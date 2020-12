Senátoři STAN chtějí napadnout schválení daňového balíčku u Ústavního soudu

Senátoři z klubu Starostů jsou připraveni napadnout u Ústavního soudu způsob přijetí takzvaného daňového balíčku. Učiní tak v případě, pokud soubor daňových změn bude vyhlášen ve Sbírce zákonů bez opětovného projednání sněmovnou a potvrdí se oprávněnost pochybností o správnosti postupu prezidenta Miloše Zemana v této věci. Oznámil to ve středu mluvčí klubu Jan Doležálek.

Současně senátoři z klubu vyzvali Zemana, aby do doby vyhlášení a platnosti zákona blíže vysvětlil obsah svého dopisu předsedovi Poslanecké sněmovny Radku Vondráčkovi (ANO), v němž uvedl, že zákon vrací k dalšímu opatření. "V opačném případě máme za to, že prezident republiky podle obsahu svého dopisu uvedený zákon vrátil ve smyslu článku 50 ústavy, tudíž by o něm měla Poslanecká sněmovna hlasovat znovu," sdělil večer předseda senátorského klubu Starostové a nezávislí Petr Holeček.

Daňový balíček by měl začít platit od začátku ledna. V prosinci normu zahrnující zrušení superhrubé mzdy schválili poslanci a senátoři. Zeman oznámil, že zákon nepodepíše, ale ani nebude vetovat, a umožní tak, aby platil. V pondělí návrh daňových změn bez podpisu vrátil Vondráčkovi. Podle některých právníků i politiků je ale možné, že Zeman formulací dopisu zřejmě omylem zákon vetoval, tím pádem by o něm měla znovu hlasovat sněmovna. Na konci dopisu adresovaného Vondráčkovi totiž prezident napsal, že zákon "vrací k dalšímu opatření".

Ústavní stížnost pro porušení ústavy ČR hodlá iniciovat 18 členů klubu Starostů. Patří mezi ně místopředsedové Senátu Jiří Růžička a Jan Horník nebo Jiří Drahoš, Marek Hilšer či Mikuláš Bek. Pro podání ústavní stížnosti je třeba minimálně 17 členů horní komory. Ve sněmovně chce iniciovat žádost o přezkum prezidentova postupu u Ústavního soudu vládní ČSSD.

"Většina členů senátorského klubu Starostové a nezávislí je připravena zabývat se správností zvoleného legislativního procesu zmíněného zákona. Pokud se potvrdí oprávněnost těchto pochybností, níže podepsaní členové klubu jsou připraveni iniciovat podání ústavní stížnosti k Ústavnímu soudu pro porušení Ústavy ČR," uvádí se v prohlášení.

Vondráček ve středu uvedl, že zákon nelze omylem schválit ani vetovat. Platí tedy, že mu Zeman vrátil daňový balíček bez podpisu a ministerstvo vnitra by jej mělo 31. prosince publikovat ve Sbírce zákonů.