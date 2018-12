Senát vrátil novelu insolvenčního zákona sněmovně, chce bankrot i pro nejchudší

Senát ve středu vrátil novelu insolvenčního zákona sněmovně, Senát chce mimo jiné umožnit vyhlášení osobního bankrotu i nejchudším. Navrhl rovněž zrušit podmínku, podle níž by splátka věřitelům musela být ve výši nákladů na odměnu insolvenčního správce. Sněmovní verzi podporoval ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO).

Insolvenční novela má umožnit předluženým lidem vrátit se zpět do běžného ekonomického života. Řada lidí v exekucích totiž pracuje načerno, protože z oficiálního výdělku by jim při splácení závazků zbylo jen minimum peněz.

Senátoři z novely rovněž doporučili vypustit ustanovení o soudním přezkumu, pokud by dlužník během pěti let nezaplatil alespoň 30 procent dlužné částky. Zmírnění podmínek požadovaly po Senátu organizace pracující s lidmi v předlužení. Českou asociaci věřitelů naopak senátní rozhodnutí zklamalo.

Předloha ve sněmovní verzi počítá se dvěma variantami oddlužení. První z nich předpokládá, že lidé splatí věřitelům za tři roky nejméně 60 procent svých dluhů. Kabinet původně navrhoval polovinu závazků. Ve druhé variantě by měli uhradit za pět let aspoň 30 procent dlužné částky.

Pokud by zaplatili méně, o jejich oddlužení by rozhodoval soud. Soud by musel v takových případech uznat, že se dlužník o splacení dluhů pod dohledem insolvenčního správce snažil. Právě tuto podmínku chce Senát zrušit jako nadbytečnou a zatěžující.

Vstup do osobního bankrotu by měl být podle sněmovní verze zamítnut, pokud by splátky stačily jen na měsíční asi tisícikorunovou odměnu insolvenčnímu správci. "Aby někdo byl vůbec schopen dosáhnout na oddlužení, tak musí mít 9500 korun čistého příjmu. Pro spoustu lidí je to nedosažitelná částka," uvedl senátor ČSSD Jiří Dienstbier. Podle něj by pak na oddlužení nedosáhla asi polovina invalidních důchodců.

Oddlužení bude podle insolvenčního správce Oldřicha Řeháčka z Administrace insolvencí City Tower umožněno i dlužníkům, jejichž příjmy nepostačují na úhradu odměny insolvenčního správce a zároveň na splátku věřitelům minimálně ve stejné výši. "Nebude tak zbytečně prohlubována dluhová past, ve které se nacházejí," dodal Řeháček. Sněmovní verze omezení vstupu do oddlužení podle něj nespravedlivě poškozovalo dlužníky i věřitele.

Prezident České asociace věřitelů Pavel Staněk má naopak za to, že přijetím senátní verze "ztratí věřitelé jakoukoli jistotu, že dosáhnou sebemenšího uspokojení svých práv". Sněmovní verze je podle Staňka "poměrně blízká spravedlivému kompromisnímu řešení, které by vyvážilo potřeby dlužníků na jedné straně s právy věřitelů na straně druhé".

Snazší oddlužení by mohli mít podle schválené verze novely senioři. Bez dluhů by mohli být už za tři roky. Takové oddlužení by ale mohli využít jen jednou.

Výbor Senátu podpořil zákon o oddlužení obrovského množství lidí, kteří jsou v dluhové pasti. Sledujte reakce politiků Dienstbiera a Kněžínka: