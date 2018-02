před 5 hodinami

Příbramští policisté obvinili šestaosmdesátiletého řidiče z obecného ohrožení z nedbalosti kvůli jízdě v protisměru po strakonické dálnici D4. Hrozí mu až pět let vězení. Muž podle policie loni v listopadu urazil po dálnici v protisměru přes čtyři kilometry a ohrožoval ostatní řidiče. Jen souhrou šťastných náhod a včasných reakcí protijedoucích motoristů se nikomu nic nestalo, sdělila policejní mluvčí Monika Schindlová. Senior loni v listopadu odpoledne odbočil z kruhového objezdu u Skalky na nájezd na D4 ve směru na Prahu. Chtěl jet opačným směrem do Dubence, najel proto do odbočovacího pruhu a poté se zařadil do rychlostního pruhu ke středovým svodidlům, kde urazil přes čtyři kilometry.

