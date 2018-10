Šéfovat Senátu by byla čest, vyvrcholení mé kariéry, říká znovuzvolený Kubera

Jaroslav Kubera (ODS) je v Senátu už od roku 2000 a nejinak tomu bude po letošních volbách. V sobotu porazil Zdeňka Bergmana (Senátor 21), když získal potřebnou většinu 55,6 procenta hlasů. Ve stejný den oznámil, že už nebude usilovat o post primátora Teplic, v jejichž čele stál od roku 1994. Bez vedoucí funkce však možná nezůstane. Po úspěchu ODS v senátních volbách se o něm hovoří jako o možném kandidátovi na předsedu Senátu.

Aktuálně.cz: Co říkáte na obhajobu svého místa v Senátu?

Jaroslav Kubera: Já mám větší radost z toho, co se odehrálo s ODS. Protože to je pro mě důležitější. S velkou pokorou přijímáme úspěch, protože zdaleka ještě není dobojováno. Bude to ještě dlouho trvat. Sám jsem patřil k těm netrpělivým, kteří říkali Petru Fialovi, že musí být razantnější. Ale nakonec se ukázalo, že mravenčí práce se pomalu vrací. Já mám největší radost z mladých voličů. Vím, kteří to byli, jezdil jsem na kole a komunikoval s nimi, dávali to jasně najevo, bylo tam hodně mladých, to mě potěšilo. Je důležité oslovit všechny skupiny.

Co pro ODS znamená posílení v Senátu?

Hlavní je bránit zlu, nejsme ti, kdo by byli hlavní zákonodárci, to je vláda. Pomůže nám to strašně v dalších volbách, pokud udržíme trend.

Čím ty mladé lidi oslovujete?

Možná právě tím, co je mi vyčítáno: mám smysl pro humor. Mně někdy přijde, jako by byl humor zakázaný. Ale bez něj bychom se neobešli. Já mám na stole knížku "jak na blbce", ze které čerpám. Občas člověk narazí i na blbce, ale musím říct, že je to málokdy. Za celou kampaň jsem se setkal se dvěma lidmi, kteří byli nevrlí.

Vaše jméno se skloňuje v souvislosti s možným budoucím předsedou Senátu. Pokud bude ODS nejsilnějším klubem a podaří se jí přesvědčit kandidáty, které podpořilo ve volbách více stran, zřejmě vás na šéfa Senátu navrhne. Jak byste tuto nabídku přijal?

Předseda Senátu je druhý ústavní činitel pro případy krizí nebo nouzí, ale jinak je úkolem senátorů kromě těch tradičních, jako je ochrana ústavy a opravování zákonů, samozřejmě zejména vnitřní politika. A tam se cítím velice silný, protože v tom mám dlouhodobou praxi.

Jak byste tedy na nabídku stát se předsedou Senátu reagoval?

To by bylo neuvěřitelné vyvrcholení mé politické kariéry a strašně bych si toho považoval. Kdyby žila maminka a tatínek, nedejbože moje tchyně, ti by z toho měli obrovskou radost.

Pokud tedy bude ODS nejsilnějším klubem, měla by to být ona, kdo bude mít předsedu Senátu?

Může se stát, že se nepsané pravidlo nedodrží. Existuje tu spekulace novinářů, že by pan Štěch mohl ještě dva roky pokračovat. To se může klidně stát, když se na tom dohodnou, ale pak se jim za dva roky může stát, že se dočkají věcí, které netušili. Protože nepsané pravidlo se drží. Byla jediná výjimka s Petrem Pithartem v prvním období, od té doby se pravidlo pořád dodržovalo. Dá se porušit, protože senátní volby jsou každé dva roky, ale ať si to každý uvědomí. To, co udělá teď a nebude to fér, tak se mu za dva nebo za čtyři roky vrátí.

Jaké šance má ODS při získávání nestraníků do svého klubu?

To je věc pana předsedy Vystrčila, já mu v tom pomáhám a nedokážu to nijak hodnotit. Ale to jsme u toho, že někteří kandidáti do Senátu kandidují s podporou až osmi stran. A já se tedy ptám: Když ho podporují zelení, piráti, jak on bude hlasovat? Zřejmě nemají žádné politické názory, jinak by to nebylo možné, já bych tedy podporu od zelených nechtěl, protože jsem typicky nezelený. Ti kandidáti udělají, co bude pro ně výhodné. Ale já už jsem to vysvětloval, že i když byli prezidentští kandidáti, tak vojenskou mluvou řečeno, v Senátu jsou bažanti. To tak je, to na to nemá žádný vliv, že byli v prezidentské kandidatuře.

Takovým příkladem je nový senátorem Pavel Fischer, podpořila ho kromě jiných stran i ODS. Chtěl byste ho ve svém klubu?

Několikrát jsem s ním jednal, absolutně by mi nevadil.

Na co se zaměříte v dalším období?

Mě se lidí často ptají, kolik jsem předložil zákonů. Ale o tom to není. Premiér nedávno říkal, že předložil asi 47 zákonů. To ale není zásluha, to je spíš ostuda. To není tak, že čím víc budeme mít zákonů, tím se nám tady bude lépe žít. Nejlépe se nám žije, když jich potřebujeme co nejmíň, když jsme normální, podáme si ruku a nepotřebujeme psát smlouvu.

Zmínil jste, že v neděli oznámíte koalici v Teplicích. Jaká tam bude vaše role?

Primátorem se už nestanu, budu předseda finančního výboru. Aby náhodou ty velké peníze, které máme nastřádané na horší časy, někam neodtekly. A to nemyslím, aby se nerozkradly. Ale aby se nepromrhaly. Třeba za měkké projekty, které nepřinášejí to, co se od nich očekává. To bude moje role.