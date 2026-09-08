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Domácí

Senátní volby přehledně: kde se volí, co s sebou, na jakou barvu si dát pozor

Jakub Kopřiva
Jakub Kopřiva
Jakub Kopřiva
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Volby do třetiny Senátu se uskuteční v pátek 9. a v sobotu 10. října. Ve 27 obvodech napříč Českem se v prvním kole utká 154 kandidátů – 120 mužů a 34 žen. Volby do Senátu se konají každé dva roky a mandát získává zvolený člen horní komory na šest let.

07.06.22. Praha, Senát ČR, Mezinárodní konference „Farmaceutická strategie pro Evropu“
Každé dva roky voliči rozhodnou o obměně třetiny Senátu.Foto: HN – Libor Fojtík
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Do Senátu se volí podle většinového systému. To znamená, že pokud některý z kandidátů získá v prvním kole více než 50 procent platných hlasů ve svém obvodě, je zvolen. Pokud se tak nestane, nejúspěšnější dva kandidáti postupují do druhého kola.

Kdy se volí?

Volby prvního kola senátních voleb proběhnou v pátek 9. a v sobotu 10. října. V první den voleb budou místnosti otevřeny od 14. hodiny do 22. hodiny. V sobotu pak mají lidé možnost přijít k urnám od 8. hodiny do 14. hodiny.

V obvodech, kde se uskuteční druhé kolo senátních voleb, budou volební místnosti opět otevřeny o týden později. Tedy v pátek 16. a v sobotu 17. října ve stejné časy jako v prvním kole.

Jaké obvody se volí?

  • obvod 3 – Cheb

  • obvod 6 – Louny

  • obvod 9 – Plzeň-město

  • obvod 12 – Strakonice

  • obvod 15 – Pelhřimov

  • obvod 18 – Příbram

  • obvod 21 – Praha 5

  • obvod 24 – Praha 9

  • obvod 27 – Praha 1

  • obvod 30 – Kladno

  • obvod 33 – Děčín

  • obvod 36 – Česká Lípa

  • obvod 39 – Trutnov

  • obvod 42 – Kolín

  • obvod 45 – Hradec Králové

  • obvod 48 – Rychnov nad Kněžnou

  • obvod 51 – Žďár nad Sázavou

  • obvod 54 – Znojmo

  • obvod 57 – Vyškov

  • obvod 60 – Brno-město

  • obvod 63 – Přerov

  • obvod 66 – Litovel

  • obvod 69 – Frýdek-Místek

  • obvod 72 – Ostrava-město

  • obvod 75 – Karviná

  • obvod 78 – Zlín

  • obvod 81 – Uherské Hradiště

Kdo může volit?

K urnám může přijít každý občan České republiky, kterému nejpozději v druhý den voleb bude 18 let a má trvalé bydliště v obci, kde se účastní voleb.

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Jde volit s voličským průkazem nebo v cizině?

Voliči mohou v senátních volbách zažádat o voličský průkaz. Poštou či datovou schránkou mohou žádat do 2. října, osobně na obecních úřadech pak do 7. října. S tímto voličským průkazem ale nejde volit všude. Možné to je v jiném volebním okrsku, který je ale stále v rámci volebního obvodu, kde má volič přihlášený trvalý pobyt.

Co se týče volby ze zahraničí, ta v rámci senátních voleb neprobíhá. A to ani korespondenčně, ani osobně na zastupitelských úřadech.

Co je potřeba si přinést?

Do volební místnosti si musí každý volič přinést průkaz totožnosti – buď občanský průkaz, nebo cestovní pas. Doklad musí být platný. Totožnost také půjde dokázat aplikací eDoklady.

Jak je to s lístky?

Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou žluté barvy a každý kandidát má svůj vlastní lístek. Lidé lístky obdrží poštou nejpozději tři dny před konáním voleb. Případně mohou požádat o sadu hlasovacích lístků přímo ve volební místnosti.

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Ve druhém kole už nebudou hlasovací lístky barevně označeny a voliči je obdrží až ve volební místnosti.

Jak se volí?

Volič od okrskové volební komise dostane prázdnou obálku opatřenou úředním razítkem. Hlasovací lístky pro kandidáty do Senátu budou mít žlutou barvu a voliči jeden z nich za plentou vloží do žluté obálky. V senátních volbách neprobíhá žádné kroužkování či křížkování kandidátů. Obálku volič nezalepuje ani nijak neupravuje, pouze ji i s lístkem vhodí do volební urny.

Pozor, hlasovací lístky do obecních voleb, které se konají spolu se senátními, budou šedé a vkládají se do šedé obálky.

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Kdy je hlas neplatný?

Hlas je neplatný, pokud je lístek ve špatné obálce, případně pokud je v jedné obálce více hlasovacích lístků nebo pokud volič vhodí lístek se jménem kandidáta přímo do urny a nedá jej do obálky. Neplatné jsou také lístky, které jsou přetržené.

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Kdy budou výsledky?

Ihned po uzavření volebních místností v sobotu ve 14 hodin začnou volební komise sčítat hlasy. Průběžné výsledky budou zveřejňovány na portálu Českého statistického úřadu volby.cz. O novém složení Senátu bude jasno po skončení druhého kola.

Kompletní zpravodajský servis, výsledky voleb, analýzy i rozhovory přinese web Aktuálně.cz.

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