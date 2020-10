Senátní souboj začíná. ODS a STAN si to rozdají o vítězství, ANO není jediný soupeř

Druhé kolo senátních voleb přinese celou řadu zajímavých soubojů, kdy se spolu často utkají kandidáti středopravých stran, ať už STAN proti ODS či KDU-ČSL. Všechny tyto strany mají hned několik kandidátů na vítězství stejně jako hnutí ANO. Napjatě ale budou sledovat druhé kolo také Piráti, TOP 09 nebo ČSSD, které hrozí, že přijde o senátorský klub.

Už brzy to budou patrně spojenci, ovšem teď, do druhého kola senátních voleb, jdou hned v několika případech jako soupeři. Například kandidáti ODS proti zástupcům KDU-ČSL nebo například STAN proti ODS. I když středopravé strany tvrdí, že jim jde o to, aby v Senátu nepřevažovali příznivci současné vlády, jde také o to, která ze středopravých stran bude nejsilnější - a tedy bude mít v Senátu největší vliv, včetně možnosti mít předsedu horní komory.

"My jsme lídrem změny," prohlašuje často Petr Fiala, předseda ODS, jejíž zástupci nelibě nesli některé komentáře po krajských volbách, kdy autoři tvrdili, že Piráti se ukázali jako podstatně silnější než občanští demokraté. O to více bude chtít ODS v druhém kole ukázat sílu, mít nejsilnější klub a jistotu, že předsedou Senátu zůstane jejich Miloš Vystrčil.

Pořádně napínavý je souboj mezi ODS a STAN, v tomto okamžiku mají v klubu po 16 senátorech a stejný mají také počet senátních finalistů - po deseti. STAN je v mírné výhodě díky tomu, že v druhém kole jsou také tři kandidáti za TOP 09, kteří by v případě úspěchu šli zřejmě do klubu STAN. "Máme velkou šanci obhájit čtyři křesla. A kdybychom k tomu ještě měli tři senátory navíc, tak bych to považoval za úspěch," odpověděl už před prvním kolem předseda STAN Vít Rakušan na dotaz, s jakým výsledkem senátních voleb by byl spokojený.

Důležité je ale připomenout, že někteří senátoři v klubu STAN nejsou členy tohoto hnutí, navíc v klubu je i několik zástupců TOP 09. V Senátu sedí například první místopředseda strany Tomáš Czernin, k TOP 09 se hlásí například místopředseda Senátu Jiří Růžička nebo senátor Herbert Pavera.

Proč také sledovat finále senátních soubojů Voliči rozhodnou, kdo bude mít nejsilnější klub a největší právo na místo předsedy Senátu

Sociální demokracie hraje o to, aby neztratila senátní klub, což by byla další rána pro už tak potápějící se stranu

Senátor ČSSD Milan Štěch, který je v Senátu už 24 let, bojuje o to, aby v něm zůstal dalších šest let

Poslankyně ODS Miroslava Němcová se pokouší porazit nynějšího senátora a bývalého rektora Univerzity Karlovy v Praze Václava Hampla

Podobně bojuje bývalý senátor a velvyslanec Michael Žantovský s nynějším senátorem a předsedou hnutí Senátor 21 Václavem Láskou

Velmi sledovaný je i třetí souboj v Praze, a to mezi kandidátem STAN Davidem Smoljakem a kandidátem ODS a lidovců Eduardem Stehlíkem

Na Kladensku stojí členka Pirátů a advokátka Adéla Šípová proti bývalému středočeskému hejtmanovi a exministrovi zemědělství Petru Bendlovi z ODS

"Král hazardu" Ivo Valenta potřebuje k setrvání v Senátu porazit kandidáta KDU-ČSL Josefa Bazalu

Voliči v Brně se rozhodují mezi bývalou ombudsmankou Annou Šabatovou a bývalým ředitelem fakultní nemocnice Romanem Krausem

Na Zlínsku jde proti sobě nynější senátor Tomáš Goláň a lékař Pavel Stodůlka

Dřívější žalobce a dosud senátor Miroslav Antl, který se rozešel s ČSSD, má proti sobě zástupce TOP 09 Jana Grulicha

Hnutí ANO se pokusí zrušit prokletí neúspěšných druhých kol, tentokrát má osm adeptů na místo senátora

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová Aktuálně.cz v pátek dopoledne řekla, že z jejího pohledu jde do druhého kola 10 kandidátů TOP 09. Většinou jde o kandidáty více stran a TOP 09 jim vyjadřuje podporu. "Členy strany jsou Tomáš Třetina a Jan Grulich, nominovali jsme také Michaela Žantovského. Ale i na ostatních jménech máme podíl. Pokud by uspěla byť jen polovina z nich - a já věřím, že jich uspěje ještě více - tak budou tyto senátní volby pro naši stranu nejúspěšnější od jejího vzniku," řekla.

Už teď je jasné, že třetí nejpočetnější klub zůstane KDU-ČSL. Lidovci mají nyní devět senátorů a do druhého kola jde bojovat sedm jejich kandidátů. "Za základ pro úspěch považuji obhajobu šesti mandátů. Když se nám podaří získat někoho navíc a posílit náš klub, tak to bude bonus navíc," komentoval svá očekávání předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Ten by si rád ještě vylepšil náladu, protože minulý týden po krajských volbách přiznal, že úplnou spokojenost mu pokazilo to, že se jeho strana nedostala do dvou krajských zastupitelstev.

ODS jdou tři kandidáti z prvního místa

Občanští demokraté prezentují na svých stránkách 10 kandidátů do druhého kola, z prvního kola postoupili na prvním místě tři kandidáti. Nejblíže ke křeslu senátorky měla Miroslava Němcová, která získala 48,56 procenta hlasů - byla tedy velmi blízko k vítězství už v prvním kole za současným senátorem Václavem Hamplem. S ním se nakonec utká ve druhém kole.

V prvním kole uspěl ještě Roman Kraus, který byl do loňského roku dvanáct let ředitelem Fakultní nemocnice Brno. Do velmi sledovaného souboje jde s Annou Šabatovou, které byla aktivní v boji za občanská práva před rokem 1989 a v posledních letech zastávala post veřejné ochránkyně práv. Zatímco Kraus jde jako kandidát ODS s podporou TOP 09, Šabatová jako nestraník má podporu Zelených, hnutí Senátor 21 a Idealistů.

Třetím vítězem v prvním kole byl dosavadní senátor a od roku 1998 starosta městského obvodu Plzeň 2-Slovany Lumír Aschenbrenner, který v Plzni získal 34,93 procenta hlasů. Porazit se ho pokusí Pirát Daniel Kůs, který skončil druhý s 21,33 procenta hlasů. Kůs o sobě mimo jiné říká, že se nikdy práce nebál a pracoval jak rukama, tak hlavou jako drobný podnikatel. "Založil jsem dva úspěšné internetové start-upy. A tak jsem získal velké zkušenosti nejen v oblasti on-line marketingu, ale i personální, schopnost vést tým a jednání s lidmi," avizuje.

Starostové už mají jednoho vítěze

Z 12 kandidátů STAN do druhého kola, u kterých hnutí prosí o podporu, je třeba se podrobněji podívat na to, koho reprezentují především. Například je mezi nimi poslankyně ODS Miroslava Němcová, která nepochybně půjde v případě úspěchu do klubu ODS. Stejně tak STAN prezentuje na webu a podporuje Michaela Žantovského, který má podporu také TOP 09 a ODS.

