Rozhodly sekundy. Rychlík projel „stůj“ a způsobil jednu z nejhorších nehod roku

před 22 hodinami
Příčinou čtvrteční srážky vlaků na Českobudějovicku je nejpravděpodobněji lidská chyba, rychlík zřejmě projel návěstidlo stůj. V místě se v tu dobu jezdilo jen po jedné koleji. Na tiskové konferenci to řekli ministr dopravy v demisi Martin Kupka (ODS) a náměstek ředitele Správy železnic Karel Švejda. Při nehodě se zranily desítky lidí, na trati je stále přerušený provoz.
Desítky záchranářů zasahují ve Zlivi u srážky osobního vlaku s rychlíkem; čtvrtek 20. listopadu 2025. | Foto: Policie ČR

Asi 45 minut před nehodou samotnou byl podle Švejdy omezen provoz na druhé koleji. Rychlík měl proto na návěsti "stůj" a měl počkat, až osobní vlak vjede do stanice, uvedl náměstek.

Vzdálenost, kterou rychlík urazil od "červené", byla krátká, k nehodě došlo během několika sekund po projetí návěstidla, uvedl Švejda. Strojvedoucí rychlíku byl přitom podle Českých drah zkušený a dosud neměl žádný problém. Na straně osobního vlaku nedošlo k pochybení, dodržel předepsanou rychlost.

Těžké zranění utrpěli čtyři lidé, nyní jsou ale již všichni mimo ohrožení života, informoval Kupka. Ministr i zástupci Správy železnice a Českých drah, kterým oba vlaky patří, vyjádřili nad havárií politování a omluvili se všem, které postihla. Ocenili také práci záchranářů, hasičů a dalších, kteří poskytli pomoc zraněným. Zásah byl podle Kupky profesionální.

Zasahujícím členům integrovaného záchranného systému poděkoval i prezident Petr Pavel. Na síti X uvedl, že zprávy o nehodě sleduje s velkým znepokojením. "Je nezbytné, aby byly příčiny nehody co nejrychleji a transparentně vyšetřeny. Bezpečnost občanů musí být vždy na prvním místě a je potřeba zajistit, aby se podobné nehody neopakovaly," napsal.

Na železniční trati u Zlivi na Českobudějovicku po ranní srážce vlaků obnovili provoz před 15:00. Výluka kvůli nehodě trvala více než osm hodin.

 
