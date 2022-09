V prvním kole senátních voleb uspělo ANO. Vystrčil se utká s obžalovanou Nagyovou

Vítězem prvního kola senátních voleb se stalo hnutí ANO, postoupilo 17 jeho kandidátů, jeden vyhrál už v prvním kole. Naopak STAN svých šest křesel neobhájí. Podle politologa Josefa Mlejnka však ani kandidáti ANO ve druhém kole neuspějí. Příznivci vládní koalice se podle něj budou snažit zabránit tomu, aby u nich uspěl zástupce ANO. Bez ohledu na výsledek si vládní strany udrží v Senátu většinu.

Největší úspěch v prvním kole senátních voleb slaví hnutí ANO. Do druhého kola vyslali voliči hned 17 kandidátů hnutí. Mimo to získal Ladislav Václavec (za ANO) v Bruntálu 59 procent hlasů, čímž zvítězil již v prvním kole a obhájil tak senátorský post.

Kromě něj zvítězil v prvním kole už jen Petr Fiala. Jmenovec českého premiéra z Ústí nad Orlicí kandidující za Společně pro kraj a KDU-ČSL získal 66 procent hlasů, měl však jen jediného protikandidáta. Třetí přihlášený kandidát odstoupil ještě před volbami. V Praze nasadilo ANO kandidáta pouze v jednom ze tří obvodů, malířka Helena Leisztner však neuspěla.

S kandidáty ANO se v druhém kole většinou utkají zástupci Spolu. Koalice složená z ODS, KDU-ČSL a TOP 09 vyšle z hlavního města do druhého kola voleb Hanu Kordovou Marvanovou za Prahu 11, kardiologa Jana Pirka za Prahu 10 a současného senátora Jiřího Růžičku za Prahu 6. Z ostatních obvodů postoupilo do druhého kola dalších jedenáct kandidátů Spolu.

Právě kvůli tomu, že se do druhého kola většinou probojovali i kandidáti některé z vládních stran, se politolog Josef Mlejnek domnívá, že většina kandidátů ANO ve druhém kole neuspěje.

"Je tam většinou silný kandidát, který bude oslovovat příznivce současné vládní koalice. Druhé kolo senátních voleb tak může mít charakter 'všichni proti ANO'. Může to působit mobilizačně na příznivce vládní koalice, kteří půjdou podpořit kohokoliv z vládních stran, aby hlasovali proti kandidátům ANO," říká Mlejnek.

Navíc ve druhém kole senátních voleb bývá výrazně nižší volební účast. První kolo proběhlo souběžně s komunálními volbami, ke kterým chodí více voličů.

"Příznivci vládních stran obecně chodí spíš k senátním volbám než voliči hnutí ANO. Babiš bude mít problém mobilizovat voliče, aby se dostavili k druhému kolu spíš, než že by tento problém měla vládní koalice. A i kdyby se mu to podařilo, tak si stejně myslím, že příznivci koalice budou motivovaní nepřipustit, aby se kandidát ANO stal senátorem," podotýká Mlejnek.

Kromě Fialy na Orlickoústecku může KDU-ČSL obhájit dalších šest mandátů. ODS má ve hře devět finalistů, TOP 09 čtyři.

Starostové obhajovali šest křesel, mají ale jen tři finalisty včetně Aleny Dernerové (SD-SN) na Mostecku. "K neúspěchu STAN přispělo i to, že v řadě obvodů byl jejich kandidát třetí nebo čtvrtý a příznivci stran vládní koalice podpořili spíš někoho jiného z ODS, KDU-ČSL či nějaké koalice. Zdá se, že hnutí STAN doplatilo na své kauzy a zažívá propad," míní Mlejnek. Starosty mohla poškodit například kauza Dozimetr kolem jejich vlivného pražského předsedy Petra Hlubučka.

Bez ohledu na výsledek nynějších voleb udrží vládní strany v horní komoře parlamentu většinu. Společný klub ODS a TOP má nyní 27 členů, klub Starostů 24 zástupců, lidovci 12 a klub SEN 21 a Pirátů sedm členů. Klub Proregion, složený hlavně ze zástupců ANO a ČSSD, měl dosud jen sedm členů.

Fiala o Vystrčilovi nepochybuje, Nagyové pomohl Babiš

Jeden z nejsledovanějších soubojů proběhne v Jihlavě. Současný předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) se ve druhém kole utká s Janou Nagyovou, která je spolu s Babišem obžalovaná z dotačního podvodu v kauze Čapí hnízdo.

Vystrčil získal 46 procent hlasů, Nagyová 31 procent. Souboji na Vysočině je věnována pozornost i proto, že se o Vystrčilovi hovoří jako o možném kandidátovi Spolu na prezidenta. Rozhodnutí má však padnout právě po senátních volbách.

"Miloš Vystrčil? O tom jsem vůbec nepochyboval," pronesl ve volebním štábu na adresu šéfa horní komory premiér Petr Fiala (ODS). Přeje si, aby Vystrčil zůstal předsedou Senátu, funkci podle něj vykonává s obrovskou pracovitostí a důstojností a Senát skvěle reprezentuje v Česku i v cizině.

Babiš postup Nagyové do druhého kola označil za skvělý a až nečekaný výsledek. Podle politologa Mlejnka to byl právě expremiér, kdo jí velmi pomohl k úspěchu. "Babiš na ni upozornil, mobilizoval voliče ANO, ona sama zas tak výraznou političkou není. Hodně jí pomohl, do jejího regionu jezdil jen pár dní před volbami, dělal tam intenzivní kampaň. Její zisk odpovídá celostátnímu průměru podpory hnutí ANO," říká Mlejnek.

Byly volby referendem o vládě?

Po příchodu do volebního štábu na pražském Chodově Babiš řekl, že voliči vyslyšeli apel, že by volby mohly být referendem o vládě. To však Fiala odmítl. "Referendum o vládě to není, a pokud je, tak to rozhodně nevypadá s vládními stranami špatně," prohlásil premiér.

Ze známých jmen uspěl v prvním kole voleb také dosavadní senátor Tomáš Czernin (TOP 09, za koalici Spolu) v Jičíně, bývalý primátor Brna Petr Vokřál (za ANO) nebo herec Tomáš Töpfer (za koalici Spolu).

Jiné známé osobnosti ale nepřekonaly hranici pro postup do druhého kola. Propadl například expremiér Vladimír Špidla (ČSSD), bývalý pražský primátor Tomáš Hudeček, žokej Josef Váňa (za ANO) nebo Zuzana Majerová, jež přešla z ODS do Trikolory.