Starostové a nezávislí jsou do druhého kola s velkými očekáváními, sedm jejich kandidátů postoupilo z prvního místa. A k tomu ještě jejich kandidát Zbyněk Linhart vyhrál už v prvním kole. Velmi sledovaný bude například souboj v Praze 9 mezi kandidátem STAN, dosavadním senátorem Davidem Smoljakem a ředitelem Památníku Lidice Eduardem Stehlíkem, který je kandidátem ODS s podporou KDU-ČSL.

Zmiňovaný souboj mezi "reprezentantem" ODS a STAN není jediný, proti sobě jdou také v České Lípě, Lounech a Příbrami. K tomu se ještě středopravicoví kandidáti potkají ve Vyškově, navíc v souboji, který byl v prvním kole velmi vyrovnaný. Člen a poslanec KDU-ČSL Jaroslav Klaška, který má podporu TOP 09 a ODS, dostal 27,67 procenta hlasů a druhý kandidát STAN, dětský lékař a onkolog Karel Zitterbart 27,15 procenta hlasů. Současný senátor za ČSSD Ivo Bárek skončil třetí s 22,17 procenta.

Lidovci chtějí porazit senátora Valentu

Lidovci kromě zmiňovaného Klašky budou velmi napjatě sledovat například klání v regionu Slovácka a Horňácka, kde postavili starostu Starého Města Josefa Bazalu proti podnikateli a dosavadnímu senátorovi Ivo Valentovi. Tento střet vzbuzuje velké emoce a pozornost, protože Valentu podpořil předseda Senátu za ODS Miloš Vystrčil. "Všechny výhrady vůči němu chápu, rozumím námitkám, ale na druhou stranu není možné říkat: Když tě potřebujeme, tak bezva, a když tě nepotřebujeme, tak nás nezajímáš," vysvětloval Vystrčil Aktuálně.cz.

Následně se rozhodl kvůli velké kritice lidem sdělit, že to je naposledy, co takto Valentu podpořil. Valenta, který kandiduje jako nestraník za Stranu soukromníků právě s podporou ODS, dostal v prvním kole 31,23 procenta, druhý Bazala 30,94 procenta. Lidovci se pokusili Valentu porazit už v roce 2014, ale tehdy jejich kandidát prohrál ve druhém kole. Vynahradili si to však v roce 2018 ve vedlejším volebním obvodě Zlínska, kde jejich bývalý starosta Uherského Brodu Patrik Kunčar porazil Valentova blízkého spolupracovníka Libora Lukáše, který je nyní v Trikolóře.

ANO má osm adeptů na vítězství

V naprosto odlišné situaci jsou vládní strany, hnutí ANO a ČSSD - byť ANO má přece jen větší naděje. K pěti nynějším senátorům by mohlo přidat až osm dalších, tolik jich jde do druhého kola. Ovšem v dřívějších volbách dopadli kandidáti ANO ve "finále" obvykle velmi špatně. V roce 2016 se jich přes první kolo dostalo 14 a následně uspěli tři. V roce 2018 jich postoupilo 10 a do Senátu se dostal jediný.

Při pohledu na první kolo má z kandidátů ANO největší šanci na úspěch Ondřej Feber na Karvinsku, který je starostou Stonavy od roku 1990, takže je jedním z vůbec nejdéle sloužících starostů v Česku. Za celou dobu už prošel několika stranami a hnutími, od Občanského fóra přes křesťansko-demokratickou stranu k Unii svobody, Straně práv občanů až po hnutí ANO. V prvním kole vyhrál s 26,12 procenta, druhý Radek Sušil z ČSSD dostal 14,88 procenta hlasů.

Z prvního místa jde za ANO ještě poslanec Jiří Mašek v obvodu Hradec Králové a ředitel Psychiatrické nemocnice v Opavě Zdeněk Jiříček, který kandiduje v Ostravě. Mašek měl v prvním kolem zhruba o tři procenta hlasů více než právník Jan Holásek, nezávislý kandidát s podporou sedmi stran a sdružení, například TOP 09, Zelených, Liberálně-ekologické strany nebo hnutí Senátor 21. Jiříček potřebuje porazit kandidáta ODS, přednostu Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava, Ondřeje Šimetku. Ten měl o pouhých 59 hlasů méně.

