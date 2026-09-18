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Devadesátiletý muž jel po dálnici v protisměru. „Nějak se při jízdě zamotal,“ uvedla policie

ČTK
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Téměř čtyři kilometry ujel v protisměru na dálnici D35 na Olomoucku devadesátiletý řidič osobního auta. Na dálnici špatně najel u Přáslavic na Olomoucku. Jeho jízda se naštěstí obešla bez nehody, sdělil v pátek mluvčí krajské policie Libor Hejtman. Tento týden jde o druhý případ v republice, před dvěma dny řidiče v protisměru řešili policisté na D5 ve směru na Plzeň.

„Senior uvedl, že jel z Olomouce do Velké Bystřice, ale nějak se při jízdě zamotal a najel na dálnici D35 do protisměru na 281,5. km u nájezdu u Přáslavic,“ popsal mluvčí.
„Senior uvedl, že jel z Olomouce do Velké Bystřice, ale nějak se při jízdě zamotal a najel na dálnici D35 do protisměru na 281,5. km u nájezdu u Přáslavic,“ popsal mluvčí.Foto: https://x.com/PolicieCZ
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Fabii v protisměru potkali řidiči ve čtvrtek odpoledne na D35 kolem 280. kilometru ve směru od Ostravy na Olomouc. Policistům z dálničního oddělení se řidiče podařilo vypátrat, zastavit a otočit jej správným směrem do dvou minut od přijetí prvního oznámení. Řidiče zastavili na 278. kilometru dálnice.

„Poté jej doprovodili k nejbližšímu sjezdu z dálnice, kde s devadesátiletým řidičem projednali přestupek v dopravě. Senior uvedl, že jel z Olomouce do Velké Bystřice, ale nějak se při jízdě zamotal a najel na dálnici D35 do protisměru na 281,5. km u nájezdu u Přáslavic,“ popsal mluvčí.

Řidič ujel v protisměru zhruba 3,5 kilometru. „Pod vlivem alkoholu nebyl, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel měl platný. Za jízdu v protisměru dostal na místě pokutu 5500 korun. Navíc si připsal šest trestných bodů,“ doplnil Hejtman.

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Obdobný případ se stal před dvěma dny na D5 v Plzeňském kraji, kde osmdesátiletý řidič jel v protisměru po dálnici D5 od 128. km ve směru na Plzeň. Řidič dojel až na benzinovou čerpací stanici na 123. kilometru, kde se otočil a pokračoval v jízdě směrem na Rozvadov.

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„Vzhledem ke vzdálenosti, kterou řidič urazil, se mu v hustém provozu muselo vyhnout několik desítek řidičů a jen zázrakem nedošlo k žádné dopravní nehodě a zranění,“ uvedli tehdy policisté na webu.

Připomeňte si: Gang přepadl dodávku uprostřed dálnice za bílého dne

Gang přepadl dodávku uprostřed dálnice za bílého dne | Video: X/mammyhope
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