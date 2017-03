Dvacítka senátorů navrhla Ústavnímu soudu, aby zrušil zákaz kouření v hospodách

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Dvacet senátorů se obrací na Ústavní soud kvůli zákazu kouření v restauracích, který v únoru podepsal prezident Miloš Zeman a který by měl začít platit od letošního června. Senátoři v čele s Jaroslavem Kuberou a Ivo Valentou požadují zrušení protikuřáckého zákona, který podle nich nepřípustným způsobem zasahuje do svobody občanů. Poukazují také na to, že zákon bude znamenat zmaření investic tisíců majitelů barů a restaurací.

Praha - Senátoři navrhli Ústavnímu soudu zrušení zákazu kouření v restauracích nebo prodeje alkoholu z automatů. Návrh podepsalo 20 členů horní komory v čele s jejím místopředsedou Jaroslavem Kuberou (ODS) a Ivo Valentou (za Stranu soukromníků).

Takzvaný protikuřácký zákon, kterým se mají restaurace řídit od konce letošního května, podle nich nepřípustným způsobem zasahuje do svobody občanů. Poukazují také na to, že zákon bude znamenat zmaření investic tisíců majitelů barů a restaurací. Zrušení zákona jako celku nicméně senátoři nepožadují, návrh se týká jen některých jeho ustanovení.

"Zákaz kouření v současné podobě rozhodně není o ochraně zdraví. Je pouze dalším krokem k omezování a ztrátě našich svobod a kontrole mas, o zisku pro ty nahoře," uvedl Kubera. Absolutní zákaz kouření má podle zákona platit ve vnitřních prostorách restaurací, divadel či kin. Norma má zavést zákaz kouření také na nástupištích a užívání elektronických cigaret v nemocnicích, školách či nákupních centrech nebo prodej cigaret v automatech.

Senátoři napadli také ustanovení, které přenáší na hospodské odpovědnost za škodu způsobenou podnapilými osobami. Chtějí rovněž zrušit omezení prodeje a podávání alkoholu či tabákových výrobků na akcích, které jsou určeny převážně dětem. "Nevidím jediný důvod, proč chce stát zasahovat do volného času, který rodiny tráví společně," uvedl Valenta. Přijatý neurčitý zákaz vystavuje prodejce libovůli kontrolních orgánů. Podle senátora je také absurdní, aby vinař nesl odpovědnost za škodu, způsobenou někým, kdo si u něj předtím koupil láhev vína.

"Veřejná moc v liberálním právním státě nemá vychovávat občany a vnucovat jim životní styl, který momentální držitel moci považuje za správný. Konečně v našem státě není trestná sebevražda, pak nemůže být trestné ani jednání, které někdo jiný hodnotí tak, že neprospívá zdraví toho, kdo jej činí," uvedl v návrhu jménem senátorů jeho zpracovatel, advokát Zdeněk Koudelka. Podle Kubery zákon v zásadě zavádí trestnost nepovedené sebevraždy pod vlivem alkoholu, neboť ji umožňuje sankcionovat pokutou až 50 tisíci korun.