Oslabená ČSSD věří hlavně Štěchovi a Šmardovi

Ve velmi obtížné situaci jsou sociální demokraté, kteří po velkých ztrátách v krajských volbách počítají s citelnými ztrátami také v Senátu. Před letošními senátními volbami měli 13 křesel, jenže hned 10 jich musejí obhajovat. Do druhého kola jim ale postoupili jen tři kandidáti. Pokud by ani jeden nevyhrál, sociální demokracie může dokonce přijít o svůj klub, k jehož založení je potřeba pět senátorů.

Špičky strany nejvíce sázejí na senátního matadora Milana Štěcha, který sedí v horní parlamentní komoře od samého jejího začátku v roce 1996. Štěch zastupuje Pelhřimovsko a díky prvnímu kolu si dělá velké naděje na úspěch. Získal 31,22 procenta a porazil druhého Jaroslava Chalupského, kterému voliči dali 23,54 procenta hlasů. Výhodou Štěcha je i to, že třetí Stanislav Mrvka s 19,02 procenta hlasů byl do letošního roku dlouho členem ČSSD, takže minimálně někteří jeho voliči by mohli podpořit Štěcha. Chalupský je kandidát Svobodných a jako svou profesi uvádí: podnikatel, ekonom, odborník na strategické řízení, zavádění změny a řízení kvality.

Druhým postupujícím kandidátem, kterému sociální demokraté hodně věří, je místopředseda strany Michal Šmarda, který se dostal do širšího povědomí především v době, kdy se ho předseda strany Jan Hamáček dlouho a marně snažil dostat na místo ministra kultury. Šmarda to ale nemá nijak jednoduché, v prvním kole prohrál s kandidátem KDU-ČSL Josefem Klementem. Tento místostarosta Žďáru nad Sázavou získal 31,01 procenta hlasů, Šmarda, starosta Nového Města na Moravě, dosáhl na 25,28 procenta. Třetím kandidátem je už zmiňovaný Radek Sušil.

Do senátního přehledu před druhým kolem je nutné upozornit ještě na dvě skutečnosti. První je to, že soubojů se účastní také hnutí Senátor 21, které má vlastní senátní klub. Křeslo přitom obhajuje jeho samotný předseda Václav Láska, který má za soupeře zmiňovaného Michaela Žantovského. Do tohoto volebního obvodu přišlo v prvním kole rekordní množství voličů a na první místo si vybrali Žantovského, který se radoval z 39,63 procenta hlasů. Také Láska byl ale s prvním kolem a 37,44 procenta hlasů spokojen. V druhém kole se čeká velmi vyrovnaný souboj, Láska už dříve řekl Aktuálně.cz, že pokud prohraje, tak minimálně na nějaký čas odejde z politiky.

Pirátská naděje jde proti zkušenému Bendlovi

Nakonec stojí za zmínku Piráti, kteří se dočkali velkého úspěchu minulý týden v krajských volbách. S nadějí jdou také do druhého kola senátních voleb, kromě zmiňovaného Kůse budou držet palce své člence Adéle Šípové. Právnička a matka pěti dětí první kolo vyhrála se 17,80 procenta hlasů. Porazila tak na Kladensku i politického matadora Petra Bendla. Nynější poslanec za ODS, dřívější hejtman i ministr zemědělství dostal 14,10 procenta hlasů. Oba porazili dalších jedenáct protivníků a jejich střet v druhém kole je velmi sledovaný.

Volební místnosti se zavřou v sobotu ve 14 hodin. Vzhledem k očekávané nižší účasti i menší náročnosti sčítání budou výsledky k dispozici zřejmě již zhruba dvě hodiny poté.