Senát schválil novelu o insolvenci. Dluhů z dětství se lidé zbaví za tři roky

Dluhů z dětství by se mohli lidé zbavit za tři roky, když splní pravidla oddlužení. Zařazení těchto dlužníků do zvýhodněného režimu, který se nyní vztahuje na seniory a zdravotně postižené, schválil Senát. Novelu insolvenčního zákona ještě musí podepsat prezident. Návrh reaguje na situaci, kdy v Česku čelí exekucím přes 6500 dětí a další desetitisíce dospělých si svoje dluhy přinesly z dětství.

Zvýhodněný režim by se měl nově týkat lidí, u nichž alespoň dvě třetiny jejich dluhů vznikly předtím, než dovršili 18 let věku. K těmto závazkům by se připočítávalo příslušenství těchto dluhů, které přirostlo později, a také nové dluhy těchto lidí, které vznikly do 21 let věku, pokud peníze použili na splácení starších závazků.

Mírnější režim oddlužení pro seniory a invalidy přinesla velká novela insolvenčního zákona, která je účinná od července. Zrušila vstupní podmínku, podle níž musí být dlužník schopen uhradit v pěti letech aspoň 30 procent svých závazků.

Poslanecká novela, kterou předložili představitelé všech devíti sněmovních frakcí v čele s poslankyní Kateřinou Valachovou (ČSSD), navazuje na další ještě nepřijatou úpravu, podle níž by dluhy dětí do 15 let přecházely na jejich zákonné zástupce. Vláda s oběma změnami souhlasila. Senátoři ve středu návrh schválili v hladké debatě. Už dříve nicméně část zákonodárců poukázala na možné riziko zneužití nových pravidel rodiči dětí.

Video: Šimon Pánek o nutnosti pomoci dětem v dluhové pasti