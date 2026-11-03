Přeskočit na obsah
Výhody pro přihlášenéPro přihlášené
Benative
3. 11. Hubert
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Šel se ucházet o práci, pak vytáhl na úřednici nůž. Odzbrojil ho svědek incidentu

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Muž, který se ucházel o práci, vyhrožoval minulý týden ve čtvrtek nožem pracovnici úřadu práce. Svědek ho odzbrojil. Policisté útočníkovi ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření z přečinu vyhrožování s cílem působit na úřední osobu, za což mu hrozilo až pětileté vězení.

Úřad práce - generální ředitelství
Úřad práce - generální ředitelstvíFoto: Jakub Plíhal
Reklama

Do 48 hodin stanul muž i před soudem, kde byl odsouzen k podmíněnému trestu, řekla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

Uchazeč o práci vešel do úřadu ve čtvrtek po 8:00 a vstoupil do kanceláře, kde byla pracovnice úřadu s jinou klientkou. Řekl, že v batohu má bombu a nůž, který následně vytáhl a držel ho před sebou.

Související

„Velice duchapřítomně se zachoval 44letý muž, který proti ozbrojenému muži okamžitě zakročil, vytrhnul mu nůž z ruky a odzbrojil ho,“ popsala zásah policejní mluvčí.

Do tří minut na místo přijeli policisté a podezřelého zadrželi. Bombu u něj nenašli. Dechová zkouška ukázala přítomnost více než jednoho promile alkoholu.

Reklama
Reklama

„Podezřelý se k tomuto kroku uchýlil zřejmě z důvodu tíživé finanční situace a frustrace, že nemohl sehnat zaměstnání,“ doplnila Schneeweissová.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama

Newslettery

Nejnovější články z Magazínu

Čtení na chvíle, kdy chcete zvolnit. Vždy v úterý: životní styl, zajímavosti a příběhy lidí – slavných i těch, o kterých jste ještě neslyšeli.

Nejnovější články z Kultury

Na co se podívat, co poslouchat a do čeho se začíst? Každý čtvrtek o všem, co stojí za pozornost v české i světové kultuře.

Všechny newslettery

Tato funkce je dostupná pouze pro přihlášené uživatele

Odemknout

Opravdu chcete zrušit odběr tohoto newsletteru?

Nejnovější
US President Donald Trump delivers remarks at the Lincoln Memorial in Washington
US President Donald Trump delivers remarks at the Lincoln Memorial in Washington
US President Donald Trump delivers remarks at the Lincoln Memorial in Washington

„Bude hodně naštvaný.“ Diplomaty děsí Trumpova prohra, zlost si může vybít na Evropě

Evropští spojenci se obávají, že případná porážka republikánů v úterních volbách do Kongresu může Donalda Trumpa přimět k ještě tvrdšímu přístupu vůči NATO. Píše o tom server Politico s odkazem na pět aliančních diplomatů. Jeden z nich varoval, že americký prezident by mohl být po volebním neúspěchu „hodně naštvaný“ a reagovat „velmi tvrdě“.

Průvod studentů od magistrátu k Českému rozhlasu.
Průvod studentů od magistrátu k Českému rozhlasu.
Průvod studentů od magistrátu k Českému rozhlasu.

ŽIVĚ Studenti se sjíždějí k protestům. Pražský průvod vyrazil od magistrátu k Českému rozhlasu

V úterý po půlnoci začala celodenní stávka pracovníků České televize a Českého rozhlasu proti koaličnímu návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií. Během celého dne se stávka projeví v omezení živého vysílání na televizních kanálech i rozhlasových stanicích. Média neodvysílají některé pořady, omezí zpravodajství. Jejich podporovatelé svolali v řadě měst protestní shromáždění.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama