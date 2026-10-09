Senát zblízka: Zajímavé souboje, Babišovy ženy i soupeř, ze kterého má největší obavu

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš sice v nadcházejících senátních a komunálních volbách nekandiduje, fakticky se ale voleb účastní. Předseda vlády totiž usiluje o větší vliv svého ANO v Senátu a v ideální kombinaci také o vyřazení předsedy KDU-ČSL Jana Grolicha z politiky. Aktuálně.cz přináší pohled na nezajímavější souboje, včetně toho, zda může Babiš Senát skutečně obsadit.
Kromě konkrétních senátorských křesel se v letošních volbách bude hrát také o to, zda předseda ANO Andrej Babiš nakročí k převzetí kontroly nad Senátem, což je momentálně jeho největší mocenský cíl.
K něčemu takovému potřebuje mít v horní parlamentní komoře 41 senátorů. Zatím jich má 15 s tím, že jeden z nich nyní musí své křeslo obhájit, fakticky tedy má v tuto chvíli ANO v horní komoře parlamentu 14 křesel.
Do boje tentokrát Babiš posílá 23 kandidátů a kandidátek, ve čtyřech obvodech hnutí nekandiduje, což ale nevylučuje, že i vítěz některého z těchto obvodů by mohl být v Senátu v barvách ANO.
Že by letos ANO uspělo se všemi svými třiadvaceti kandidáty, je sice velmi nepravděpodobné, ale i kdyby to byla jen polovina nebo více, může být Babiš spokojený. Za další dva roky totiž budou opět volby v dalších 27 senátních obvodech, a to už by mohl Babiš Senát ovládnout.
Pojďme se tedy podívat na některé letošní souboje, jejichž výsledek už letos naznačí, zda Babiš začne postupně Senát ovládat, nebo naopak bude Senát nadále silnou doménou opozice. Ta se sice v řadě obvodů proti Babišovým kandidátům spojila, ale jsou místa, kde naopak stojí silní kandidáti opozičních stran proti sobě. Aktuálně.cz nabízí přehled nejzajímavějších soubojů, které by vás mohly zajímat.
JAN GROLICH vs. PETRA ABSOLONOVÁ
O tomto soupeření ve volebním obvodu Vyškov se mluví zdaleka nejvíc. Andrej Babiš se svým týmem ANO a mohutným marketingem si vybrali jako hlavní cíl v těchto senátních volbách předsedu KDU-ČSL Jana Grolicha. Jeho protikandidátka za ANO Petra Absolonová má sice podle sázkových kanceláří minimální šanci vyhrát, ale Babiš tento souboj nevzdává, několikrát političku podpořil i osobní účastí v její kampani.
V celé věci jde ale o mnohem víc než „jen“ o jedno senátní křeslo. Jde především o to, kdo se postaví proti samotnému Babišovi v parlamentních volbách patrně v roce 2029, do kterých chce jít jako lídr ANO.
Grolich v případě senátního úspěchu posílí své šance, aby patřil mezi „vyzyvatele“ Babiše. Jeho styl kampaně a vystupování navíc zaujaly mnohem větší okruh lidí než jen tradiční voliče lidovců, může tak být pro Babiše za tři roky těžkým konkurentem.
SANDRA TSOUKERNIK vs. MIROSLAV PLEVNÝ vs. VLADIMÍR KEBLÚŠEK
Také další zajímavý souboj je spojený s marketingem ANO. Tomu se podařilo s pomocí populárního zpěváka a hitmakera Michala Davida vytvořit novou „hvězdu“, o které ještě před několika týdny téměř nikdo nic nevěděl. Teď je ale možné, že za pár týdnů bude novou senátorkou s možností ovlivňovat směřování Česka.
Jedná se o Sandru Tsoukernik, známou především tím, že je manželkou muže, jemuž se přezdívá Král hazardu. Vybudoval (a už prodal) mimo jiné největší kasino v Česku v Rozvadově a v pokerových soubojích si vydělal miliony. Díky jejich známosti se zpěvákem Michalem Davidem v rámci kampaně uspořádali sedm koncertů v jejich volebním obvodu na Chebsku a Tachovsku, které navštívily tisíce lidí. Její kampaň na západě Čech jsme popisovali zde.
