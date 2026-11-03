Šel se ucházet o práci, pak vytáhl na úřednici nůž. Odzbrojil ho svědek incidentu

Muž, který se ucházel o práci, vyhrožoval minulý týden ve čtvrtek nožem pracovnici úřadu práce. Svědek ho odzbrojil. Policisté útočníkovi ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření z přečinu vyhrožování s cílem působit na úřední osobu, za což mu hrozilo až pětileté vězení.
Do 48 hodin stanul muž i před soudem, kde byl odsouzen k podmíněnému trestu, řekla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.
Uchazeč o práci vešel do úřadu ve čtvrtek po 8:00 a vstoupil do kanceláře, kde byla pracovnice úřadu s jinou klientkou. Řekl, že v batohu má bombu a nůž, který následně vytáhl a držel ho před sebou.
„Velice duchapřítomně se zachoval 44letý muž, který proti ozbrojenému muži okamžitě zakročil, vytrhnul mu nůž z ruky a odzbrojil ho,“ popsala zásah policejní mluvčí.
Do tří minut na místo přijeli policisté a podezřelého zadrželi. Bombu u něj nenašli. Dechová zkouška ukázala přítomnost více než jednoho promile alkoholu.
„Podezřelý se k tomuto kroku uchýlil zřejmě z důvodu tíživé finanční situace a frustrace, že nemohl sehnat zaměstnání,“ doplnila Schneeweissová.
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