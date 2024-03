Šéfka Sokola rezignovala kvůli milionové zpronevěře asistentky, která si vzala život

Hana Moučková odstoupila z funkce starostky a členky předsednictva České obce sokolské (ČOS). Oznámila to dnes na mimořádném jednání výboru obce, které se koná kvůli odhalení bankovního a úvěrového podvodu v ČOS. Podle policie se ho dopustila bývalá asistentka Moučkové, škoda je nejméně 40 milionů korun.

Vedením ČOS by měl být dočasně pověřen první místostarosta Martin Chlumský. Na vlastní žádost dnes skončil i ředitel Kanceláře ČOS Marek Tesař. Jako důvod uvedl chování a postoj spolupracovníků a spolku k odstupující starostce Moučkové. Sokol o tom informoval v prohlášení.

Nového starostu s mandátem do konce řádného období, které končí sjezdem v roce 2025, by měl zvolit výbor ČOS 27. dubna, vyplývá z prohlášení. Dnešní jednání mimořádného výboru ČOS, který je nejvyšším orgánem spolku v období mezi sjezdy, pokračuje. Vedení Sokola by mělo členy informovat o krocích, které podniklo k minimalizaci škod.

Zaměstnankyně Sokola podle policie podvedla organizaci i banku a neoprávněně získala desítky milionů korun. Mluvčí pražských policistů Jan Daněk na začátku února uvedl, že výše škody je nejméně 40 milionů korun. ČOS na svém webu tehdy zveřejnila, že zaměstnankyně si vzala život přímo v sídle organizace, když se na její trestnou činnost přišlo. Daněk dříve sdělil, že jedna z podezřelých zemřela, ale okruh podezřelých nebyl uzavřen. V pátek uvedl, že vyšetřování pokračuje beze změn.

"Toto rozhodnutí jsem zvažovala od samého začátku, ale jsem přesvědčena, že rezignace obratem nebyla namístě a pro fungování Sokola dobrá. O tom mě přesvědčovali i kolegové z předsednictva a mnozí zástupci žup. Bylo potřeba neprodleně učinit zásadní právní kroky k minimalizaci škod a nechtěla jsem, aby bylo vedení paralyzované a čekalo se na mimořádný výbor, který rozhodne, co dál. Věřte, že by to bylo pro mě osobně daleko jednodušší, ale pro Sokol by to nebylo dobré," uvedla podle prohlášení Moučková.

V rozhovoru zveřejněném na webu ČOS 4. března Moučková zdůraznila, že nejde o finance tělocvičných jednot, které si rozpočty spravují samostatně. "Nejde ani o státní dotace. Například loni jsme prošli zcela bez problémů kontrolou Národní sportovní agentury," uvedla.

Moučková vedla ČOS od roku 2011, v červnu 2022 ji obec zvolila do pátého funkčního období. Je první ženou, která tento post zastávala od založení organizace před více než 160 lety. Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze narozená v roce 1961 pracovala nepřetržitě v oblasti nemovitého majetku a investiční výstavby, je také členkou výkonného výboru Českého olympijského výboru. Nikdy nebyla členkou žádné politické strany. V roce 2019 jí prezident Miloš Zeman udělil Medaili Za zásluhy I. stupně, za zásluhy o stát v oblasti výchovy.

Tesař byl ve funkci ředitele Kanceláře ČOS sedm let. Je mimo jiné iniciátorem strategie Sokol 2030, ke které patří nová vizuální tvář spolku. Hlavními důvody jeho rozhodnutí jsou současný postoj a chování k Moučkové. Zdůraznil, že rozumí zděšení, které panuje v jednotách a mezi členy.