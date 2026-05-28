„Šel by do vězení.“ Známý ekonom promluvil o šéfovi ČNB, který rozčiluje Babiše

Premiéru Andreji Babišovi jde na nervy spousta lidí, ovšem guvernér České národní banky Aleš Michl šéfa ANO podle jeho slov „neskutečně rozčiluje“. Předsedu vlády tak zřejmě potěšila čtvrteční slova známého ekonoma Jana Švejnara, který dal najevo, že k Michlovi má rovněž výhrady, byť hodnocení pronesl v nadsázce a s mírným úsměvem.
Nejvýše postavený muž České národní banky (ČNB) Aleš Michl, který svými rozhodnutími a potažmo i názory ovlivňuje ekonomiku Česka, se „provinil“ sdělením, že bude dělat všechno pro co nejnižší inflaci v České republice. Použil přitom dosti ostrou citaci.
„Klidně zdrtím ekonomiku, mně to vůbec nebude vadit. Já tady nejsem od toho, abych zlevnil byty. Náš jediný cíl je nízká inflace. Uděláme všechno pro to, aby inflace byla nízká. Je mi úplně totálně jedno, co se píše. Důležité jsou výsledky práce. Soustředím se na sebe,“ prohlásil guvernér ČNB Aleš Michl v rozhovoru pro podcast Insider.
Michl se tak fakticky otočil zády k politickým exponentům ANO Andreji Babišovi a Aleně Schillerové i celé vládě, která jej zprvu chtěla získat pro spolupráci. A to tak, aby nepřímo podporoval vládní politiku, které jde o získávání voličů.
Za této situace promluvil ve čtvrtek známý česko-americký ekonom Jan Švejnar, kterého má ministryně Schillerová i premiér Babiš v oblibě. Švejnar totiž patří k menšině odborníků, kteří zmiňovanou dvojici nekritizují za stále vyšší státní dluh – tvrdí, že Česko se může více zadlužit, zásadní ale podle Švejnara je, jestli dluh přinese ekonomický růst.
„Byl to vtip, jinak by šel do vězení“
Počínání guvernéra ČNB ale podrobil kritice a zpochybnil, zda byla „výbušná“ slova vůbec myšlena vážně. Švejnar na Národním ekonomickém fóru v Praze reagoval na otázku moderátora Michala Půra, který připomněl Michlova slova o „zdrcení ekonomiky“.
„To myslím, že bylo nadnesené. Jeho druhým úkolem dle zákona je, že když se mu podaří uskutečnit cenovou stabilitu – což se podařilo a je to výborné –, má zároveň podporovat dlouhodobý ekonomický růst,“ odpovídal Švejnar.
A následně řekl větu, která zaujala nejvíce: „To byl určitě vtip, protože jinak by šel do vězení.“
Publikum na ekonomickém fóru se rozesmálo, Švejnar se rovněž usmál. „Takže to musíme brát trošku s rezervou,“ dodal. Moderátor Michal Půr, který byl ovšem zároveň i autorem zmiňovaného podcastu s Michlem, nicméně oponoval, že podle něj o nadsázku nešlo.
„Muž expresivních výrazů“
Následně se vyjádřila také Schillerová, která seděla na ekonomickém fóru hned vedla Švejnara. Michla diplomaticky označila za muže expresivních výrazů.
„Já nemyslím, že to myslel tak, jak to řekl,“ přidala se ke Švejnarovi ministryně, která Michlova slova komentovala v rozhovoru pro Aktuálně.cz již dříve.
„Samozřejmě že vysoké úrokové sazby nejsou dobré pro ekonomiku,“ řekla Schillerová deníku Aktuálně. Výroky guvernéra ČNB tehdy označila jako ne zcela vhodné.
„On je člověk – a teď to myslím v dobrém –, silných výroků. Je to styl jeho vyjadřování. Úplně bych to nekritizovala, že to řekl. Možná to od guvernéra ČNB nebylo nejvhodnější. Ale protože ho znám, vím, že nemá daleko k silnějším výrokům,“ uzavřela ministryně.
Dala nicméně najevo, že patrně bude chodit častěji na zasedání vedení České národní banky.