma získávala dotace díky střetu zájmů. „Žádný z našich tří projektů podpořených MMR v posledních letech nebyl schválen Odborem bydlení, kde Vít Lesák působil,“ poznamenala.
Bírová také tvrdí, že Platforma oběma úřadům každého půl roku standardně předkládá zprávy o realizaci projektů, které podléhají pravidelným kontrolám ze strany zmíněných ministerstev.
„V dosavadní historii Platformy pro sociální bydlení proběhly všechny provedené kontroly projektů bez zjištění nedostatků. Pokud ministerstva nyní uvádějí výhrady k nákladům nebo realizaci projektů, je důležité vědět, z jakých konkrétních zjištění vycházejí a jak se tato tvrzení vztahují k výsledkům dosavadních kontrol,“ namítá Bírová.
Jurečka: To není úloha ministra
Exministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) nicméně potvrzuje, že lidé z Platformy se podíleli na přípravě zákona o podpoře bydlení a konzultovalo se s nimi i to, jakým způsobem se budou tvořit dotační programy podporující bydlení v souvislosti se vznikem zákona.
„Jako ministr jsem pouze řešil připravované dotační výzvy a priority, které v těch výzvách chceme mít jako tematicky zakomponovány — kam spadala samozřejmě i problematika bydlení,“ popisuje pro Aktuálně.cz. „Nescházel jsem ale s nimi přímo k tomu, jak ten projekt, který byl schválen ze strany MPSV, realizují, jaké jsou výstupy a cíl a podobně. To není úloha ministra,“ tvrdí Jurečka.
Housing first
„Cestovní náklady, výdaje za ubytování či stravné je třeba posuzovat v kontextu konkrétních aktivit a schválených rozpočtů,“ hájí Platformu pro sociální bydlení její šéfka Barbora Bírová s tím, že samotná existence těchto nákladů nijak nevypovídá o nehospodárnosti projektu.
V roce 2023 například organizace získala pět milionů korun na projekt s názvem Podpora úspěšného šíření přístupu Housing First v České republice. Loni pak na stejný účel (tentokrát šlo o projekt s názvem Housing First v České republice) získala dalších téměř 23 milionů korun.
Celosvětově známý a používaný koncept označovaný jako Housing First je politika založená na ukončování bezdomovectví. Zjednodušeně má jít o to, shánět byty pro lidi v krizové situaci nebo jim při hledání bydlení asistovat, ubytovávat je v podnájmu a následně poskytovat asistenci, konzultace či pomoc, aby si bydlení udrželi. Součástí mohou být další asistence jako dluhové nebo sociální poradenství.
„Za téměř 34 milionů korun se opakovaně financují experti, metodiky, konzultace a hodnocení, zatímco lidé v bytové nouzi zůstávají až na druhém místě. Problém je, že nebyl stanoven jako hlavní indikátor hodnocení projektu počet nově zabydlených lidí,“ říká na adresu dvou zmíněných projektů k problematice Housing First Slavík za ministerstvo práce.
Konference i školení v Braceloně
A naznačují to i veřejně dostupná data z hodnoticích zpráv, které Platforma zveřejnila. Kromě konzultací, konferencí, workshopů a hloubkových rozhovorů byly zorganizovány byly například zahraniční exkurze a stáže například do Barcelony, Milána a Boloni „k načerpání inspirace z praxe v zahraničí“, stojí v hodnotící zprávě projektu Podpora úspěšného šíření přístupu Housing First v České republice.
Hlavním účelem projektu ale nebylo cílit na domácnosti v bytové nouzi, namítá šéfka Platformy Bírová. Cílem mělo být připravit a školit ty, kteří jsou s lidmi v bytové nouzi nebo zcela bez domova v kontaktu.
Více než 90 procent zapojených realizátorů (kterých bylo přes 200 po celém Česku) zhodnotilo, že poskytovaná podpora přesně odpovídala jejich potřebám a pomohla jim vyvarovat se chybám v praxi, vyzdvihuje Platforma v hodnoticí zprávě projektu.
Omezený kontakt a vlastní harmonogram
Dokument dokonce velmi detailně popisuje i to, s jakými komplikacemi se projekt potýkal. „Dílčím tématem k řešení byl omezený osobní kontakt pracovnictva projektu. Jednotliví pracovníci a pracovnice si sami vytvářejí harmonogram plnění svých pracovních povinností, zázemí v podobě kanceláře Platformy pro sociální bydlení je využíváno jen některými z nich,“ pokračuje dokument.
„Obzvláště nové pracovnice se s tímto nastavením musely vyrovnávat, kdy minimální kontakt s týmem nevytvářel přirozené příležitosti pro zodpovězení otázek,“ stojí rovněž v hodnotící zprávě projektu Podpora úspěšného šíření přístupu Housing First v České republice.
Bírová upozorňuje, jak důležité je věnovat právě i těm, kteří přímo v terénu s lidmi v bytové nouzi denně pracují. „Pro nás je důležité, aby lidé, kteří pracují v rámci programů Housing First, byli opravdu vyškolení v tomto přístupu,“ hájí program.
„My je metodicky doprovázíme, není to jen o konzultacích, je to o různých typech podpory, prostě být přímo s tím týmem a pomáhat mu v tom, co v daný čas potřebuje,“ uzavírá Bírová.
A odmítá kritiku s tím, že popsaný projekt byl součástí celého konceptu Housing First, kterému se Platforma věnuje od roku 2016. V rámci tohoto období se prý jedná už o pomoc pro 1,5 tisíce domácnostem v bytové nouzi.
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