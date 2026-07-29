„Šéfové policie musí skončit.“ Rebel je zpět, chystá velkou akci, mluví o děsivém stavu

Bývalý policejní velitel a odborář Martin Červenka ještě neřekl poslední slovo. Na podzim chystá akci, jejímž cílem bude upozornit na tragický stav policie a dalších složek bezpečnostních sborů. „Určitě by mělo skončit nejvyšší vedení policie v čele s Martinem Vondráškem,“ řekl redakci Aktuálně.cz k tomu, jak by si představoval ideální výsledek připravované iniciativy.
Poprvé na sebe někdejší písecký velitel Červenka upozornil svým webem „Konec PČR“. Na něm varoval před tristním stavem nejen policie, ale také hasičů či vězeňské služby. Červenka se podílel i na demonstraci, během níž policisté nepokutovali menší přestupky.
Žádost o propuštění ze služebního poměru podal letos ke konci března a připojil k ní ostrý vzkaz, že odmítá být součástí systému se „lháři, křiváky a podvodníky“. Poslední kapkou pro něj byla střelba v Chřibské, která měla ukázat, co všechno je uvnitř policie špatně. Více jsme o tom psali zde.
Třebaže už odložil uniformu, nechce podle svých slov nechat současnou situaci bez kritiky.
„Stále platí, že v podpalubí je po pás vody, ale nahoře se dál tancuje, vymýšlejí se pohádky o skutečném stavu, rozdávají se statisícové odměny, kupují se drahá auta a jede se stylem ‚já na bráchu, brácha na mě‘,“ zdůvodnil Červenka přetrvávající nespokojenost nejen mezi policisty.
„Mělo by skončit nejvyšší vedení policie“
Během podzimu proto chystá další akci, na níž plánuje upozornit na přešlapy současného politického i policejního vedení.
„Úplně ještě nevím, jestli to nazvat protestem. Máme v plánu několik variant, kterými bychom chtěli upozornit na skutečný stav v jednotlivých sborech a dotlačit ty, kteří mohou, aby začali jednat. Definitivní podobu asi odhalíme až začátkem září,“ nastínil deníku Aktuálně.cz.
Podle něj je problémem i výrazné snížení požadavků na přijetí do služebního poměru. Podotkl, že nejde o udržitelné řešení. „A to nás jednou dožene úplně všechny…“ konstatoval ve vyjádření pro redakci.
Co se týče nejvyššího policejního vedení, tam se jeho názor od „rozlučkového dopisu“ nezměnil. „Určitě by mělo skončit současné nejvyšší vedení policie v čele s Martinem Vondráškem a lidé kolem nich. Dále je třeba připomenout, že policie není jedna – každý kraj funguje jako samostatný subjekt, podle toho to také vypadá. V tomto ohledu by měli skončit i někteří krajští ředitelé,“ sdělil Červenka.
Řešení neměl ani Fiala, ani Babiš
Vlivný písecký velitel, který se na demonstracích i na sociálních sítích dočkal nemalé podpory od svých kolegů v bezpečnostních sborech, na svém blogu Konec PČR upozorňoval na sérii problémů. Například zmínil nebezpečně se prodlužující dojezdové časy policistů, omezení hlídek a odliv zkušených kolegů kvůli nepříznivé finanční situaci i neohebnému systému.
Personální podstav podle něj ohrožuje vnitřní bezpečnost státu. Volá také po klíčových změnách v celé struktuře. Navrhoval například zrušit nadbytečné funkce, úpravu platové tabulky a větší podporu pro opomíjené dobrovolné hasiče či vězeňskou službu. Ani vláda Petra Fialy (ODS), ani kabinet Andreje Babiše (ANO) ale podle něj nepřinesly žádné adekvátní řešení.
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