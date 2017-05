Senát vrátil kariérní řád sněmovně. Valachová chce zůstat ministryní a zákon pro učitel prosadit

AKTUALIZOVÁNO před 19 minutami

K poslednímu květnu měla ministryně školství Kateřina Valachová obhájit v senátu kariérní řád a odejít z funkce. Nedojde ani k jednomu. Senátoři vrátili kariérní řád učitelů do Poslanecké sněmovny s pozměňovacími návrhy. Prezident Miloš Zeman její demisi zatím nepřijal a ministryně oznámila, že chce hájit kariérní řád dál. V tuto chvíli tak neodchází. Kariérní řád měl učitele rozdělit do tří kategorií, na lepší plat tak mohou dosáhnout rychleji než při současném odměňování podle odučených let. Část učitelů ale s kariérním řádem nesouhlasí, považují ho za byrokratický moloch, který zvýhodní ty, kteří lépe umí chodit v byrokracii než učit děti.

Praha - Senát vrátil zákon Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Ty zvyšují příplatky učitelům za třídnictví, chtějí zrušit některé speciální funkce pro učitele a monopol ministerstva školství na vzdělávání učitelů. Zamítnutí zákona navrhl senátor Michael Canov (SLK). "Myslím si, že mnohem efektivnější než tento zákon by bylo skokové zvýšení platového ohodnocení učitelů, aby se kantorské povolání i z té platové stránky stalo povoláním, po kterém budou lidi toužit. To žádné kariérní stupně nezachrání," uvedl na plénu. "Standardy učitele jsou velmi obecné, složité a velmi špatně se budou hodnotit. Další připomínky se týkaly centrálního dohledu ministerstva nad učiteli a přibývající administrativy," shrnul hlavní připomínky k zákonu jeho zpravodaj v Senátu Jiří Růžička (TOP 09 a STAN). "Potřebujeme učitele, kteří se mají možnost soustředit na svou práci, mají takto organizovaný rozvrh, mají dost prostoru a profesně sdílí svou praxi. Ve škole nebo mezi školami, v rámci škol. Bez kariérního řádu učitelů to nezajistíme," reagovala na to ministryně Kateřina Valachová. Podle kariérního řádu bude každý začínající učitel muset od září letošního roku absolvovat dvouleté adaptační období zakončené atestačním řízením na škole, kde bude působit. Když uspěje, postoupí do druhé kategorie a stoupne mu plat o dva tisíce korun, průměrně na 24 tisíc korun měsíčně podle toho, jestli učí v mateřské, základní, nebo střední škole. Za začátku mu bude pomáhat takzvaný uvádějící učitel, který za to bude mít příplatek 3000 korun měsíčně. Přezkušováni nebudou pedagogové s více než roční praxí, kteří automaticky přejdou do druhého stupně. Atestace pro třetí stupeň mají být spuštěny až v roce 2021. Vynikající učitelé, kteří na ni dosáhnou, si přilepší až o 5000 korun měsíčně. Pro ilustraci: zatímco dnes má učitel základní nebo střední školy po dvaceti letech praxe měsíční plat 26 500 korun, po vstupu do třetího kariérního stupně by nově bral 31 800 korun. Kritici především z řad pravice jej pokládají za nadbytečný, nové kvalitní učitele podle nich do škol nepřivede.

