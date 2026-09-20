Nejhorší od války. Češi pomalu ustupují od významné instituce

Manželství je na ústupu. Rok od roku se snižuje počet sňatků a nezdá se, že by se měl trend v budoucnu otočit. Za poklesem stojí nejen měnící se vztah k manželství, ale také demografie: věku, kdy se lidé nejčastěji berou, dosáhly početně slabší ročníky. Data ovšem ukazují i to, koho si Češi a Češky vybírají, překvapivé věkové rozdíly nebo četnost svateb po rozvodu.
Lásku na celý život si loni slíbilo pouze 42 548 párů, nejméně od konce první světové války. Zájem o manželství se tak nadále snižuje. Část trendu je ovšem způsobená i tím, že se do věku nejčastějšího vstupu do manželství dostávají početně slabší ročníky. Ukazují to data Českého statistického úřadu.
Zatímco v 70. letech minulého století se každý rok narodilo okolo 160 tisíc dětí, v 90. letech jejich počet sotva překročil 110 tisíc. Jsou to právě pozdní mileniálové a starší zástupci generace Z, kteří jsou dnes ve věku, ve kterém lidé nejčastěji vstupují do manželství.
V posledních letech se totiž průměrný věk ženicha při prvním sňatku pohybuje okolo 33 let a u nevěst se ustálil na 30,6 roku. V porovnání s 80. lety se tak věk snoubenců posunul téměř o dekádu.
Navzdory tomu, že průměr osciluje spíše ve vyšších věkových skupinách, největší počet sňatků se loni uzavřel mezi snoubenci ve věku 25 až 29 let. Nevěsty se nejčastěji narodily v roce 1998, mezi muži bylo nejvíce ženichů narozených v roce 1993.
Průměrný věk a nejčastější hodnoty ale zakrývají, jak rozmanité mohou být konkrétní věkové kombinace snoubenců. Některé páry od sebe dělí i několik desítek let. Jeden z největších věkových rozdílů byl u osmnáctileté nevěsty, která si brala sedmapadesátiletého ženicha. Vloni se provdala i jedna šestnáctiletá slečna za muže, který by ve svých 37 letech mohl být jejím otcem. V případě starší nevěsty byla rekordmankou padesátiletá žena, která měla svatbu s mužem starým 21 let.
Láska však kvete v každém věku. Loni si své „ano“ řeklo také více než 550 párů, v nichž oba snoubenci překročili hranici 65 let. Pro některé z nich šlo dokonce o první svatbu v životě, a to u 128 ženichů a 26 nevěst.
Ukrajinky předběhly Slovenky
Sňatky s cizinci tvoří lehce přes 16 procent všech svateb. Mezi českými ženichy už byly loni častější sňatky s Ukrajinkami než se Slovenkami. Kromě zmíněných národností si Češi hledají nevěsty také mezi Ruskami nebo Vietnamkami.
České ženy si nadále z cizinců nejčastěji berou blízké sousedy, a to Slováky a Němce. Oproti Čechům je výrazně častěji jejich protějšek také z Velké Británie, a to hned v 92 případech. Svatba Čecha s britskou ženou se však nekonala ani jedna.
Většinu sezdaných párů tvořili manželé, kteří byli oba svobodní. Rozvedení přitom nejčastěji vstupují do dalšího manželství krátce po rozvodu. Čím více času od rozvodu uplyne, tím méně často se znovu žení či vdávají.
Vymírající manželství
Pokud by lidé i v budoucnu vstupovali do manželství stejně často jako dnes, před dosažením padesáti let věku by se oženila jen zhruba polovina dnešních svobodných mužů a tři z pěti žen, odhadují odborníci z Českého statistického úřadu. Ženy se totiž vdávají v nižším věku než muži a mnohdy si vybírají starší partnery.
Přestože se ale počet sňatků snižuje, osoby s rodinným stavem ženatý nebo vdaná stále tvoří majoritní část populace. A podle demografů jim manželství přináší i určitou ochranu před předčasným úmrtím. „Osoby v manželství totiž mají nižší míru úmrtnosti než osoby rozvedené a ovdovělé. Určitou roli však hraje i to, že osoby s větší zdravotní zátěží do manželství často ani nevstoupí, což potvrzuje, že svobodní mají aktuálně 1,8krát vyšší míru úmrtnosti než lidé sezdaní,“ informují statistici.
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