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Senátorka Kordová Marvanová zběhla od ODS k senátorskému klubu SEN 21

ČTK
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Senátorský klub hnutí SEN 21 ve středu obnovil existenci. Staronovému senátorovi a předsedovi hnutí Václavu Láskovi k tomu pomohla Hana Kordová Marvanová přestupem z klubu ODS a TOP 09 a nový senátor za Karvinsko Petr Kazík (za hnutí Osobnosti pro kraj).

Hana Marvanová
Senátorka Hana Kordová MarvanováFoto: Aktuálně.cz – Vojtěch Marek
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Spolu se stávajícím senátory za SEN 21 Přemyslem Rabasem a Martinem Krskem bude mít klub znovu minimální počet pěti členů a bude znovu nejmenší frakcí v horní parlamentní komoře.

„Dnes jsme v Senátu ustanovili staronový senátní klub SEN 21 a nezávislí,“ oznámil Láska na sociální síti vznik a oficiální název frakce spolu s jejím složením. Předchozí klub SEN 21 a Piráti přestal existovat předminulý víkend kvůli nedostatku členů.

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Kazík, který kandidoval za hnutí Osobnosti pro kraj bývalého hejtmana a poslance ANO Ivo Vondráka, byl po říjnových senátních volbách jediným novým členem horní parlamentní komory, který zůstával mimo senátorské frakce. Jeho zvolení do Senátu podpořili veřejně STAN a Piráti.

Podobně Kordová Marvanová v pražských senátních volbách podporovala znovuzvolení Lásky i proti kandidátům ODS a TOP 09. Ještě toto úterý byla podle předsedy senátorů ODS a TOP 09 Zdeňka Nytry na jednání jeho frakce. Se svým záměrem klub opustit ho neseznámila, uvedl ve středu Nytra na dotaz ČTK.

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Společný klub ODS a TOP 09 i přes odchod Kordové Marvanové zůstává s nynějším 30 členy nejpočetnější senátorskou frakcí v jednaosmdesátičlenné horní komoře. Nevyjasněné zatím zůstává to, zda jeho členy zůstanou i oba senátoři za hnutí Naše Česko, které založili bývalí občanští demokraté.

Klub Starostů má znovu 18 členů, klub KDU-ČSL pak 13 i díky novému frýdecko- místeckému senátorovi Petru Korčovi (hnutí Naše město Frýdek Místek), jehož zvolení lidovci podporovali.

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Mezi tyto frakce se navzdory oslabení o jednoho senátora vklínil klub vládního hnutí ANO se 14 členy, který ve volbách žádné nové posily nezískal. Odchod z této frakce zvažuje předseda Přísahy Róbert Šlachta.

Láskův klub vznikl v Senátu v roce 2018 pod názvem Klub pro liberální demokracii - Senátor 21. O dva roky později s příchodem Pirátů do Senátu změnil název na SEN 21 a Piráti.

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Zanikl letos 10. října i díky tomu, že se kandidáti Pirátů do Senátu znovu neprotlačili. Piráty nominovaná Adéla Sucharda Šípová minulý víkend ve finále voleb do třetiny Senátu mandát na Kladensku znovu nezískala.

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