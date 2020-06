Na 22 míst je 600 uchazečů. Rodiče řeší, kam s dětmi, kterým nevyšly přijímačky

Zuzana Zavadilová

Stovky rodičů v Praze, ale nejen v hlavním městě, řeší v těchto dnech, na jakou školu dát své děti. Zájem o střední školy s maturitou byl velký a řada z dětí se nikam nedostala. „Převis uchazečů je obrovský, zejména v hlavním městě na čtyřletém studiu,“ uvedla předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Scheibalová. Situace je podle ní způsobená tím, že je v letošním ročníku víc dětí.

Neustále zvonící telefon a plná e-mailová schránka. To je dnešní realita ředitelky Obchodní akademie Bubeneč Radky Novákové. Ozývají se jí rodiče dětí, které neuspěly u přijímacích zkoušek. Buď chtějí podat žádost o nové rozhodnutí, nebo se přihlásit do druhého kola. Do tříd ekonomického lycea se tak na dvaadvacet volných míst v tuto chvíli hlásí přes 600 zájemců.

"Rodiče jsou zoufalí. Problém je, že normálně je tato situace v dubnu a začátkem května. Děti se pak za dva měsíce rozprostřou do středních škol a urovná se to," vysvětluje ředitelka Radka Nováková. "Letos se však vše kvůli koronavirové krizi řeší až na konci školního roku a situace je pro rodiče i děti strašlivá," dodává.

Rodiče chtějí vědět, jak dále postupovat či proč nemůže být jejich dítě, i přestože získalo vysoký počet bodů, přijato na jinou střední školu. Ředitelé škol se shodují v tom, že rozdíly mezi uchazeči jsou minimální. Každý bod i půlbod tak pak hraje roli.

Redakce Aktuálně.cz mluvila s paní Lenkou, matkou žáka deváté třídy, který se nedostal na žádnou ze středních škol, na něž si podával přihlášky. "Na školu, kde byl třicátý pod čarou, jsme poslali žádost o nové rozhodnutí, ale začali jsme se dívat i po stejných oborech mezi soukromými školami," popsala pro Aktuálně.cz. "Přihlásil se ještě do druhého kola na střední průmyslovou, tak vyčkáváme," dodala matka s tím, že se soukromou školou počítají najisto.

Nevstřícný systém

Podle ředitelů škol je systém přijímacího procesu nevstřícný především kvůli své komplikovanosti a nepřehlednosti. "Každý den volá nejméně deset rodičů, nejen těch žáků, kteří se hlásili na naše gymnázium, ale i jinam. Ptají se na pravděpodobnost přijetí nebo na druhé kolo," říká Jana Drake, ředitelka Gymnázia profesora Jana Patočky, a obdobné zkušenosti potvrzuje řada dalších gymnázií.

Letos rodiče nemohou podat odvolání, ale mají možnost požádat o nové rozhodnutí. Postupuje se však stejně jako předtím. Jakmile si děti, které se dostaly na obě školy, vyberou jednu, uvolní tak místo na druhé škole, na níž jsou podle výsledkové listiny přijati další v pořadí. Rodiče mohou také vyhledat školy, které vypisují druhá kola přijímacích zkoušek a přihlásit se.

Seznam škol, které je organizují, je dostupný na stránkách pražského magistrátu. Mezi nimi je například Střední škola obchodní nebo Střední průmyslová škola strojnická. "Na maturitním oboru máme po druhém kole desetinásobně více zájemců, než kolik máme míst. O tříleté studium bez maturity je zatím průměrný zájem," míní ředitel Střední školy obchodní Ivo Krajíček.

Podobný přístup rodičů s dětmi zaznamenává i ředitelka Střední školy dostihového sportu a jezdectví Soňa Froňková. Podle ní zatím všichni rodiče chtějí na maturitní obory. "Pokud nastoupí na učební obor, budou to brát spíše jako přestupní stanici a pak budou čekat na uvolněná místa při podzimní fluktuaci žáků," dodala Froňková.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) pokládá za důležité, aby byl žák přijat na střední školu, i přestože třeba nebude jeho vysněným oborem. Ze střední školy může poté přestoupit nebo znovu vykonat přijímací zkoušku. "Nejpalčivější je skutečně situace v Praze, domníváme se však, že i zde bude velká většina žáků s dobrými výsledky ze základní školy na obor vzdělání s maturitou přijata," řekl ministr školství Robert Plaga.

Situaci ale letos neulehčuje ani fakt, že k přijímačkám na střední školy se přihlásilo více žáků než loni. Zatímco letos se hlásilo bezmála 94 tisíc dětí, minulý rok skoro 90 tisíc.

Návrh na on-line přihlášky i na střední školy

Jako nezáviděníhodnou hodnotí nynější situaci dětí i ředitel Gymnázia Elišky Krásnohorské v Praze Karel Bednář. Podle něj by se měl zlepšit současný systém, kdy každý deváťák může podat přihlášku jen na dvě školy. "Rodiče tento špatný a pro uchazeče nevstřícný systém právem kritizují a diví se, že dávno nebyl zaveden systém vyprojektovaný Asociací ředitelů gymnázií," vysvětlil Bednář.

Ta už několikrát ministerstvu školství nový systém nabízela. Uchazeč by v něm on-line podal přihlášku a dle priorit sestavil pořadí asi desíti škol. Na základě výsledků přijímacích zkoušek by mu pak systém přiřadil školu, na kterou by jeho body dosahovaly.

Podle předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renaty Scheibalové by systém ulehčil situaci rodičům, kteří by nemuseli shánět školy s volnými místy, i školám samotným, protože by nebyly zavalené papírováním. "Ministerstvo školství však návrh odmítlo. Jako jeden z důvodů uvedlo to, že ne všichni mají přístup k internetu," sdělila Scheibalová. "Rodiče by přitom mohli podáním on-line přihlášek pověřit základní školy," dodala. Návrh, který Asociace ředitelů gymnázií podala už v roce 2009, nebyl za působení ministra Plagy probírán.

Přijímací zkoušky letos žáci vykonávali pouze v jednom termínu. Někteří rodiče vysvětlují neúspěch dítěte nemožností zkoušku opakovat. Statistiky z minulých let však ukazují, že u většiny uchazečů není zásadní rozdíl mezi výsledky z dvou termínů.