Čína je obrovská příležitost i riziko. Ve vztahu k ní musíme posílit, říká Fischer

Senátor Pavel Fischer se chce zblízka podívat na vztahy s Čínou. Ze všeho nejvíce je hodlá analyzovat z hlediska bezpečnosti, byznysu a politiky. Výbor pro zahraničí, obranu a bezpečnost pod Fischerovým vedením se na tom dohodl na svém uplynulém jednání. Poslední týden v červnu zahájí sérii veřejných slyšení, kam si bude zvát jednotlivé aktéry vzájemných vztahů s Čínou. První na řadě jsou firmy. Zpovídat jednotlivé aktéry česko-čínských vztahů bude výbor v průběhu jednoho roku.

Poslední týden v červnu pořádáte veřejné slyšení, kam pozvete firmy a další ekonomické aktéry, kteří spolupracují s Čínou, aby vám popsali aspekty té spolupráce. Proč zrovna Čína?

Čína znamená obrovskou příležitost, ale také ohrožení. Čína je aktér, který začíná vyzývat základní hodnotový systém OSN. Základní parametry OSN dokonce zkouší měnit, proto je na čase, abychom se tomu věnovali. EU se tomu věnuje velmi intenzivně už několik týdnů, byl třeba sumit Evropská unie a Čína. EU směrem k Číně učinila také celou řadu kroků, které jsou velmi explicitní v tom smyslu, že chceme budovat vzájemně výhodné vztahy, ale že při tom nesmíme zapomínat na bezpečnost.

Zmínil jste, že Čína je ohrožení. V čem ho spatřujete?

Jestli je nějaký hráč, který může narušit důvěru v rámci NATO a stavět nepochopení této hrozby mezi Evropu a Ameriku, je to právě Čína. Je to globální téma, bezpečnostní, hospodářské a politické. V některých členských zemích EU už se k tomu postavili velmi jasně, Nizozemí například schválilo vlastní strategii vůči Číně. Čili zahraniční výbor Senátu, který má na starosti také obranu a bezpečnost, tyto věci začne zpracovávat. Veřejné slyšení, které jsme dnes odhlasovali, se bude týkat ekonomické a hospodářské oblasti ve vazbě na bezpečnost a zahraniční vztahy.

Na co se budete představitelů pozvaných firem ptát, co vás bude zajímat?

Budeme si zvát aktéry v ekonomice ve vztahu k bezpečnostním a zahraničním zájmům České republiky. Bude nás zajímat jejich zkušenost s Čínou. Bude nás zajímat, jaká doporučení ve vztahu ke státu by navrhovali. Jak dobře víte, diplomatická síť České republiky pokrývá velmi hustým způsobem i Čínu. Proto je potřeba říci, co tam například funguje, nebo ne, a jak upravit práci našich diplomatů v tomto teritoriu. Že se tam dělá hodně ekonomické diplomacie, o tom nebudiž pochyb.

Zástupce jakých firem byste rádi viděli?

Nechte to na nás, dnes jsme si to odhlasovali. Ty firmy to ještě ani nevědí. Dejte nám čas, abychom je oslovili. Budeme zvát velké firmy, malé firmy, svazy a aktéry ekonomické spolupráce.

Nechtěl jsem, abyste nutně jmenoval konkrétní společnosti. Zajímá mě spíš, jestli máte vyhlédnuté jen soukromé firmy, nebo i státní či polostátní.

Nenuťte mě teď. Budou tam ty největší, ale budou tam i ty malé.

Proč myslíte, že by k vám do výboru měli zástupci společností přijít?

Protože si je zveme. V jednacím řádu Senátu se mluví o veřejném slyšení. Když ho Senát jako komora nebo jako výbor uspořádá, tak pozve aktéry, kteří přijdou. Když nepřijdou, tak se omluví.

Česká republika se musí vůči Číně posílit

Co přesně by z tohoto veřejného slyšení mělo vzejít?

Aby se Česká republika posilovala ve strategických otázkách ve vztahu k Číně. Aby také dokázala zohlednit to, jak situaci vidí Washington, Londýn nebo Berlín. To je náš úkol. Dáme na stůl témata a otázky, ke kterým budeme chtít, aby se vyslovila i vláda.

Jestli mám správné informace, nemá zůstat u jednoho veřejného slyšení. Na téma Čína jich hodláte organizovat víc, je to tak?

Bude to vyžadovat celou strategii ve vztahu k bezpečnosti, obraně a zahraničním věcem, o tom není pochyb. Jak se k tomu dostaneme, to nechte na nás.

Jistě to nechám na vás. Mě jenom zajímá, jestli máte představu, jak by se měl výbor Čínou dále zabývat?

Já ji mám. Budeme se věnovat Číně celý rok, máme v tomto ohledu určitý záměr. S kolegy jsme o tom jednali. Až nastane čas, tak to zveřejníme.

Fischer vs. Kellner V souvislosti s Čínou na sebe Pavel Fischer poprvé výrazně upozornil počátkem března, když chtěl na bezpečnostní výbor pozvat prvního muže PPF, nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. Významným partnerem jeho skupiny pro byznys v Číně je technologická firma Huawei, jíž NÚKIB považuje za bezpečnostní riziko. Fischer chtěl znát okolnosti spolupráce PPF a Huawei. Skupina označila Fischerovu výzvu za politickou hru, Kellner do výboru nedorazil. Místo toho se v tichosti na konci května sešel jen s předsedou Senátu Jaroslavem Kuberou, o setkání Kubera informoval až posléze.

Výbor by měl v rámci své současné aktivity zvát na veřejné slyšení i zástupce státních institucí, které jsou spojené s Čínou. Dotazy mají směřovat k tomu, jaký užitek má z jejich kontaktů s říší středu český stát, či kdo jim cesty do Číny hradí.

Ale chápu správně, že takových veřejných slyšení na téma Čína s různými dalšími aktéry vzájemných vztahů s Čínou bude během toho roku víc?

Samozřejmě. Formu budeme volit podle toho, jak se to bude nabízet. Například v rámci EU už vím, koho budeme zvát. Budou to různí aktéři z různých zemí.

Až se za rok aktivita výboru v tomto ohledu završí, jaký z toho bude výstup? Vznikne na téma Čína analýza, studie či něco takového?

Senát pracuje transparentně. Všechno, co děláme, bude veřejně dostupné. Ale jakou to bude mít formu, to mě teď netrapte.

Proč je vlastně váš výbor ten pravý, aby se touto tematikou zabýval?

Například Nizozemsko je stejně velká země, která má podobné zájmy jako my. To znamená otevřený trh nebo bezpečná Evropa. A Nizozemsko si udělalo vlastní strategii vůči Číně, pracovali na ní rok. Já nejsem vláda, nejsem ministr. Ale my můžeme v rámci Senátu začít klást otázky, které vidíme, že si kladou právě v Nizozemsku, Paříži či Varšavě. Nedávno jsme byli na oficiální návštěvě v Berlíně. Na každém jednání, které jsme v Bundestagu měli, bylo jedno téma, a sice Čína. Jedná se o téma evropské, respektive světové. A bylo by chybou zahraničního výboru, který má na starosti i obranu a bezpečnost, aby se zabýval něčím jiným.

