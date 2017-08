V italských nemocnicích zůstává šest zraněných z havarovaného českého autobusu

před 4 hodinami

V italských nemocnicích zůstává šest zraněných z českého autobusu, který v pátek večer havaroval na severu země, řekl majitel cestovní kanceláře Mayer & Crocus Petr Majer. Podle vyjádření pojišťovny Uniqa je převoz jednoho z nich do Česka naplánován na středu. Ostatní budou převezeni, jakmile to jejich stav dovolí, uvedla pojišťovna. Náhradní autobus s prvními 23 klienty dorazil do Česka v neděli pozdě večer, další turisté byli přepraveni sanitními vozy v pondělí. Podle mluvčí pojišťovny Uniqa Evy Svobodové byla většina zranění středně těžká. Převládají zlomeniny žeber a končetin a úrazy páteřních obratlů. Při nehodě autobusu asi se 40 turisty utrpěly zranění dvě desítky osob, řidič zemřel.

Související