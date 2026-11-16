Šéfové opozice reagují na Mináře. Odpověděli, jak se chystají na vládnutí po Babišovi

Přestože předseda Milionu chvilek pro demokracii Mikuláš Minář tepal na nedělní Letné především Andreje Babiše a další vládní politiky, několik kritických slov pronesl také na adresu opozičních stran. A byla to svým způsobem ostrá slova. Redakci Aktuálně.cz proto zajímala reakce předsedů pěti opozičních parlamentních stran.
„Není žádný důvod, proč by vám to mělo trvat déle než půl roku,“ prohlásil Mikuláš Minář přísně k předsedům opozičních stran v neděli na pražské Letné. Když před přibližně 400 tisíci lidmi toto sdělení prohlašoval, myslel tím půl roku usilovné přípravy na možné převzetí vlády, kdyby z jakýchkoliv důvodů skončil nynější kabinet Andreje Babiše složený z ANO, SPD a Motoristů.
Co vzkázal Minář opozici na Letné:
„Očekáváme, že do půl roku od nyní představíte vlastní propracovanou vizi a program správy naší země, v nichž ukážete, že jste připraveni okamžitě převzít správu země do svých rukou a kompetentně dát do pořádku to, co Andrej Babiš nedokáže. Ať už je to hospodářství, obranyschopnost, kultura, zdravotnictví, nebo věda,“ popisoval Minář, který na konec vše shrnul do jedné věty: „Čekáme vizi a program!“
Mimochodem, během svého „opozičního okénka“ ještě podotkl, že lidé čekají také na lídra opozice. „Možná se už rýsují, jen houšť a větší kapky,“ uvedl Minář v narážce na to, že podle několika předvolebních průzkumů se rýsuje jako lídr předseda STAN Vít Rakušan. Což se ale ještě může změnit, zvláště pokud by byly parlamentní volby v řádném termínu – tedy až za tři roky.
Rakušan v reakci na Minářova slova Aktuálně řekl, že je zaznamenal. „Výzvu z Letné bereme vážně,“ ujistil a odkazoval na Kabinet budoucnosti, což je svým způsobem stínová vláda tohoto hnutí.
„Od prvního týdne po prohraných volbách děláme všechno pro to, abychom byli připraveni na to, po čem volá občanská společnost, a neopakovali přitom některé chyby z minula. Smyslem naší stínové vlády je mít v okamžiku převzetí správy země připravené konkrétní zákony a reformy, které je potřeba prosadit co nejdřív, abychom napravili škody, jež napáchala vláda Andreje Babiše, SPD a Motoristů,“ tvrdí Rakušan.
„Nemyslel to radikálně,“ říká k Minářovi předseda lidovců Grolich
Ten vzpomněl i nejnovější projekt STAN s názvem „Opozice jinak“, kdy jezdí na debaty po různých místech Česka a snaží se oslovit mimo jiné voliče Babišovy vlády. Kromě toho se chystá na jarní sněm svého hnutí, kde podle svých slov už představí programové návrhy z dílny STAN.
Podobně reagoval také předseda lidovců Jan Grolich, který už dlouhodobě avizuje, že jeho strana představí vizi pro Českou republiku a novou hospodářskou strategii na začátku příštího roku. Na otázku Aktuálně.cz, jestli na něj slova Mikuláše Mináře o přípravě opozice na převzetí Česka nepůsobí až příliš radikálně, reagoval Grolich odmítavě.
„Nepůsobila. Mikuláš Minář to podle mě vůbec nemyslel radikálně. Bylo to myšleno tak, že máme být na vládnutí připraveni lépe než minule. V tom má naprostou pravdu. Musíme počítat s tím, že po dalších volbách budeme vládnout, a nesmíme tím být zaskočeni a musíme mít jasnou představu, co budeme dělat,“ řekl Grolich, který slyšel Minářovu výzvu na vlastní uši přímo na Letné, stejně jako další opoziční předsedové.
„Cítil jsem na místě mimořádně pozitivní atmosféru. Přestože lidé na demonstraci vyjadřovali nespokojenost se současnou vládou, tak zároveň byla všude cítit naděje a humor,“ míní předseda ODS Martin Kupka, který upozorňoval i na to, že opozice se snaží upozorňovat na celou řadu problémů vládnutí ANO, SPD a Motoristů, včetně toho, že pro opozici, stejně jako pro Mináře a mnoho dalších lidí, je nepřijatelný v čele sněmovny Tomio Okamura.
„Vyvolali jsme hlasování o tom, aby v této funkci skončil, stejně jako vytrvale požadujeme stažení novely zákona o České televizi a Českém rozhlase. Opozice se snaží být velmi aktivní,“ tvrdí Kupka. Pokud jde o samotnou ODS, sdělil, že strana představí kompletní vizi a program pro Česko v květnu příštího roku. „Už teď ale přicházíme s prvními návrhy a bude jich stále více a více,“ slibuje předseda ODS.
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel tvrdí, že jeho strana už svou vizi pro budoucnost České republiky představila pod názvem Česko v TOPu a dále ji rozpracovává. „Pravidelně se scházejí garanti jednotlivých programových oblastí a reagujeme na nové problémy, které přinášejí kroky současné vlády,“ sdělil Havel, který si podle svých slov nemyslí, že by celá opozice měla mít jeden společný program. „Jsou mezi námi přirozené programové rozdíly. My například dlouhodobě klademe mimořádný důraz na rozpočtovou odpovědnost a jasné proevropské směřování,“ uvedl.
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