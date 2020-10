Senát po překvapivých přestupech: ODS bude v klubu s TOP 09 a hnutí ANO s ČSSD

Debaty o složení Senátu doprovázely různé předpovědi i spekulace, ale málokdo čekal, že se jeho podoba změní až tak výrazně. Stačil týden od voleb a rozložení sil je jiné, než se předpokládalo. Senátoři ČSSD se přimkli ke klubu hnutí ANO a senátoři TOP 09 si zvykají na práci v klubu občanských demokratů. Vedení ČSSD a TOP 09 ale ujišťují, že strany zůstávají zcela samostatné.

Takové to bylo kdysi přátelství, dalo by se říci k dřívějšímu spojenectví STAN a TOP 09, jehož konec se nyní promítl do rozložení sil v Senátu. Tím, že čtyři senátoři TOP 09 opustili klub Starostů a nezávislých, má ODS jisté místo předsedy Senátu Miloše Vystrčila na další období. Kromě toho má ODS klub o 25 lidech, zatímco Starostové o dvaceti čtyřech.

Přitom pár hodin po senátních volbách to vypadalo, že STAN bude mít nejpočetnější klub, a předseda strany Vít Rakušan mluvil o možnosti nominovat kandidáta na nástupce Vystrčila. "Jako nejsilnější klub máme na to právo," upozorňoval Rakušan, který zároveň nevylučoval podporu Vystrčila.

Jenže to už v TOP 09 běžely debaty o tom, jak zajistit Vystrčilovi jisté pokračování. Zejména, když TOP 09 a ODS chtějí úzce spolupracovat před sněmovními volbami v roce 2021. Nebylo proto příliš překvapivé, když senátor a zároveň první místopředseda TOP 09 Tomáš Czernin - a spolu s ním tři jeho kolegové - oznámil odchod do klubu ODS.

"Jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli spojit s ODS, je to, že podporujeme ve funkci předsedy Senátu Miloše Vystrčila," přiznal Czernin a připomněl, že na toto místo má právo nejsilnější klub. "Přelitím" senátorů za TOP 09 z klubu STAN do klubu ODS se tak toto právo dostalo k občanským demokratům. Podle Czernina je Vystrčil jednoznačně výborným předsedou Senátu.

Gratuluji @ZdenekNytra ke zvolení předsedou senátorského klubu @ODScz. Jsem moc rád, že se v @SenatCZ podařilo ustavit společný senátorský klub @ODScz a @TOP09cz Společně jsme silnější. — Petr Fiala (@P_Fiala) October 14, 2020

Podobně mluví také předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. "Svými činy v čele Senátu dokázal, že neohne hřbet ani před silnými tlaky z Číny. Je velmi důstojným ústavním činitelem, díky kterému jsou postoje Senátu známé i široké veřejnosti," prohlásila a vzpomněla spolupráci s ODS. "Jednáme s ODS o další spolupráci směrem k parlamentním volbám. Podporou pana Vystrčila dokazujeme, že nám jde o spojování sil i do budoucna," dodala.

Spokojenost vyjadřovali také noví senátoři za TOP 09 Jan Grulich a Tomáš Třetina. "Vzhledem ke své profesi se chci věnovat školství, a k tomu budu mít v rámci klubu ODS dobrou příležitost," řekl Grulich, který je dlouholetým ředitelem základní školy. "ODS mě podporovala již ve volební kampani a byla to dobrá spolupráce. Věřím, že v rámci společného klubu v ní budu moci pokračovat," přidal se Třetina, který je starostou Moravského Krumlova.

Čtvrtým senátorem za TOP 09 je Herbert Pavera, který letos mandát ve volbách do třetiny Senátu obhajovat nemusel. Třetina porazil na Znojemsku s 54,57 procenty starostu Znojma za ČSSD Jana Groise a Grulich v Rychnově nad Kněžnou vyhrál s 59,65 procenty nad Miroslavem Antlem, který byl minulých šest let nezávislým senátorem zvoleným za ČSSD.

Všichni zástupci strany přitom opakovaně ujišťují, že v žádném případě nejde o nějaké postupné splynutí TOP 09 a ODS. "Něco takového je naprosto vyloučené," řekl Aktuálně.cz předseda poslaneckého klubu Miroslav Kalousek. Stejný názor má také předsedkyně strany. "Naší hlavní podmínkou je, že název TOP 09 bude i v názvu klubu. Tuto podmínku neměla ODS nejmenší důvod splnit a i to beru jako důkaz, že se jedná o dobré partnerství," řekla Aktuálně.cz Markéta Pekarová Adamová.

Postup TOP 09 vyvolal u Starostů a nezávislých rozladění, ovšem navenek ho nedali příliš najevo. Předseda Rakušan jim za dosavadní činnost poděkoval a zároveň připomněl, že neměli na to mít vlastní klub - k tomu je totiž potřeba minimálně pět členů.

"Děkujeme senátorům TOP 09 za spolupráci, rádi jsme jim pomohli, když neměli dostatečný počet senátorů na vytvoření vlastního klubu. Celostátní politika a nové spolupráce je dovedly do klubu ODS. Přejeme kolegům mnoho úspěchů a těšíme se na další spolupráci," prohlásil a neopomněl zdůraznit, že jeden senátor zvolený za TOP 09 a STAN zůstal věrný STAN - shodou okolností je to hned druhý muž Senátu, zástupce předsedy Vystrčila Jiří Růžička.

O napětí mezi oběma stranami svědčí i to, že na oznámení Rakušana, jakým způsobem podpoří Vystrčila na post předsedy Senátu, zareagoval Miroslav Kalousek.

"Dovolím si přeložit slova Víta Rakušana do češtiny: Tvrdili jsme, že máme nejsilnější klub a musíme mít předsedu (Linhart, Drahoš). Pak jsme zjistili, že tomu tak není a Vystrčila umí zvolit ODS, TOP 09 a KDU-ČSL bez nás. Tak jsme ho holt museli podpořit taky," napsal. Kalousek narážel na to, že ještě před odchodem senátorů TOP 09 poukázal Rakušan na to, že Senát by mohli vést zástupci starostů, například Jiří Drahoš nebo Zbyněk Linhart.

Rozumíme si také osobně, říká senátor hnutí ANO ke kolegům z ČSSD

Ještě větší překvapení, byť ne tak podstatné pro práci Senátu, je rozhodnutí tří senátorů za ČSSD založit společný klub se senátory ANO. Předsedou klubu by mohl být Jaroslav Větrovský (ANO), který je zároveň starostou města Mladá Vožice na Táborsku.

Na otázku Aktuálně.cz, kdo první přišel s nápadem na společný klub, Větrovský v pátek odpověděl, že šlo o vzájemnou dohodu, takže těžko jmenovat někoho prvního. "Prostě jsme se dohodli na spolupráci konkrétních senátorů ČSSD a ANO, protože si rozumíme v oblasti lidské a odborné. Měli jsme k sobě blízko i v minulosti," řekl.

Pokud jde o to, jestli fakticky zástupci ČSSD nepřechází k ANO, odvětil, že v Senátu se nehraje na stranickou politiku. "Tady nejsou tak vyhraněné politické názory. Budeme respektovat názory každého jednotlivého senátora v našem klubu. Je to skutečně založeno na vzájemných osobních vazbách, protože si rozumíme," uvedl Větrovský. Jaký název bude mít klub o devíti členech, přesně neurčil s odůvodněním, že teprve bude ustavený a o názvu proběhne ještě jednání.

Odvoleno! Těší mě má vysoká osobní podpora a důvěra v různých průzkumech. Díky za ni! Pokud však mám ve své práci úspěšně pokračovat, nemohu na to být sám. Potřebuji za sebou mít dobré krajské zastupitele i senátory. Proto, pokud mi věříte, volte prosím ČSSD. pic.twitter.com/syagDYlAxx — Jan Hamáček (@jhamacek) October 2, 2020

Sociální demokraté měli před volbami ještě 13 členů, jenže hned deseti z nich končil senátorský mandát. Volby přitom dopadly pro stranu katastrofálně, ani v jednom z 27 obvodů její kandidát nezvítězil. "Pokud mám ve své práci úspěšně pokračovat, nemohu na to být sám. Potřebuji za sebou mít dobré krajské zastupitele i senátory," naléhal marně na voliče předseda strany Jan Hamáček.

ČSSD tak zůstali jen tři dosavadní senátoři, Petr Vícha, Jan Žaloudík a Jaromír Strnad. Zajímavé je, že letos jediným zvoleným senátorem za ANO je starosta Stonavy Ondřej Feber, který už byl senátorem v letech 2000 až 2006. Tehdy ho vystřídal právě Petr Vícha, který se tedy teď s Faberem potká v jednom klubu (Faber letos uspěl v jiném obvodu). Vícha patří k nejúspěšnějším politikům ČSSD, senátorem je 14 let a vedle toho už od roku 1994 stojí v čele Bohumína. Mimochodem, Ondřej Feber porazil ve druhém kole senátních voleb jen velmi těsně člena ČSSD Radka Sušila, který měl ze sociálních demokratů vůbec nejblíže ke zvolení. Sušil prohrál jen o 84 hlasů.

Zajímavostí je rovněž jedna změna v klubu KDU-ČSL, který po volbách mírně oslabil. Teď má 14 členů. Jeho předsedou už není Petr Šilar, ale první místopředsedkyně strany a senátorka Šárka Jelínková. Lidovci si slibovali od senátních voleb více, dva jejich kandidáti ale těsně nevyhráli. Jaroslav Klaška, který měl podporu ODS a TOP 09, prohrál s kandidátem STAN Karlem Zitterbantem o pouhých 27 hlasů. Další kandidát Luboš Peterka neuspěl s kandidátem ODS Tomášem Fialou o 45 hlasů.