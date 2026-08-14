Šéfovi navzdory: Část ANO chce vlastního soupeře pro Pavla. A nemá to být Babiš

Hnutí ANO by mělo mít vlastního kandidáta na prezidenta. Ale ne svého předsedu Andreje Babiše. Myslí si to část straníků nejsilnějšího vládního uskupení. Což je proti slovům jejich šéfa, který tvrdí, že „nechce hledat žádného kandidáta“.
Psal se leden 2026 a Babiš na sněmu hnutí ANO říkal, že by vládní koalice měla v příští prezidentské volbě nabídnout voličům společného kandidáta. „Nemusí to být politik, straník. Česko má řadu osobností, které mají přirozený respekt a důvěru,“ prohlásil.
Střih. Je červenec 2026 a premiér v rozhovoru pro iDNES.cz tvrdí, že žádného kandidáta hledat nechce. „Lidé sami by si měli vybrat, koho by chtěli za prezidenta, měl by to být občanský kandidát, který bude spojovat společnost, což současný prezident nedělá. Zatím to neřešíme a já o tom ani nepřemýšlím,“ uvedl Babiš.
To šéf sněmovního zahraničního výboru a místopředseda hnutí Radek Vondráček si myslí, že by ANO mělo postavit vlastního kandidáta. Nebo alespoň jasně říct, koho podporuje. Řekl to v diskusním pořadu Poledne s Moravcem. A s tímto názorem rozhodně není v hnutí osamocen.
Podobně jako Vondráček to vidí třeba olomoucký poslanec Miroslav Žbánek. „Hnutí by jako hlavní politická síla v zemi mělo mít a podporovat svého kandidáta na prezidenta,“ uvedl pro Aktuálně.cz.
I opavský zákonodárce Igor Hendrych má stejný pohled na věc. „Hnutí ANO 2011 je politická síla s největší společenskou podporou a z tohoto pohledu by si svého kandidáta zasloužilo,“ sdělil Aktuálně s tím, že je ještě dostatek času na diskusi uvnitř ANO.
I jejich kolega z klubu a zástupce Královéhradeckého kraje Denis Doksanský se domnívá, že by hnutí mělo postavit někoho proti prezidentovi Petru Pavlovi.
„ANO by spolu s dalšími stranami vládní koalice mělo mít kandidáta, jehož společně podpoří. Tím spíše, že prezident Pavel se stále více projevuje jako představitel opozice, si myslím, že bychom občanům měli nabídnout osobnost, která reprezentuje obdobné hodnoty a politické názory jako vládní koalice a její voliči,“ napsal v SMS pro Aktuálně.cz.
Podle brněnského poslance ANO Václava Trojana je na debatu o prezidentském kandidátovi ještě brzy. „Uvnitř hnutí se tato otázka zatím neřeší. Až přijde čas, povedeme o tom diskusi a náš postup zveřejníme,“ uvedl pro Aktuálně.cz.
Otázkou je, nakolik dokážou hlasy straníků převážit postoj předsedy Babiše, který je hlavním hybatelem uvnitř hnutí. „Určitě pořád platí, že hlavní slovo v ANO má Andrej Babiš. Ale i sám si musí uvědomovat, že všechno nepostihne. On dovede nějakým způsobem respektovat pohyby nebo názory v hnutí,“ míní politolog Josef Mlejnek.
Podle něj mohou být členové ANO rozpolcení. „Šlo to v rychlém časovém sledu, kdy Babiš nejdřív vyhlásil, že koalice bude hledat společného kandidáta, a pak to začal postupně zase odpískávat,“ míní politolog.
Favoritem někdo jiný
V ANO také musí vyřešit, koho by případně mohlo hnutí vyslat do souboje s Pavlem. Nabízí se opět jeho šéf Babiš. On sám sice zhruba před měsícem říkal, že kandidovat nebude, jenže podobně mluvil i před posledními prezidentskými volbami, v nichž nakonec do volby šel. Není proto vyloučené, že by se tento scénář mohl opakovat.
Někteří členové ANO si však myslí, že by jejich stranický šéf kandidovat neměl. Podle poslance Žbánka je otázka Babišovy možné kandidatury dotazem pro premiéra, zda by o ní vůbec uvažoval.
„Funkce prezidenta je vhodná pro zralou a zkušenou politickou osobnost. Tou pan předseda bezesporu je. Osobně bych byl raději, kdyby hnutí dokázalo do prezidentské volby postavit nového kandidáta s těmito kompetencemi a předpoklady. Dokonce to s přihlédnutím k předchozí politické zkušenosti současného prezidenta považuji za jednu z klíčových výzev pro vedení našeho hnutí,“ uvedl Žbánek.
I podle jeho kolegy Doksanského by Babiš neměl opět usilovat o zvolení prezidentem. „Andrej Babiš je ideální osobností na post premiéra. Osobnostně je vrcholovým manažerem, člověkem exekutivy, který potřebuje jednat, rozhodovat, vést, podávat výkony. Nedávalo by mi žádný smysl, aby kandidoval na prezidenta s tím, že by případně opustil post premiéra. Věřím, že najdeme jinou silnou osobnost, která bude moci být výborným prezidentem,“ míní.
A co Vondráček?
Sami členové hnutí ANO skloňovali jako vhodného kandidáta Radka Vondráčka. „Můj kandidát na prezidenta je Radek Vondráček, takže ano, dle mého bychom měli mít ‚svého‘ kandidáta,“ míní třeba poslanec za Zlínský kraj Marek Novák.
A není sám, kdo zmiňuje bývalého předsedu sněmovny jako vhodného kandidáta. Podle Doksanského by ANO mělo najít osobnost, která je obecně známa, respektována a má ideálně politické zkušenosti. „Takové osobnosti bychom rozhodně našli i v řadách hnutí ANO, jako např. někdejšího předsedu Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka. Ovšem bude teprve předmětem diskusí, zda se vládní koalice rozhodne pro společného kandidáta, či nikoliv, a pokud ano, zda by se mělo jednat o někoho z aktivních politiků, či právě naopak,“ dodal Doksanský.
Kromě stranických kolegů se pro kandidaturu Vondráčka vyjádřil i bývalý prezident Miloš Zeman, podle něhož by byl bývalý předseda sněmovny optimální volbou. Serveru Aktuálně.cz to řekl v pořadu Spotlight.
A co říká na případnou kandidaturu sám Vondráček? Podle něj je to na velkou debatu se sebou samým. „Až si to vyříkám já vevnitř jako Vondráček s Vondráčkem, kdy bych byl připraven,“ řekl o víkendu. Později uvedl, že o své eventuální kandidatuře teď nepřemýšlí.
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