Starostové tady sice mají senátora Miroslava Plevného, který křeslo obhajuje, ale sám přiznává, že to bude mít velmi těžké. Výhodou je pro něj sice to, že během prvního mandátu byl v kontaktu s mnoha komunálními politiky, voliči nicméně v tomto regionu ve velkém volí ANO.
A v obtížné pozici budou i další kandidáti, včetně Vladimíra Keblúška. Toho znají určitě někteří lidé z obrazovek, protože dlouho pracoval v České televizi, nedávno se dal ale na politiku za Naše Česko Martina Kuby.
KAREL ŘEHKA vs. LUMÍR ASCHENBRENNER
Generál Karel Řehka přitahoval velkou pozornost svých příznivců i kritiků po celou dobu, co byl náčelníkem Generálního štábu Armády ČR. Zejména voliči dnešních vládních stran mu nemohli přijít na jméno a těšili se, až ve funkci skončí. Jenže teď je možné, že ho budou znovu vídat v politických kruzích, ovšem jako senátora za STAN.
Cestu do Senátu ale nemá jednoduchou, jeho hlavním soupeřem bude v Plzni patrně současný senátor za ODS Lumír Aschenbrenner. Ten se ale společně se svými voliči na Řehku zlobí, že tady tříští sílu opozičních stran, což by mohla využít kandidátka ANO. Jde o Lucii Kantorovou, která pracuje jako náměstkyně plzeňského primátora pro školství.
DAGMAR PECKOVÁ vs. DAVID SMOLJAK
Hodně zlé krve bylo také ohledně senátního souboje na Praze 9, kde počítal s obhajobou senátního křesla David Smoljak. Tento zástupce STAN si domluvil podporu s Piráty, KDU-ČSL, TOP 09 i Zelenými, ale nakonec mu to nemusí stačit.
Nečekaně totiž postavila svou kandidátku také ODS, která vsadila na poměrně známou tvář – operní pěvkyni Dagmar Peckovou. Ta se vrhla do kampaně s velkou chutí, takže v souboji Smoljak–Pecková si málokdo troufne tipovat vítěze.
Podle sázkových kanceláří je ovšem velkým favoritem Smoljak. Kurz na jeho vítězství je u Tipsportu 1,18 a u Fortuny 1,20. V ODS ale věří, že Pecková není bez šancí. Hodně se jí snažili pomoci i dva bývalý premiéři a předsedové ODS Mirek Topolánek a Petr Fiala, kteří se objevili na jejím setkání s voliči.
JAN ČIŽINSKÝ vs. JIŘÍ PADEVĚT
Hodně vyrovnaný bude patrně souboj na Praze 1, do něhož se přihlásilo dokonce devět kandidátů. Největší šanci ovšem zřejmě budou mít starosta Prahy 7 Jan Čižinský (Praha sobě) a spisovatel a publicista Jiří Padevět (za STAN). Pokud jde o sázkové kanceláře, Tipsport favorizuje Jana Čižinského s kurzem 1,88, oproti tomu Fortuna staví na první místo Jiřího Padevěta s kurzem 1,80.
Za pozornost stojí postoj obou kandidátů, kteří už dopředu avizovali, že na sebe nebudou útočit, a vyjádřili k sobě navzájem respekt, zatímco v dalších pražských senátních obvodech se do sebe někteří kandidáti pustili poměrně ostře.
Velkou výhodou Čižinského je to, že v části volebního obvodu je léta starostou a je v úzkém kontaktu s tamními občany. Padevět je nicméně mediálně známý, napsal řadu úspěšných knih a podílel se na řadě úspěšných projektů.
VÁCLAV LÁSKA vs. ZDENĚK ŠARAPATKA vs. RADKO SÁBLÍK
Jestliže v řadě míst Česka se opoziční strany spojily proti kandidátům hnutí ANO, v případě volebního obvodu Praha 5 je tomu jinak. Tady stojí přímo proti sobě kandidáti ODS, TOP 09 a také SEN 21, což je hnutí založené senátorem Václavem Láskou. Ten je podle kurzů největším favoritem v tomto obvodu, U Tipsportu má na vítězství kurz 1,72 a u Fortuny 1,65.
