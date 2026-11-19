Senát se ve čtvrtek poprvé sešel v novém složení podle platných výsledků říjnových voleb ve třetině senátních obvodů. Ústavou předepsaný slib složilo 25 senátorů a jedna senátorka. Učinit tak nemohl pouze lidovec Josef Klement, neboť výsledky voleb na Žďársku ve středu zneplatnil Nejvyšší správní soud.
Složení slibu je podmínkou k tomu, aby se nově zvolení senátoři mohli ujmout svých mandátů se všemi právy a povinnostmi včetně práva hlasovat, což nyní může 80 z 81 členů horní parlamentní komory. Počet senátorů na úvodní schůzi byl ale ještě o dva nižší, neboť se z ní omluvili ještě stávající senátoři Jiří Růžička (TOP 09) a Oldřich Hájek (ANO).
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí,“ ocitoval jako první text slibu čtyřicetiletý senátor za Přerovsko Jakub Navařík (ODS), který je nyní nejmladším členem horní komory.
Slib skládali senátoři do rukou předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS). Zasedání tradičně zahájila státní hymna, členové horní parlamentní komory poté vyslechli od Petra Víchy z klubu ANO zprávu o letošních volbách do třetiny Senátu a informaci o ustavení volební komise. Senátorky a senátory na úvodní schůzi čeká především volba vedení horní komory, jejích výborů a komisí.
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