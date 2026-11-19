Předsedou Senátu byl ve čtvrtek popáté zvolen Miloš Vystrčil (ODS). Stejně jako při předchozí volbě neměl protikandidáta, získal 69 ze 77 odevzdaných hlasů, tedy o sedm více než při minulé volbě šéfa horní parlamentní komory před dvěma lety.
Poprvé byl Vystrčil do čela Senátu zvolen v únoru 2020. Nastoupil na místo po Jaroslavu Kuberovi (ODS), který o měsíc dříve náhle zemřel. Podruhé byl zvolen v listopadu 2020, nedlouho poté, co naplnil Kuberovu misi na Tchaj-wan navzdory tlaku pevninské Číny či tehdejšího prezidenta Miloše Zemana, který Vystrčila přestal zvát na Hrad. Místo v čele Senátu obhájil i v letech 2022 a 2024.
Připravujeme podrobnosti…
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články ze Sportu
Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.
„Vyděláváme.“ Trump v Číně jedná o válce bez Ukrajiny. Naznačil děsivý scénář
Donald Trump spolu se Si Ťin-pchingem a Vladimirem Putinem 90 minut jednali o válkách na Ukrajině a v Íránu, o kontrole jaderných zbraní či o vytvoření bezpečnější planety. Podle předsedajícího čínského prezidenta má jednání průlomový význam, Putin jej označil za historické a Trump za výhru. Tři státníci spolu mluvili také bilaterálně, a Ukrajina - která u toho není - patří k hlavním tématům.
Ukrajinci znovu udeřili na Krymský most, vlaky už nemohou jezdit
Na Krymském mostě byl po dalším ukrajinském útoku přerušen provoz vlaků, oznámilo ve čtvrtek podle ruské služby BBC ministerstvo dopravy v Moskvě. Kyjev aktuální úder potvrdil. Ukrajina na most, který přes Kerčský průliv spojuje ruskou pevninu s Krymem, zaútočila již v úterý a vážně ho poškodila. Po úterním úderu na něm byla zastavena automobilová doprava.
Senát se poprvé sešel po říjnových volbách, přísahu složilo 26 členů horní komory
Senát se ve čtvrtek poprvé sešel v novém složení podle platných výsledků říjnových voleb ve třetině senátních obvodů. Ústavou předepsaný slib složilo 25 senátorů a jedna senátorka. Učinit tak nemohl pouze lidovec Josef Klement, neboť výsledky voleb na Žďársku ve středu zneplatnil Nejvyšší správní soud.
ŽIVĚ Ukrajinské drony útočily v Tatarstánu na nádrže s ropou, jeden člověk byl zraněn
Ukrajinské drony zaútočily na Tatarstán v Rusku. Cílem byly nádrže s ropou v Almeťjevsku na jihovýchodě regionu. Nálet se obešel bez mrtvých a raněných, uvedly místní úřady. Ukrajinské bezpilotní letouny napadly také centrum Kurska na západě Ruska, oznámil gubernátor Alexandr Chinštejn podle agentury TASS. Podle médií byl jeden člověk zraněn.