Senátní kancléř Uklein končí na vlastní žádost ve funkci

před 2 hodinami

Senátní kancléř Jiří Uklein (52) rezignoval ke konci července na funkci, kancelář horní komory vedl téměř sedm let. jeho nástupce vzejde z výběrového řízení. ČTK o tom informovala senátní tisková tajemnice Eva Davidová. O uvolnění z funkce Uklein požádal předsedu Senátu Milana Štěcha (ČSSD), Štěch mu vyhověl. S odchodem kancléře souhlasil také organizační výbor. Důvody kroku končícího kancléře nejsou známy. "Jsem především rád a poděkoval jsem mu (Ukleinovi) za to, že po celou dobu pevně držel v rukou hospodaření Kanceláře Senátu a díky tomu nedošlo za mého působení v čele Senátu k žádným kauzám, které by poškozovaly pozici či reputaci Senátu," uvedl předseda horní komory.