Šesti lidem hrozí osm let vězení, podle policie vozili vietnamské migranty ze Srbska do Německa

před 1 hodinou

Česká policie zadržela šest lidí podezřelých z převozu nelegálních vietnamských migrantů ze Srbska do Německa. Stíhá pět Vietnamců a jednoho Čecha. Teplický soud poslal ve středu tři z nich do vazby. "Převozy přes Maďarsko, Slovensko a Českou republiku měla podle našich závěrů organizovat skupina osob (převážně občanů Vietnamu). Nelegální migranti měli při převozech užívat platné doklady svých krajanů, kteří na území ČR získali pobytový status," uvedl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Šest zadržených kriminalisté centrály proti organizovanému zločinu obvinili z organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice. Hrozí jim až osm let vězení.