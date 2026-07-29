Přeskočit na obsah
Benative
29. 7. Marta
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

„Šéfové policie musí skončit.“ Rebel je zpět, chystá velkou akci, mluví o děsivém stavu

Viet Tran
Viet Tran
Viet Tran

Bývalý policejní velitel a odborář Martin Červenka ještě neřekl poslední slovo. Na podzim chystá akci, jejímž cílem bude upozornit na tragický stav policie a dalších složek bezpečnostních sborů. „Určitě by mělo skončit nejvyšší vedení policie v čele s Martinem Vondráškem,“ řekl redakci Aktuálně.cz k tomu, jak by si představoval ideální výsledek připravované iniciativy.

Martin Červenka, odborář, Odborová organizace bezpečnostních sborů
Bývalý policejní velitel Martin ČervenkaFoto: Krumphanzl Michal – ČTK / Krumphanzl Michal
Reklama

Poprvé na sebe někdejší písecký velitel Červenka upozornil svým webem „Konec PČR“. Na něm varoval před tristním stavem nejen policie, ale také hasičů či vězeňské služby. Červenka se podílel i na demonstraci, během níž policisté nepokutovali menší přestupky.

Žádost o propuštění ze služebního poměru podal letos ke konci března a připojil k ní ostrý vzkaz, že odmítá být součástí systému se „lháři, křiváky a podvodníky“. Poslední kapkou pro něj byla střelba v Chřibské, která měla ukázat, co všechno je uvnitř policie špatně. Více jsme o tom psali zde.

Související

Třebaže už odložil uniformu, nechce podle svých slov nechat současnou situaci bez kritiky.

„Stále platí, že v podpalubí je po pás vody, ale nahoře se dál tancuje, vymýšlejí se pohádky o skutečném stavu, rozdávají se statisícové odměny, kupují se drahá auta a jede se stylem ‚já na bráchu, brácha na mě‘,“ zdůvodnil Červenka přetrvávající nespokojenost nejen mezi policisty.

Reklama
Reklama

„Mělo by skončit nejvyšší vedení policie“

Během podzimu proto chystá další akci, na níž plánuje upozornit na přešlapy současného politického i policejního vedení.

„Úplně ještě nevím, jestli to nazvat protestem. Máme v plánu několik variant, kterými bychom chtěli upozornit na skutečný stav v jednotlivých sborech a dotlačit ty, kteří mohou, aby začali jednat. Definitivní podobu asi odhalíme až začátkem září,“ nastínil deníku Aktuálně.cz.

Podle něj je problémem i výrazné snížení požadavků na přijetí do služebního poměru. Podotkl, že nejde o udržitelné řešení. „A to nás jednou dožene úplně všechny…“ konstatoval ve vyjádření pro redakci.

Související

Co se týče nejvyššího policejního vedení, tam se jeho názor od „rozlučkového dopisu“ nezměnil. „Určitě by mělo skončit současné nejvyšší vedení policie v čele s Martinem Vondráškem a lidé kolem nich. Dále je třeba připomenout, že policie není jedna – každý kraj funguje jako samostatný subjekt, podle toho to také vypadá. V tomto ohledu by měli skončit i někteří krajští ředitelé,“ sdělil Červenka.

Reklama
Reklama

Řešení neměl ani Fiala, ani Babiš

Vlivný písecký velitel, který se na demonstracích i na sociálních sítích dočkal nemalé podpory od svých kolegů v bezpečnostních sborech, na svém blogu Konec PČR upozorňoval na sérii problémů. Například zmínil nebezpečně se prodlužující dojezdové časy policistů, omezení hlídek a odliv zkušených kolegů kvůli nepříznivé finanční situaci i neohebnému systému.

Personální podstav podle něj ohrožuje vnitřní bezpečnost státu. Volá také po klíčových změnách v celé struktuře. Navrhoval například zrušit nadbytečné funkce, úpravu platové tabulky a větší podporu pro opomíjené dobrovolné hasiče či vězeňskou službu. Ani vláda Petra Fialy (ODS), ani kabinet Andreje Babiše (ANO) ale podle něj nepřinesly žádné adekvátní řešení.

Mohlo vám uniknout: Mrazivá Ankara. Ministr promluvil o atmosféře mezi Babišem a Pavlem na summitu NATO

Spotlight Aktuálně.cz - Jaromír Zůna. | Video: Tým Spotlight
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Německý kancléř a předseda Křesťanskodemokratické unie (CDU) Friedrich Merz
Německý kancléř a předseda Křesťanskodemokratické unie (CDU) Friedrich Merz
Německý kancléř a předseda Křesťanskodemokratické unie (CDU) Friedrich Merz

Německem třese aféra, kterou zažil i český politik. Kancléře Merze však může potopit

Německý kancléř Friedrich Merz čelí nejvážnější politické krizi od svého nástupu do úřadu. Rozbuškou se stala kontroverze kolem jednoho z jeho nejvýraznějších spojenců, Jense Spahna. Kauza donutila šéfa parlamentní frakce CDU/CSU odejít z funkce a následný Merzův pokus o personální restart se začal komplikovat. Okolí kancléře proto s obavami vyhlíží blížící se volby, píší média.

Editor agentury AFP Maximilien Lamy vyfotil snímek, jenž se stal jedním z nejsilnějších symbolů ničivých požárů ve Francii.
Editor agentury AFP Maximilien Lamy vyfotil snímek, jenž se stal jedním z nejsilnějších symbolů ničivých požárů ve Francii.
Editor agentury AFP Maximilien Lamy vyfotil snímek, jenž se stal jedním z nejsilnějších symbolů ničivých požárů ve Francii.

Utíkal před plameny s dcerou. O pár minut později pořídil mobilem fotku, která obletěla celý svět

Neutíkal za senzací. Utíkal před ohněm. Jen několik minut poté, co se svou dcerou opustil kemp ohrožený plameny, pořídil editor agentury AFP Maximilien Lamy obyčejným mobilem fotografii, která se během několika hodin objevila na titulních stranách největších světových médií. Jak vznikl snímek, jenž se stal jedním z nejsilnějších symbolů ničivých požárů ve Francii?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama