Senátor Láska má kostru žaloby na Zemana. Vyčítá mu tlak na soudy a dalších 56 věcí

"Některé ze skutků jsou hrubým porušením Ústavy samy o sobě s ohledem na intenzitu, kterou Ústavu porušují," uvádí Láska, který před měsícem, když oznámil přípravu žaloby, uváděl, že půjde zhruba o dvacet bodů. Samotná žaloba by měla být hotova za několik týdnů.

Mezi body uveřejněnými na webu senátora je například údajný pokus o ovlivňování soudů, (ne)přijímání demise členů vlády či přístup Zemana k sestavování vlády, kdy u moci udržoval Andreje Babiše, ač nezískal důvěru sněmovny. Nechybí ani zpochybňování tajných služeb a to, že v roce 2013 Zeman jmenoval vlastní vládu v čele s Jiřím Rusnokem, ač se sněmovna shodla na prozatímním kabinetu vedeném Miroslavou Němcovou.

Nakonec trojnásobný počet vytýkaných bodů je podle Lásky dán tím, že se ty nejzávažnější činy snaží zasadit i do kontextu dalších kroků, které samy o sobě sice hrubým porušením ústavy nejsou, ale dávají jeho způsob výkonu funkce do souvislostí.

Mezi zahrnutými body jsou proto i některé jeho výroky, kontroverzní vyznamenávání či to, že firmy, které na svých misích propagoval v zahraničí, často sponzorovaly jemu spřízněnou Stranu práv občanů - Zemanovce.

"V souhrnu s ostatními skutky mohou vypovídat též o motivech prezidenta při výkonu jeho prezidentského mandátu," uvedl Láska, podle něhož tak bude možné žalobu vystavět jako příběh o kontinuálním přístupu prezidenta Miloše Zemana k výkonu svého mandátu v hrubém rozporu s Ústavou a ústavními pořádky.

Krom skutků jsou v seznamu uvedena také jednotlivá usnesení Senátu a jeho výborů, která se Zemanových kroků týkají. "Tato usnesení tak ilustrují fakt, že Senát k ústavní žalobě přistupuje skutečně až jako k poslední možnosti poté, co prezident na jeho varování nebral zřetel," konstatuje Láska.

Sestavení žaloby jako příběh doporučoval také ústavní právník Jan Kysela. To, že žaloba projde, je ale podle něj velmi nepravděpodobné. K jejímu podání je totiž potřeba 60 procent jak senátorů, tak i poslanců. Zatímco v senátu se tento počet hlasů může podařit získat, ve sněmovně je to prakticky vyloučeno. "Ve sněmovně je velmi silný prohradní blok, který má rozhodně víc než osmdesát hlasů, které představují v tomto případě blokační menšinu," uvedl Kysela.