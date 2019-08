Semelová končí v radách čtyř škol. Hájila okupaci a zpochybňovala vraždu Horákové

Bývalá komunistická poslankyně a pražská zastupitelka Marta Semelová skončí ve školských radách čtyř škol, které zřizuje hlavní město. Rozhodli o tom radní. Důvodem jsou podle radního Víta Šimrala (piráti) její dřívější kontroverzní výroky Semelové ohledně justiční vraždy Milady Horákové komunistickým režimem. Kromě toho radní jmenovali zástupce města v radách 45 škol.

Školské rady se skládají ze zástupců zřizovatelů, rodičů a pedagogů, plní kontrolní funkci a podílejí se na správě škol. Školský odbor magistrátu může podle schváleného dokumentu členy rad odvolat bez odůvodnění.

Podle radního pro školství Víta Šimrala jsou důvodem odvolání její minulé kontroverzní výroky. "Je to částečně napravení původní chyby, protože paní Semelová nikdy v radě žádné školy být neměla," řekl Aktuálně.cz Šimral.

Semelová sdělila, že je to zástupné téma koalice, která nezvládá řízení města, a o "přízemní vyřizování si účtů s politickým protivníkem". "Je zvláštní, že moje dlouhodobě známé politické názory dosud nevadily. Naopak, nejednou jsem byla ze strany zastupitelů i jiných politických stran oceněna za pracovitost a odbornost v oblasti výchovy a vzdělávání," uvedla. Dodala, že do školských rad pravidelně docházela a snažila se být nápomocná při řešení problémů.

Marta Semelová ve školských radách zasedala na základě rozhodnutí minulé rady hlavního města ze začátku loňského roku, a to konkrétně v Obchodní akademii Vinohradská, Středním odborném učilišti Ohradní, Gymnáziu Budějovická a Základní škole pro žáky se specifickými poruchami chování Na Zlíchově.

Komunistická politička Semelová byla před vstupem do politiky učitelkou na základní škole. Od roku 2006 do konce minulého volebního období zasedala v zastupitelstvu hlavního města, od roku 2010 do 2017 byla také poslankyní za KSČM.

Mediální pozornost a kritiku vyvolaly její výroky týkající se minulého režimu - zpochybnila například fakt, že přiznání Milady Horákové ve vykonstruovaném procesu, který vedl k její popravě, bylo vynucené, a označila obsazení Československa v roce 1968 za "internacionální pomoc". Kvůli výrokům političku zažaloval právník a člen TOP 09 Michal Kincl. Pražský městský soud rozhodl, že se politička omlouvat nemusí.

Pražští radní také rozhodli o obsazení svých zástupců ve 45 radách z celkových 142, které fungují při školách zřizovaných magistrátem. Ten má na starosti fungování středních, vyšších odborných, speciálních, jazykových a základních uměleckých škol. Základní školy v Praze zřizují městské části.