Senátoři chtějí obcím poslat náhradu za sebrané peníze dřív, než navrhuje vláda

Senátoři chtějí kompenzaci obcím 1200 korun na obyvatele poslat dřív, než by umožnil obdobný vládní návrh zákona. Připravili proto pozměňovací návrh k předloze, kterou horní komora projedná ve čtvrtek. Schválen sněmovnou a podepsaný prezidentem by tak mohl být už za týden.

"Peníze tak obce dostanou o dva měsíce dřív," uvedl ve středu na tiskové konferenci všech šesti senátorských klubů senátor Zdeněk Nytra (ODS).

Obsahově návrh Senátu odpovídá normě, kterou v pondělí schválila vláda. "Rozdíl není, pokud se týká obsahu. Platnost vládního zákona, pokud by se projednával, by ale byla nejdříve k půlce srpna," uvedl Nytra. Ministerstvo by pak mělo 60 dnů na poslání peněz krajům. Senátní pozměňovací návrh by tak obcím pomohl o dva měsíce dřív, což je také důležité, doplnil. Pozměňovací návrh podepsali předsedové všech senátních klubů.

Neznamená to podle senátorů, že rezignují na podporu krajů, které přišly o peníze kvůli použití sdílených daní na kompenzace podnikatelům také. Pokud by se ukázalo, že kraje nejsou spokojeny s dohodou, kterou uzavřely s premiérem Andrejem Babišem (ANO), je v horní komoře návrh, který by jim ušlé daně vyrovnal také.

Návrh označil Nytra za kompromisní. Senátní hospodářský výbor původně doporučil novelu upravující daně doplnit o ustanovení, které by obcím a krajům zajistilo kompenzaci výpadku daňových příjmů. Kraje by měly podle výboru dostat 500 korun a obce 1200 korun na obyvatele.

Zástupci obcí přijedou návrh podpořit

Obce kvůli použití sdílených daní na krytí ztrát z doby koronavirové epidemie protestovaly. Plánovaly také protest v Praze. Pokud Senát ve čtvrtek návrh schválí, přijedou starostové podpořit shromážděním na Malostranském náměstí hlasování o něm ve sněmovně.

O příspěvek 1200 korun na obyvatele, který má obcím vyrovnat ztráty z kompenzačního bonusu pro podnikatele, nebudou muset obce žádat. Po schválení normy a její publikaci ve Sbírce zákonů pošle ministerstvo financí příslušný obnos krajům do 60 pracovních dnů, ty pak obcím příspěvek přepošlou do pěti dnů.

Návrh vláda schválila v pondělí, chce, aby ho sněmovna přijala ve zrychleném jednání během prvního čtení. Požádat o zkrácené jednání plánuje vláda i Senát.

Příspěvek není účelově určen a nebude podléhat finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. Obce ho budou moci použít dle svého uvážení.