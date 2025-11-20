Rozhodly sekundy. Rychlík projel „stůj“ a způsobil jednu z nejhorších nehod roku

Asi 45 minut před nehodou samotnou byl podle Švejdy omezen provoz na druhé koleji. Rychlík měl proto na návěsti "stůj" a měl počkat, až osobní vlak vjede do stanice, uvedl náměstek.
Vzdálenost, kterou rychlík urazil od "červené", byla krátká, k nehodě došlo během několika sekund po projetí návěstidla, uvedl Švejda. Strojvedoucí rychlíku byl přitom podle Českých drah zkušený a dosud neměl žádný problém. Na straně osobního vlaku nedošlo k pochybení, dodržel předepsanou rychlost.
Těžké zranění utrpěli čtyři lidé, nyní jsou ale již všichni mimo ohrožení života, informoval Kupka. Ministr i zástupci Správy železnice a Českých drah, kterým oba vlaky patří, vyjádřili nad havárií politování a omluvili se všem, které postihla. Ocenili také práci záchranářů, hasičů a dalších, kteří poskytli pomoc zraněným. Zásah byl podle Kupky profesionální.
Zasahujícím členům integrovaného záchranného systému poděkoval i prezident Petr Pavel. Na síti X uvedl, že zprávy o nehodě sleduje s velkým znepokojením. "Je nezbytné, aby byly příčiny nehody co nejrychleji a transparentně vyšetřeny. Bezpečnost občanů musí být vždy na prvním místě a je potřeba zajistit, aby se podobné nehody neopakovaly," napsal.
S velkým znepokojením sleduji zprávy o vážné srážce dvou vlaků na Českobudějovicku. Myslím na všechny zraněné i jejich rodiny a děkuji členům integrovaného záchranného systému, kteří na místě zasahují. Je nezbytné, aby byly příčiny nehody co nejrychleji a transparentně vyšetřeny.…— Petr Pavel (@prezidentpavel) November 20, 2025
Na železniční trati u Zlivi na Českobudějovicku po ranní srážce vlaků obnovili provoz před 15:00. Výluka kvůli nehodě trvala více než osm hodin.