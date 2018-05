Sehnat vodku v supermarketu je pro šestnáctileté hračka. Pokladní řeší fronty, ne občanky

Inspektoři se čím dál častěji vydávají kontrolovat supermarkety, zda neprodávají mladistvým alkohol. Naposledy vyslala Česká obchodní inspekce figurantky do dvou supermarketů na kraji Prahy, reportéři Aktuálně.cz byli u toho. V obou případech vodku šestnáctiletým dívkám prodali. Na vině je podle národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila hlavně to, že šéfy řetězců trápí spíš než dodržování zákazu prodeje alkoholu mladistvým to, aby se u pokladen nevytvářely fronty.

Praha - Je časné odpoledne a mladá dívka si v Penny Marketu na kraji Prahy nakládá do košíku brambůrky, limonádu a lahev vodky. Prodavačka bez zaváhání tvrdý alkohol šestnáctileté dívce prodá, aniž by se jí zeptala na občanku. Obdobná scénka se opakuje jen o pár metrů dál v supermarketu Billa.

Chyba prodavačů ale tentokrát nezůstává bez odezvy. Dvě šestnáctileté dívky totiž nenakupují občerstvení na večírek, ale vystupují jako najaté figurantky České obchodní inspekce (ČOI). Hned po vydání účtenky tak nastupují na vedoucí prodejny a na prodavače inspektoři, aby vypsali protokol.

Za prodej alkoholu dítěti pak bude prodejci ve správním řízení hrozit až milionová pokuta. "Udělala jsem chybu, na dívku jsem se ani nepodívala, protože se mi začala tvořit fronta a nechtěla jsem zdržovat," přiznává prodavačka.

Zatímco kontroly hospod a klubů, zda nenalévají mladistvým alkohol, platí za zavedenou klasiku, supermarkety nebo večerky prověřují inspektoři v tomto směru teprve rok. Protikuřácký zákon jim totiž umožnil přizvat k inspekcím mladistvé figuranty.

A potvrzuje se, že sehnat lahev vodky není pro děti v Česku nic těžkého. Ukázala to i pondělní kontrolní akce, které se reportéři Aktuálně.cz účastnili. Inspektoři se zaměřili na dvě prodejny velkých řetězců a na večerku. Ve velkých obchodech děti alkohol bez problému sehnaly, jak ukazuje i video Aktuálně.cz.

Byli jsme na kontrole prodeje alkoholu mladistvým. Markety lihoviny prodaly, vietnamská večerka ne | Video: Tomáš Cetkovský, Adéla Skoupá | 02:55

"Česká obchodní inspekce od loňského května provedla 187 kontrol a ve 118 případech prodal zaměstnanec alkohol mladistvému. Našim figurantům je šestnáct let a kupovali vždy tvrdý alkohol, ten jim v řetězcích obvykle prodali," popsal při pondělní kontrole mluvčí ČOI Jiří Fröhlich s tím, že nejčastěji řetězce tvrdí, že na vině je zaměstnanec, většinou brigádník.

Obdobně reaguje i vedoucí jedné z kontrolovaných prodejen. "Je to chyba brigádníka najatého přes agenturu. Všichni naši zaměstnanci včetně těchto brigádníků každého půl roku podepisují, že jsou proškolení a vědí, že nesmí prodávat alkohol mladistvým," říká vedoucí.

Podobně se vyjadřuje i tiskové oddělení Penny Marketu. "Ve všech našich prodejnách je viditelně umístěn text zákazu prodeje osobám mladším 18 let. Pokud i přesto jednotlivec prodal alkohol mladistvému, jedná se o jeho selhání," brání se.

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil, který má na Úřadu vlády agendu na starosti a pondělních kontrol se také účastnil, má ale jiný pohled na věc. "Řetězce a konečné prodejce alkoholu víc trápí, aby neměli frontu a aby prodavači prodávali, než aby dodržovali tento zákon. Přijde mi to nečestné a nesportovní. Je třeba, aby dal management jasně zaměstnancům najevo, že je to něco, co je nepřijatelné," míní Vobořil.

Výsledky kontrol jej prý nepřekvapují, dlouhodobě upozorňuje na to, že alkohol je mladým v Česku mimořádně dostupný a tuzemské děti jsou v pití a kouření v Evropské unii i ve světě premianti. "Asi 25 procent dětí do 16 let má zkušenost s opilostí, asi 15 procent z nich má zkušenost opakovanou. Ve světě je normální, že je to o dva až tři roky později," upozorňuje národní protidrogový koordinátor.

Že sehnat lahev je pro mladé hračka, potvrzuje i jedna z figurantek. "Kamarádi mají vybrané obchody, kam pravidelně chodí pro pití, protože vědí, že jim je prodají, jsou to supermarkety i večerky," popisuje. Právě na nedalekou večerku se inspektoři rovněž zaměřili, figurantky tam ale nepochodily.

V kontrolách podle Fröhlicha hodlají inspektoři pokračovat. Pokud prodejci poruší zákon a alkohol dítěti prodají, scénář se vždy opakuje. Česká obchodní inspekce zahájí s obchodníkem správní řízení, kde může dostat až milionovou pokutu. "Polehčující okolností je, když se to obchodníkovi stane poprvé. Pokud se ale problém opakuje, ředitelé inspektorátu to budou při rozhodování o výši pokuty zvažovat," upozorňuje mluvčí ČOI.

Pokuty zatím padly v asi 80 případech. "Souhrnně za všechny hříšníky činí výše pokut milion sedm set tisíc korun. Mnoho správních řízení ale stále ještě běží," doplňuje Fröhlich.