Zdatným soupeřem mu ale může být kandidát TOP 09 Zdeněk Šarapatka i kandidát ODS Radko Sáblík, který je oblíbeným ředitelem smíchovské „průmyslovky“, která se stala základnou mnoha aktivních a úspěšných mladých lidí. Sáblík může těžit také z velké podpory a pomoci studentů, kteří svého ředitele podporují, ve volném čase mu s kandidaturou aktivně pomáhají, a na Praze 5 patří v kampani k nejaktivnějším.
Na toho se zlobí politici TOP 09, kteří věřili, že ODS podpoří jejich kandidáta Šarapatku, který se dlouhodobě profiluje jako pravicový kandidát a velmi ostrý kritik politiky nynější vládní koalice a zastánce veřejnoprávních médií. Šarapatka má řadu příznivců jako politický komentátor, který prokázal svou odvahu v době spolupráce s Milošem Zemanem. V roce 2000 poukázal na to, že se Zemanovo okolí snažilo zdiskreditovat tehdy populární političku Petru Buzkovou.
A nakonec jedna zajímavost: Babišovi se daří posílat do senátních voleb ženy, které často vzbuzují kontroverze, ale tím také mediální pozornost. Letos je to především zmiňovaná Petra Absolonová a Sandra Tsoukernik, ale nejde jen o ně.
Za ANO kandiduje v senátních volbách celkem 10 žen a je mezi nimi například i dosavadní poslankyně a starostka České Lípy Jitka Volfová nebo bývalá poslankyně ANO Andrea Brzobohatá. Mimochodem, poslankyní byla také Jana Mračková Vildumetzová, která uspěla v senátních volbách přede dvěma lety a dnes je zdaleka nevýraznější tváří ANO v Senátu.
Babiš leží s horečkou v posteli, Kupka je v metru. Podívejte se na politiky těsně před volbami
Patrně nikdy nebylo v ulicích měst tolik kandidátů do voleb jako v pátek dopoledne, kdy měli poslední šanci oslovit po celé zemi skutečné i potencionální voliče. Aktuálně.cz vyrazilo do ulic v Praze, kde mimo jiné sledovali poslední mítink hnutí ANO, na kterém ale chyběl předseda hnutí a premiér Andrej Babiš.
Nobelovu cenu za mír získala jihoafrická soudkyně tribunálu pro Rwandu
Nobelovu cenu za mír získala jihoafrická právnička Navanethem „Navi“ Pillayová za snahu o prosazování míru a mezinárodního práva, oznámil Nobelův výbor. Někdejší soudkyně Mezinárodního trestního soudu (ICC) a Mezinárodního tribunálu pro Rwandu (ICTR) vždy neochvějně hájila principy mezinárodního právního řádu, spravedlnost a lidskou důstojnost, uvedl výbor udělující ocenění.
Slovenská policie po útocích posiluje dohled u škol
Slovenská policie v reakci na nedávné tragické útoky ve škole na severu Slovenska a také v polských školách ohlásila na pátek posílení dohledu u školských zařízení. Opatřením chce podle policejního prezidia kromě jiného prověřit svou připravenost na zvládnutí podobných incidentů.
Pivo přijde o reklamu, alkohol o noční prodej. Polsko schválilo nová pravidla
Polští poslanci schválili zákaz nočního prodeje alkoholu. Nové omezení je namířené na večerky a čerpací stanice, netýká se barů či restaurací, informují polská média. V Polsku také bude platit zákaz reklamy na pivo.
Vážná nehoda na dovolené Petra Pavla. Zranit se údajně měl blízký přítel prezidenta
V marocké poušti, kde tráví dovolenou prezident Petr Pavel, došlo k vážné nehodě. Zranit se údajně měl blízký přítel hlavy státu a spoluzakladatel herního studia SCS Software Petr Šebor. Redakci Aktuálně.cz to uvedlo pět na sobě nezávislých zdrojů, které jsou seznámené s průběhem výpravy, nehodu potvrdilo vývojářské studio i Pražský hrad. Prezident Pavel mezi zraněnými není, uvedly též zdroje.